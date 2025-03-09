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Как защитить свой дом - обзор камеры видеонаблюдения iFEEL Vega IFS-CI004

Vega IFS-CI004 — компактная IP-камера с Full HD-разрешением, детекцией движения и ночным режимом.
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Я протестировал уже больше 7 камер и тут решил снова взять какую-то бюджетную модельку на маркетплейсе – наткнулся на эту iFEEL Vega IFS-CI004. Обошлась она мне 1945 рублей, поэтому её точно можно "засунуть" в бюджетный сегмент. Рассмотрим комплектацию, особенности конструкции, процесс подключения и возможности этой модели, а также сравним с альтернативами.

Комплектация

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Камера поставляется в небольшой коробке, внутри которой все аккуратно уложено.

В комплект входят:

  • Камера Vega IFS-CI004 – сама IP-камера на подставке;
  • Блок питания 5 В, 1 А – стандартный сетевой адаптер для питания камеры;
  • USB-кабель – кабель для подключения камеры к блоку питания (интерфейс Micro-USB);
  • Двусторонние клейкие накладки (2 шт.) – для крепления основания камеры к поверхности без сверления;
  • Краткое руководство пользователя – инструкция по начальной настройке и подключению.

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Комплект минималистичный, но содержит все необходимое для запуска. Отдельно можно отметить отсутствие в комплекте шурупов или дюбелей: производитель предлагает фиксировать камеру при помощи клейких накладок. При необходимости установить камеру на стену капитально, крепеж придется подобрать самостоятельно.

Внешний вид

Дизайн Vega IFS-CI004 лаконичный и практичный. Камера представляет собой небольшой округлый модуль диаметром около 6 см, выполненный из белого матового пластика.

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Лицевая сторона чёрного цвета, в центре расположен объектив. Над объективом находится светодиодный индикатор состояния, который горит или мигает разными цветами (красным или синим) в зависимости от режима работы.

Рядом с индикатором скрыт микрофон. С тыльной стороны корпуса видны решётчатые отверстия динамика и слот для microSD-карты, куда можно установить карту памяти для локальной записи видео (поддерживаются карты объёмом до 128 ГБ).

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Камера закреплена на небольшой стойке с круглым основанием. Подставка позволяет наклонять устройство вперёд-назад и поворачивать его в ограниченном диапазоне.  

Если позже потребуется сильно изменить угол обзора, камеру придётся отклеивать и крепить заново. Поэтому перед финальным монтажом лучше сразу включить устройство и через приложение проверить, весь ли нужный участок попадает в кадр — это поможет установить её правильно с первого раза.

Основание имеет два отверстия под шурупы для крепления к стене или потолку, а также плоское дно – камеру можно просто поставить на стол или полку. В случае настенного или потолочного размещения удобно использовать комплектные клейкие накладки: приклеил основание – и камера держится на нужной позиции.

Вес устройства небольшой, поэтому скотч с задачей справляется. Питание подаётся через разъём Type-C на задней части камеры.

Подключение и настройка

Перед началом работы необходимо установить мобильное приложение iFEEL Safe+Smart (доступно для Android и iOS). Процесс подключения камеры к сети интуитивно понятен. Алгоритм следующий:

  1. Установить камеру в нужном месте и подключить к розетке через комплектный адаптер. При подаче питания индикатор сначала загорится красным.
  2. Подключить смартфон к домашней сети Wi-Fi 2,4 ГГц (важно: камера не поддерживает диапазон 5 ГГц).
  3. Запустить приложение Safe+Smart и создать учетную запись (если вы пользуетесь им впервые). Далее добавить новую камеру: приложение предложит отсканировать QR-код.
  4. Приложение сгенерирует QR-код со сведениями о Wi-Fi (SSID и пароль), который нужно показать объективу камеры. Камера считает QR-код своим сенсором — об успешном считывании сообщит звуковым сигналом.
  5. Спустя ~30 секунд камера подключится к Wi-Fi сети. Индикатор при успешном соединении сменит цвет на синий и будет гореть постоянно.

На этом настройка завершена: камера появится в приложении, и к ней откроется удаленный доступ. В дальнейшем устройство автоматически подключается к заданной сети при каждом включении. Повторять процедуру не нужно (если только не изменились параметры Wi-Fi или не сброшены настройки камеры).

Если говорить коротко про приложение, то оно позволяет просматривать видео в режиме реального времени, получать уведомления и управлять настройками. Отмечу, что Vega IFS-CI004 также поддерживает стандарт ONVIF и протокол RTSP. Это значит, что помимо родного приложения, камеру можно интегрировать в сторонние системы видеонаблюдения. Технически подкованные пользователи смогут подключить её к сетевому видеорегистратору или ПО наподобие VLC, ZoneMinder, MotionEye и др. Кроме родного ПО, камера совместима с платформой Tuya Smart (приложение Smart Life). Это позволяет объединить её с другими устройствами умного дома в едином интерфейсе.

Более подробно про приложение тут (ссылка)

Качество видео и звука

Главное для камеры наблюдения — насколько хорошо она показывает картинку. Vega IFS-CI004 снимает видео в разрешении 1920×1080 (Full HD) с частотой до 25 кадров/с. Днём при достаточном освещении изображение получается неплохим, но это всё же интерполяция. Или простыми словами, это не настоящие 1920x1080. Угол обзора составляет 130 градусов (если верить производителю), но тут же отмечу, что есть эффект «рыбьего глаза». На видео ниже можете это более детально увидеть.

MIN качество на расстояние около 100 сантиметров

МАХ качество на расстояние около 100 сантиметров

Цветопередача в целом естественная. Однако в контрастных сценах возможны пересветы. Например, если камера направлена на ярко освещённое окно, окружающая обстановка может уйти в затемнение. Частично исправить ситуацию призван цифровой широкий динамический диапазон (DWDR).

MIN качество на расстояние около 3 метров

МАХ качество на расстояние около 3 метров

В ночном режиме камера переходит на чёрно-белое изображение и полагается на свою инфракрасную подсветку. В полной темноте изображение ожидаемо зернистое, детализация снижается.

MIN качество на расстояние около 1 метра

МАХ качество на расстояние около 1 метра

Тем не менее для общего контроля обстановки его хватает: на расстоянии нескольких метров различимы силуэты людей и крупные объекты. Если требуется более детальная картинка ночью, придётся выбирать модель с более крупным сенсором или усиленной ИК-подсветкой. В своём классе Vega IFS-CI004 обеспечивает неплохое качество ночной съёмки в помещении.

MIN качество на расстояние около 3 метров

Со звуком ситуация типичная для компактных камер. Микрофон улавливает речь на расстоянии нескольких метров. В тихой комнате разговоры людей будут слышны и понятны на записи. При фоновых шумах (например, работает телевизор) очень будет тяжело распознать. В видеоролике ниже это более подробно продемонстрировано.

Итоги

Vega IFS-CI004 оказалась сбалансированной камерой наблюдения для дома. При невысокой стоимости она предлагает все базовые функции: интерполированное, но при этом неплохое Full HD-видео днём, ночную съёмку с ИК-подсветкой, детектор движения с уведомлениями, запись на карту и в облако, двустороннюю связь. Отдельно радует открытость системы: поддержка RTSP и ONVIF означает, что устройство не привязано жёстко к одному приложению. Камеру можно интегрировать в существующую инфраструктуру или использовать параллельно с другими гаджетами умного дома.

Конечно, компромиссы свойственны бюджетному сегменту. Здесь нет поворотного механизма — камера смотрит только туда, куда вы её направили. Угол наклона ограничен конструкцией подставки. Звук передаётся и записывается, но по качеству это уровень простой веб-камеры. Диапазон Wi-Fi ограничен частотой 2,4 ГГц.

В итоге Vega IFS-CI004 выступает как простой и надёжный вариант видеонаблюдения. Она легко настраивается и не требует специальных знаний для эксплуатации.

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Обзор в формате видео



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камера видеонаблюдения ip-камера vega ifs-ci004
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