Первым делом определитесь с приоритетами: нужен ли вам максимально «умный» робот или достаточно модели попроще, лишь бы убирал и не вызывал лишних хлопот. Если бюджет не ограничен, есть смысл сразу посмотреть на топовые варианты, чтобы сократить не тратить время на обслуживание техники и получить отличную уборку на выходе.

В этой статье собрал всю ключевую информацию о роботах-пылесосах: от навигации и силы всасывания до нюансов сборки. Материал основан на моём личном опыте, советах других экспертов и реальных отзывах пользователей. Ближе к концу материала оставлю ссылку на нашего бота.

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Навигация

От навигации зависит, насколько эффективно робот ориентируется в пространстве. Есть несколько вариантов:

Без навигации. Двигается хаотично, меняет траекторию после столкновений. Может оставлять «необработанные» участки и бесполезно кататься по одним и тем же местам. Если вам нужна осмысленная уборка, лучше такой вариант не брать — особенно для помещений больше 12 м².

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Гироскоп. Робот движется по змейке, но карту помещения не запоминает. Запретные зоны не задать, в сложной обстановке (много мебели) может теряться и мотаться туда-сюда. До недавнего времени был интересен как бюджетный вариант, но сейчас даже модели с лидаром продаются по сходной цене.

Камера. Использует «взгляд» на потолок для построения карты. При достаточном освещении неплохо ориентируется, но может ошибаться в темноте. Плюс — более компактный корпус, что помогает заезжать под мебель.

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Лидар. Лазерный сканер, который точно измеряет расстояния до стен и препятствий. Позволяет быстро и аккуратно убирать, запоминать до нескольких карт, избегать хаотичных движений. Минус — роботы с лидаром обычно выше, так что если у вас низкая мебель, стоит проверить габариты.

Комбинированная система (лидар + камера + датчики обнаружения предметов). Самые продвинутые варианты. Распознают предметы на полу (провода, игрушки, миски животных и даже «неприятные сюрпризы» от питомцев) и могут их объезжать. Это более дорогие модели, но оптимальны для семей с маленькими детьми и домашними животными.

Итог по навигации. Сегодня лидар считается оптимальным выбором, а модели без «умных» систем теряют смысл даже при небольшом бюджете. Камерные роботы ниже по высоте, что плюс для уборки под мебелью. Однако лидарный вариант убирает быстрее и точнее. Самая дорогостоящая связка — камера + лидар, но она полезна, когда много препятствий и нужны точные обходы.

Тип уборочного модуля

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От уборочного модуля зависит, как хорошо робот собирает пыль и шерсть, справляется с углами и различными покрытиями.

Боковые щётки. У бюджетных и средних моделей обычно одна боковая щётка. Этого хватает для стандартной уборки, хотя две щётки помогают чуть лучше собирать мусор вдоль стен и предотвращают его разлетание. Турбощётка. Ворсовые и щетинисто-лепестковые — отлично чистят ковры и собирают волосы, но их сложнее чистить. Волосы часто наматываются на щетину.Силиконовые — проще в уходе, но на коврах иногда справляются чуть хуже.

Важный момент: турбощётка должна разбираться, иначе регулярно извлекать оттуда намотавшуюся шерсть — адская задача.

И ещё один момент – плавающий блок. Если турбощётка «подпружинена» и подстраивается под неровности пола и ковров, уборка будет эффективнее.

Влажная уборка

Большинство современных роботов умеют протирать полы. Но есть нюансы:

Статичная тряпка. Самый простой вариант. Тряпка крепится снизу и слегка собирает пыль. Отмыть серьёзные пятна она не сможет, но подойдёт для легкого поддержания чистоты.

Вибрирующая платформа или прижимные механизмы. Тряпка не просто едет по полу, а совершает колебания или прижимается к покрытию. Такой метод эффективнее справляется с засохшими пятнами.

Тряпка не просто едет по полу, а совершает колебания или прижимается к покрытию. Такой метод эффективнее справляется с засохшими пятнами. Поднимающаяся платформа. Позволяет роботу заезжать на ковры, не намочив их. Тряпка поднимается на несколько миллиметров, что спасает ворс от влаги. Удобно, если в доме много ковров и вы не хотите вручную снимать/надевать салфетку каждый раз.

Позволяет роботу заезжать на ковры, не намочив их. Тряпка поднимается на несколько миллиметров, что спасает ворс от влаги. Удобно, если в доме много ковров и вы не хотите вручную снимать/надевать салфетку каждый раз. Вращающиеся диски (мопы). Два круглых модуля, которые трут пол, лучше убирают грязь возле плинтусов и по углам. Иногда встречается автоматический подъём мопов при проезде по ковру.

Если у вас больше 1 комнаты дома, то следующим пункт точно нужно рассмотреть детальнее.

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База самоочистки

Начнем с простой базы, но а закончим самым навороченным на момент публикации.

Станция для опорожнения пылесборника. Робот сам выгружает пыль в мешок или контейнер на базе. Удобно, если не хочется вытряхивать пылесборник после каждой уборки или у вас большая площадь.

Станция самоочистки Roborock AED02-02 белый 57 Аналоги [для Roborock S7, Roborock S7+, Roborock S7 MaxV, пылесборник - контейнер, мешок, 1.8 л, 1.5 л, 16500 Па]

База для промывки тряпок. Имеет два резервуара: для чистой и грязной воды, а также площадку для полоскания салфеток. Робот может время от времени возвращаться, чтобы освежить тряпку, и снова ехать убирать.

Комбинированные станции. Совмещают выгрузку мусора и мытьё тряпок. Считаются топ-решением, но такие модели занимают больше места и стоят дороже. Если вам важен комфорт и минимальное участие в процессе — это то, что нужно.

При размещении базы учтите, что сушка тряпок может занимать пару часов и слегка шуметь. Лучше поставить станцию в место, где это не будет никого раздражать.

Сила всасывания

Производители заявляют «2500 Па», «4000 Па» или даже «10000 Па», но единого стандарта для замеров нет. Поэтому смотреть только на цифры в паспорте бессмысленно — лучше почитать тесты и реальные обзоры.

Основное, что важно знать:

Для ламината, плитки и паркета средней мощности обычно достаточно. То есть чтобы техника могла вычищать грязь из щелей 2 миллиметра.

Если у вас ковры, особенно со средним и высоким ворсом, убедитесь, что робот действительно «выбивает» пыль из покрытия. То есть 4 миллиметра и выше.

Умное «распознавание ковров» — полезная функция, когда пылесос автоматически увеличивает мощность при заезде на мягкое покрытие.

Производитель

Сейчас особой популярностью пользуются Dreame и Roborock — их часто называют «топами». Также к А-брендам относят Xiaomi, Ecovacs, iRobot, некоторые модели Viomi. Их решения отличаются надёжностью, стабильными обновлениями и продуманным сервисом.

Чуть более скромные бренды вроде 360, Midea, Yeedi предлагают сочетание цены и качества. Из российских можно назвать iBoto, Clever & Clean, ELARI: они уверенно конкурируют с китайскими марками и дают хорошую гарантию.

На нижней ступени — малознакомые бренды с АлиЭкспресс (iLife, Liectroux и др.). У них бывают интересные решения, но реальная поддержка и наличие запчастей не всегда на высоте.

Фишки и возможности

Тут предлагаю просто списком пройтись по функциям, которые действительно будут полезны.

Запретные зоны и виртуальные стены в приложении.

Сохранение нескольких карт, если жильё многоэтажное или есть несколько разных помещений.

Y-образная влажная уборка для лучшего оттирания.

Автоматическое усиление тяги на коврах.

Голосовое управление (Алиса, Google Ассистент).

Расписание: уборка в нужные дни и время.

Камера для видеонаблюдения: можно подключиться к роботу, посмотреть обстановку дома, «поговорить» с питомцем или проверить, всё ли в порядке.





Пульт дистанционного управления: если нет Wi-Fi или нужно удобство для пожилых людей.





Особенности сборки и конструкции

Форма: круглые роботы маневреннее, D-образные лучше убирают в углах. У некоторых брендов есть выдвижные боковые щётки для уборки у стен.

Робот-пылесос Hobot Legee-D7 белый 22 34 999 ₽ Смотреть [уборка - влажная, комбинированная, сухая, Wi-Fi, док-станция, пылесборник - 0.5 л] Информация актуальна для города «Москва»

Два контейнера — пылесборник и отдельная ёмкость для воды (в бюджетных моделях). Комфортнее, когда пылесос совмещает их в одном блоке, но это обычно дороже.

Что касается высоты, то лидарный модуль добавляет 1-2 см. Если у вас низкая мебель, это важно учесть.

Теперь пару слов об аккумуляторе. Крупным домам лучше смотреть на модели с батареей 5200 мА·ч, чтобы робот не простаивал, постоянно подзаряжаясь.

Пороги. В среднем преодолевают они 1,5–2 см. Но лучше изучить конкретные обзоры, поскольку реальная проходимость может отличаться от заявленной.

Датчики обрыва. Они защищают от падения с лестницы. Но иногда такие сенсоры могут «бояться» чёрного пола, считая его обрывом. Некоторые пользователи решают это заклейкой датчиков, но тогда возможны сбои в навигации. Тут, конечно, в помощь можно посоветовать посмотреть обзоры конкретной модели перед покупкой.

И не забудьте про фильтрацию, тем более если у вас (или у кого-то в семье) есть аллергия на пыль.

Наличие запчастей и комплектации

Если выбираете технику известного бренда, обычно с запчастями проблем нет: они есть на крупных маркетплейсах и в сервисных центрах.

Малоизвестные производители могут подвести — выйдет из строя щётка или датчик, и найти замену сложно. Поэтому лучше убедиться, что к модели есть фильтры, щётки и прочие расходники.

Бот-помощник

Чтобы подобрать конкретную модель под свой бюджет и задачи, можно воспользоваться нашим телеграм-ботом – @ChoiceGuide_Bot.

Как могут обманывать комментарии и отзывы

В сети довольно часто можно натолкнуться на «заказные» восторженные комментарии. Фразы вроде «Выбрал модель Х, и все проблемы решились» или «Мне подарили Y, и я счастлива!» должны насторожить.

Если мало отзывов (1–10) с оценкой «5 из 5» — тоже подозрительно. На маркетплейсах продавцы могут использовать выкупы товара, чтобы самим себе накручивать рейтинг.

Я не отрицаю, что брак может попасться даже при заказе топовой модели, например, у Dreame или Roborock. Поэтому лучше заказывать на маркетплейсе с более лояльной политикой возврата – на данный момент это Ozon и Яндекс Маркет.