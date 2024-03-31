В этой статье расскажу о своем опыте использовании камеры Smart Camera C300, производителем которой выступила компания Xiaomi. Поговорим о внешнем виде, особенностях модели и протестируем ее на практике.

Немного о комплектации

Видеокамера была упакована в коробку из не очень прочного картона. Содержимое комплектации вы сможете увидеть на фото ниже.

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От себя хочу добавить, что адаптер в наборе не идет, поэтому его надо будет докупить отдельно.

Характеристики

Производитель: Xiaomi;

Тип камеры: IP:

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Объем памяти: 256ГБ;

Сферическая конструкция камеры;

Цветная съемка;

Температура эксплуатации: -10°С - +40°С;

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Пластиковый корпус камеры;

Максимальный угол обзора: 108°С;

Качество разрешения видео: 2304×1296;

Особенности: наличие микрофона и детектора движения;

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Белый цвет;

Вес: 327г;

Размеры: 78/115/78мм.





Внешние характеристики

Устройство доступно только в белом цвете. Материал, использованный для изготовления, является матовым пластиком, который не оставляет следов отпечатков пальцев и не привлекает пыль. В сравнении с предшествующей моделью она оказалась несколько шире.

Форма камеры круглая, расположена на подставке в форме цилиндра. Если верить производителю, то такая подставка дает возможность камере вертикально вращаться на 360°С (это правда) и 110°С.

Перевернув камеру снизу вверх, на дне мы увидим прорезиненные ножки, а также QR-код, который позволяет при желании привязать гаджет к программе «Mi Home». Также предусмотрена возможность повесить устройство на потолок.

Разъем типа MicroUSB и кнопка «Reset» находятся вдоль нижнего края устройства. Кнопка «Reset» выпуклая, что по моему мнению довольно-таки интересное решение производителя. Логичнее было бы спрятать ее на глубине, чтобы избежать случайных нажатий.

Если посмотрим на камеру с лицевой стороны, то увидим, что над ней находится индикатор, который отображает информацию о состоянии ее работы. При ненадобности индикатор можно отключить в «Mi Home», но об этом поговорим потом. Ниже расположен микрофон.

Приподняв «глазок», найдем слот, предназначенный для карты памяти типа microSD, объем которой составляет 256ГБ. Такого объема хватит где-то на 24 дня, но надо иметь в виду, что это напрямую зависит от выставленных параметров. Одно дело снимать на минимальное разрешение, а другое на максимальное.

С обратной стороны корпуса расположен динамик. С его помощью можно связаться с человеком и даже животным, который будет рядом с камерой. И таким образом можно даже поговорить.

Кабель, который идет в комплекте, имеет длину два метра. Если нужен длиннее, то его без проблем можно заменить, так как подобный кабель длинною в 3 метра (а то и больше) можно купить на каком-нибудь маркетплейсе. .

Эксплуатация IP-камеры

Пока мы не перешли к конкретным тестам, хотел бы напомнить о том, что все снимки, выгруженные в интернет теряют свое качество. Т.е. вживую видеозапись и кадры выглядят получше. Качество звука вы сможете оценить в видео.

Для начала я провел тест для проверки качества съемки, который заключался в том, что в помещение при хорошем освещении зашел человек. Первый снимок (с двумя пальцами) это качество 2к, второй (с тремя) уже 360 пикселей.

Следующий тест будет проходить с тем же гостем, но уже при всех закрытых дверях и полной темноте. Снова вначале снимок с качеством 2к (в двумя пальцами), а затем 360 пикселей (три пальца).

Различие в качестве заметно даже на мобильном устройстве, не говоря уже на ПК. Важно понимать, что данное разрешение не является истинным 2К, а является результатом интерполяции (когда картинку масштабируют до нужных размеров). Но надо отметить, что разница съемки между 2к и 360 не особо различается. При просмотре на смартфоне не всегда легко увидеть разницу между 360 пикселями и разрешением 2К.

Кстати, любопытный факт. Если снимки по качеству отличаются, то видео практически нет. Вы это также можете увидеть сами в видео.

Пару слов о приложении «Mi Home»

Приложение доступно для загрузки в Google Play и App Store. Были некоторые сложности с сопряжением, только с 4й попытки получилось подключиться. Но, по моему мнению, это не проблема. В любом случае подключиться получилось достаточно быстро. Тем более, что это разовая процедура. Один раз подключили и пользуемся в свое удовольствие.

Открываем приложение и сразу же видны все гаджеты, которые подключены к приложению. Но сейчас речь идет о камере С300. Нажмем на нее. Открывается дисплей с 11 разными кнопками, поговорим отдельно о каждой.

Отвечает за включение и выключение камеры наблюдения; Отвечает за включение и выключение динамика; Регулирует качество видео (360, 2к, автоматизированное); Включает полноэкранный режим; Отвечает за включение и выключение микрофона; Позволяет сделать снимок экрана; Позволяет сделать запись экрана; Осуществляет регулировку угла наклона камеры.

Если скроем джойстик, то становятся доступными еще три функции:

«Домашнее наблюдения», которое дает возможность отследить все события за прошедшую неделю. В этот раздел добавляются все видеозаписи, на которых были обнаружены люди или происходило какое-то движение.

Для просмотра истории видеонаблюдения доступен режим «воспроизведения», однако для этого требуется установка SD-карты памяти в камеру.

В «управлении хранилищем» находятся все видеозаписи и кадры, сделанные вручную. Каждое видео снабжено информацией о дате и времени, которая расположена в левом верхнем углу. Пользователь может отключить их по своему желанию.

Кроме того, имеется множество других удобных функций, о которых можно говорить бесконечно. Ниже приведены наиболее любопытные, по моему субъективному мнению, из них:

Встроен ИИ, который способен определить, что ребенок заплакал;

Извещения приходят с интервалом в 3, 5, 10 и 30 мин;

Кто заинтересован в установке камеры на потолке, для тех продумана функция поворота картинки с камеры наблюдения на мобильном устройстве;

Функция HDR;

Есть функция, которая позволяет следить за движущимся объектом;

Настроив умный дом, есть возможность создать собственный сценарий по своему желанию.

Мои впечатления

Установив камеру таким образом, чтобы в объектив попала входная дверь, я настроил извещения так, чтобы получать их только, когда на камере был замечен человек. Теперь, когда камера видит человека, я получаю уведомление на смартфон, что «Обнаружен человек», которое сопровождается небольшим видео - примерно 9 секунд. Кстати, камера установлена так, что есть возможность повернуть ее влево при необходимости. Это позволяет мне наблюдать за плитой (на кухне), ванной или залом на выбор.

“Сбоев” было немного и заключались они в том, что камера посылала сигнал об обнаружении человека, которого по факту там не было. В основном такие перебои происходят, когда камера включает ночной режим. Кстати, как только в комнате становится темно, устройство автоматически переходит в ночной режим работы.

Данная модель подойдет для разных целей, будь то дополнительная безопасность квартиры или дома или слежка за домашними животными и детьми. Со своими функциями она справляется отлично, рекомендую к приобретению.

К удобству в использовании никаких нареканий нет. Пару кликов позволяют увидеть записи событий, например, недельной давности. Благодаря этому можно отследить, когда был потерян зонтик, установить, в какой день вернулся без него домой, вспомнить, где в тот день был и не тратить время на поиски дома. Возможно ситуация банальная, но тем не менее едва ли не с каждым случалась. Да и элементарно во время долгого отсутствия дома, просто приятно посмотреть на знакомую обстановку.

Для тех, кому не важно качество и наличие ИИ, определяющий детский плач, тем в качестве альтернативы могу порекомендовать предыдущую модель С200, которая за счет отсутствия дополнительных «наворотов» также еще и дешевле на 500-1000 рублей.

Обзор в формате видео



























