В интернете манул давно обрёл статус звезды: мимика из категории «недовольная вселенная», приземистое туловище и мохнатый хвост сделали его символом сурового уединения. Люди заполонили соцсети гифками и мемами, вдохновившись этим колючим «котом». Многим хочется такого кота дома. Так почему до сих пор не скрестили манула с обычной кошкой?

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Автор: Sander van der Wel

Кто такой манул

Манул, или палласов кот, обитает в степях Центральной Азии. В высоту он уступает привычной домашней кошке, зато выглядит шире и плотнее, а шерсть одна из самых плотных среди семейства кошачьих. Из-за плоской морды животному приписывают вечное недовольство, но за такой внешностью скрывается «букет» сложных повадок.

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Автор: BhagyaMani

Манулы — одиночки. В естественных условиях плохо реагируют на конкурентов. В неволе они крайне нервные и чувствительны к тесному пространству. Это не ласковый питомец, а дикий зверь, который насторожённо смотрит на людей и защищает свою территорию.

Биология против «милого гибрида»

Скрещивать разные виды (Otocolobus manul и Felis catus) — задача не из простых. Это не два похожих подвида, а разные эволюционные ветви, шедшие по собственному пути миллионы лет. Существует научное понятие — репродуктивная изоляция. Оно означает, что чем дальше друг от друга два вида, тем меньше шансов, что от их скрещивания получится жизнеспособное и способное к размножению потомство. Если всё же удастся родить гибрид, он, скорее всего, будет бесплодным (пример — мул, полученный от лошади и осла).

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Манул в зоопарке Цюриха, 2006 год. Автор: Karin Sturzenegger

Тем не менее, существуют прецеденты: например, бенгальские кошки (гибрид домашней и азиатской леопардовой). Но на выведение такой породы ушли десятилетия, потребовалось множество поколений и масса работы по «умягчению» дикой крови. С манулом дело осложняется вдвойне: даже в зоопарках он ведёт себя как отшельник, не терпит прикосновений и стресса. Чтобы унаследовать от него внешность и при этом получить дружелюбный характер, пришлось бы стабилизировать гены на протяжении многих поколений — дело на многие годы и с очень неопределённым результатом.

Интересный факт. Манулы настолько не приспособлены к жизни рядом с людьми, что даже в зоопарках у них крайне низкая рождаемость. Самки часто отказываются от потомства, а котята умирают из-за стресса или неподходящих условий. В дикой природе ситуация не лучше — чтобы выжить, манулу нужно не только избегать хищников, но и бороться с холодом, нехваткой пищи и разрушением среды обитания.

Чем это плохо

Манул — исчезающий вид, занесённый в Красную книгу. Его популяция сокращается из-за браконьерства, изменения климата и уничтожения естественных мест обитания. Использовать его для селекционных экспериментов — значит рисковать генофондом дикого зверя. Кроме того, попытка «одомашнить» дикого хищника ради забавы выглядит не самой этичной затеей.

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Котёнок манула в зоопарке «Паркен», Швеция, 2011 год. Автор: Parken Zoo

Примеры гибридных кошек показывают, что красивый вид порой сопровождается всплесками агрессии, сложностями в содержании и проблемами со здоровьем. Манул к тому же известен своим необщительным нравом, поэтому идея сделать из него милую домашнюю игрушку кажется нереалистичной.

Альтернатива для ценителей «хмурых пушистиков»

Если вам нравится брутальная внешность манула, но нужен предсказуемый характер, попробуйте обратить внимание на породы с похожими чертами. К примеру, британская короткошёрстная: она обладает плотным телосложением, слегка «хмурой» мордой и при этом охотно ладит с хозяевами. Ещё вариант — экзотическая короткошёрстная, которая напоминает плюшевого «ворчуна» с мягким темпераментом. Такие породы уже готовы к жизни в квартире: не требуют дикой среды, не испытывают стресса от людского общества и не нуждаются в специальном «террариуме».

Вывод

Манул остаётся дикой кошкой, а не основой для выведения «котёнка-мема». Хотя в сети он шутливо получил звание «зверя из древности», в реальности это исчезающий вид со сложными повадками. Любая попытка скрестить его с обычной кошкой упрётся в биологические ограничения и, что ещё важнее, в этические. Гораздо разумнее восхищаться манулом на расстоянии, чем пытаться превратить его в домашний аксессуар. И если очень хочется «хмурое очарование», лучше завести подходящую домашнюю породу. Без риска для нервов (и самого животного).