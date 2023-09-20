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Полезные функции в вертикальных пылесосах, на которые стоит обратить внимание

О некоторых функциях, наверняка, вы слышали. Но статья в первую очередь написана для тех, кто думает купить себе вертикальный пылесос и вовсе не разбирается в подобных устройствах.
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Люди постоянно стремятся к упрощению своей жизни. Сначала вместо веников у нас появились достаточно габаритные, но автоматизированные пылесосы. Но и этого было мало, и с появлением вертикальных пылесборочных машин нам даже не нужно наклоняться и изворачиваться, чтобы убраться под диваном. 

В статье предлагаю узнать о функциях и элементах вертикальных пылесосов, о которых вы могли даже не догадываться, но которые точно стоит знать. Помимо этого, в конце поделюсь ссылкой на подборку бюджетных вертикальных пылесосов.

Источник: https://stock.adobe.com/ru/contributor/206141282/manueltrinidad?load_type=author&prev_url=detail; Автор: Manueltrinidad

Режим ручной работы

Вертикальный пылесос понравился очень многим людям как раз потому, что с ним не нужно наклоняться при очистке пола. Однако многие такие устройства также имеют ручной режим. 

Это позволяет сделать его короче, чтобы было удобно удалять пыль с поверхностей: например, столов и шкафов или автомобильных кресел. 

Есть несколько вариантов таких пылесосов: у одних можно укорачивается рукоять, а другие продаются с несколькими насадками. 

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Это, безусловно, нужная и полезная функция, позволяющая не задумываться о том, в какую позу стать, чтобы щетка пылесоса оказалась на столе.

Самоочистка

Следующее важное решение разработчиков - накопитель с функцией самоочистки. Это не просто упрощает столь неприятный процесс.

Простое нажатие на кнопку и встряхивание минимизируют контакт с пылью, что, несомненно, является огромным плюсом для людей, страдающих аллергией. 

Индикатор заряда

Еще одним преимуществом является индикатор заряда, взглянув на который можно понять, сколько времени пылесос проработает сам.

Располагается он обычно на корпусе или рукоятке, а некоторые устройства оснащены целым дисплеем, но это, скорее, излишек.

Однако будьте внимательны при выборе бюджетной модели, ведь в более дешевых устройствах индикатор заряда встречается через раз или может работать некорректно. 

Вертикальная парковка

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Удивительно, но некоторые вертикальные пылесосы лишены такой важной способности. 

В этом решении два преимущества. Во-первых в таком режиме пылесос можно компактно хранить в кладовой, поставить за дверью или даже повесить на крючок.

Второй плюс - не нужно каждый раз опускаться за пылесосом, если во время уборки нужно сделать паузу - просто поставить, а потом продолжить процесс, просто протянув руку.

Подсветка

Еще одной важной функцией вертикальных пылесосов является подсветка щетки. Нужна она для того, чтобы увидеть весь мусор и не пропустить мелких скоплений пыли.

Не у всех людей зрение идеальное, ведь убираются и пожилые и слабовидящие люди. Освещения от комнатных источников света или солнца хватает не всегда - особенно в труднодоступных местах.

А нагибаться с телефонным фонариком не очень удобно и гигиенично. Если в вашем доме много мест, куда трудно дотянуться, то обращайте внимание на эту функцию при выборе устройства.

Фильтр высокой очистки

В доме очень много мелких элементов, которые могут нанести вред нашему здоровью. Даже при уборке мы не застрахованы от попадания пыли в дыхательные пути - что уж говорить о грибках и пылевых клещах. Однако многие современные вертикальные пылесосы оснащены встроенным фильтром, который задерживает все мелкие частицы, защищая нас во время уборки. Перед покупкой обязательно посмотрите на этот критерий. 

Заключение

Многие из описанных выше функций «важны» и кажутся неотъемлемой частью любого вертикального пылесоса, однако это не так. С целью привлечения клиентов многие производители не упоминают этого при описании товара, поэтому всегда узнавайте о наличии нужной Вам фишки. 

Подборка вертикальных пылесосов

Для тех, кто действительно ищет себе вертикальный пылесос, советую посмотреть недавно опубликованную подборку: 10 проводных вертикальных пылесосов для сухой уборки.

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