Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

10 проводных вертикальных пылесосов для сухой уборки в 2023 году

Иногда для уборки достаточно чего-то бюджетного и не столь мощного устройства. В подборке собраны бюджетные модели, которые успели себя хорошо зарекомендовать в своей категории пылесосов.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

В статье представлены проверенные модели вертикальных пылесосов для сухой уборки в доме. Присутствуют приборы из различных ценовых категорий, но в основном бюджетные. Так как вертикальный пылесос обладает более низкой мощностью чем обычный, большинство моделей адаптированы для уборки твёрдых напольных покрытий и мебели. Но есть и модели, мощности которых хватит на уборку ковров. Для этих целей лучше приобретать прибор мощностью от 200 Вт. 

Чтобы проще было убираться в пространстве под мебелью и не двигать её, присмотритесь к моделям, у которых рабочий блок расположен сверху (верхнемоторная компоновка). Такие пылесосы как правило без проблем проходят под мебелью.

Источник: https://ru.freepik.com/free-photo/young-woman-with-rechargeable-vacuum-cleaner-cleaning-at-home_14926530.htm; Автор: senivpetro

10. Xiaomi Futula V2

Прибор имеет мощность всасывания 220 Вт, которой будет вполне достаточно для уборки твёрдых поверхностей и ковров со средним ворсом. Данная модель хорошо также хорошо справляется с уборкой салона автомобиля. Объём пылесборника (тип: контейнер) 1,2 литра, в процессе уборки не придётся по нескольку раз его вытряхивать. 

В комплекте основная щётка, три щелевых насадки, две насадки-щётки, фильтр тонкой очистки, ручка.

Модель имеет пятиметровый сетевой шнур и весит 1,5 кг. Размеры: 23,5x95x14 см (ШxВxГ). Пылесос в процессе работы быстро нагревается, после 10 минут уже горячий. Прибор отличается лёгкостью и компактностью.

реклама



По ссылке можно узнать актуальную стоимость на Яндекс Маркете.

9. Midea VSS3300

Мощность всасывания прибора составляет 200 Вт. Достаточная мощность для повседневной и генеральной уборки. Объём контейнера-пылесборника 400 мл. Довольно маленький объём, в процессе уборки придётся отвлекаться на очистку контейнера. Контейнер вытряхивать удобно и легко, да и в целом пылесос прост в эксплуатации и уходе (фильтр легко разбирается и моется).

Комплектацию составляет насадка для мебели, универсальная и щелевая насадки. При помощи щелевой насадки легко убирает в труднодоступных местах.

Длина шнура стандартная 5 метров. Вес: 1,8 кг. Размеры: 24,5x109x25 см. Пылесос компактный и лёгкий. 

По ссылке можно узнать актуальную стоимость на Яндекс Маркете.


8. STARWIND SCH1310

реклама



Мощность всасывания 120 Вт. Эта модель эффективно справится с уборкой твёрдых поверхностей. Ковровые покрытия с ворсом очистит не очень качественно. Объём контейнера для пыли 600 мл, есть индикатор заполнения пылесборника. Контейнер очень легко очищается от мусора. Отлично подходит для уборки небольшого помещения.

В комплекте предусмотрена щелевая насадка.

Сетевой шнур такой же длины, как и у предыдущей модели. Вес: 2,9 кг Размеры 30x65x28 см. В целом пылесос удобный и компактный. 

По ссылке можно узнать актуальную стоимость на Яндекс Маркете.


7. STARWIND SCH1260

Мощность всасывания данной модели такая же, как и у предыдущей. Соответственно этим прибором также проводить эффективную уборку можно только на твёрдых покрытиях. А вот объём пылесборника здесь в два раза больше - 1,2 литра, на его очистку во время уборки отвлекаться не придётся. Пылесос компактный и эргономичный, с очень послушной щёткой, которая изворачивается под любым углом.

В комплекте имеется щелевая насадка.

Сетевой шнур длиной 5 метров. Вес прибора: 2,7 кг. Рабочий блок прибора расположен почти возле щётки, поэтому глубоко под мебель она не пролезет. 

По ссылке можно узнать актуальную стоимость на Яндекс Маркете.


6. Arnica Merlin Pro ET13210

Мощность всасывания прибора 250 Вт. Мощности хватит для твёрдых поверхностей и ковров со средним ворсом. Объём контейнера для пыли 800 мл. Пылесос лёгкий и маневренный. Имеется фильтр тонкой очистки. Фильтр моющийся. Конструкцией предусмотрена вертикальная парковка.

В комплекте переходник-адаптер и щелевая насадка. Прибор прост в сборке и эксплуатации.

Длина сетевого провода 5 м. Вес: 1,6 кг. Размеры 10x49x11 см. Пользователи отмечают, что вертикальная ручка-трубка не очень удобная.

реклама





По ссылке можно узнать актуальную стоимость на Яндекс Маркете.


5. Kelli KL-8021

Мощность всасывания прибора 300 Вт. Прибор подойдёт для уборки твёрдых напольных покрытий и средневорсовых ковров. Пылесос удобный, мощный в меру. Объём пылесборника 1 литр. В качестве пылесборника используется циклонный фильтр. Предусмотрена вертикальная парковка. Прибор может очень сильно нагреваться при продолжительной работе, нужно делать перерывы. У прибора пятиступенчатая система фильтрации. После уборки воздух остаётся чистым, что говорит о хорошей работе фильтров.

В комплект входит настенное крепление и две дополнительные насадки. 

Длина сетевого провода пылесоса 4 метра. Вес: 2 кг.

По ссылке можно узнать актуальную стоимость на Яндекс Маркете.


4. Scarlett SC-VC80H15

Мощность всасывания прибора 100 Вт. Отлично подходит для помещений без ковровых покрытий. Также хорошее решение для владельцев домашних животных: шерсть с твёрдых напольных покрытий собирает хорошо. Объём контейнера-пылесборника 500 мл. Предусмотрена вертикальная парковка. Пылесос также легко трансформируется в ручной. Прибор лёгкий и удобный

В комплекте есть щелевая насадка и HEPA фильтр.

Длина сетевого провода 3,2 метра, ощутимо меньше чем у аналогов. Но можно использовать удлинитель. Вес: 1,5 кг. Размеры: 23x101,5x16 см.

По ссылке можно узнать актуальную стоимость на Яндекс Маркете.


3. Kitfort КТ-5142

Мощность всасывания прибора 400 Вт. Пылесос справится не только с уборкой твёрдых покрытий, но и с чисткой ковров с мелким или средним ворсом. Объём пылесборника 400 мл. У пылесоса простые фильтры: металлический с маленькими отверстиями (для грубой очистки) и из поролона и ткани. Их легко мыть. При большом количестве пыли фильтр забивается, приходится вручную очищать налипшую пыль несколько раз в процессе уборки.

В комплекте имеется щелевая насадка, щётка для мебели, широкая ворсовая щётка и другие насадки. Благодаря универсальным насадкам можно очищать труднодоступные места.

Сетевой шнур длиной 4,9 метра. Вес: 2,5 кг. Размеры 11x115x16 см.

По ссылке можно узнать актуальную стоимость на Яндекс Маркете.


2. Kitfort KT-5105

Мощность всасывания устройства 600 Вт. Можно чистить ковры, в том числе и с средним ворсом. Объём контейнера-пылесборника 900 мл. Хватает на уборку двух комнат (до полного заполнения). Есть фильтр тонкой очистки. Пылесос прост в эксплуатации и уходе, так как максимально просто разбирается и собирается.

Комплектацию составляют: насадка для мягкой мебели, удлинительная трубка, универсальная насадка, циклонный фильтр. Предусмотрено крепление на стене при помощи кронштейна.

Длина сетевого провода 5 метров. Вес: 2,1 кг. Размеры: 28,7x110x18,6 см. 

По ссылке можно узнать актуальную стоимость на Яндекс Маркете.


1. Deerma DX700S CN

Мощность всасывания прибора составляет 210 Вт. Объём контейнера для пыли 800 мл. Есть возможность вертикальной парковки, можно использовать для чистки салона автомобиля. Пылесос отлично подходит для ежедневной уборки. Всасывает не только мусор и пыль, но и шерсть от домашних питомцев. Маневренная щётка легко проходит под мебель.

В комплекте имеется насадка для автомобиля и щелевая насадка. Держатель для шнура пылесоса ненадёжно крепится, постоянно отпадает.

Длина сетевого провода 4,5 метра. Вес: 2,2 кг. Размер: 26x112,3x28,8 см. Единственное, что вилка нестандартная, но можно купить переходник.

По ссылке можно узнать актуальную стоимость на Яндекс Маркете.


Заключение

Надеюсь, что подборка помогла вам определиться с выбором вертикального пылесоса. И процесс уборки в вашем жилище станет проще и качественней.

Реклама

ООО «ЯНДЕКС» ИНН 7736207543

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

купить пылесос лучший вертикальный пылесос проводной пылесос
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20
5
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
18
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B760I Edge WIFI
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X670E Tomahawk WIFI
4
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
58
Обзор и тестирование защищенного смартфона Cubot KingKong Star
+
Обзор ирригатора usmile CY1
+
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
7

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Испытание «Кинжала» на Су-34 опровергнуто, с бомбардировщика запускали УМПК с ФАБ-1500
6
Минные поля глубиной на 500 метров от переднего края стали сюрпризом для ВСУ
2
В Сети появились кадры очередного уничтоженного на Украине американского БТР Stryker
3
Т-14 «Армата» снова решено доработать – танки обещают пустить в серию после небольшой модернизации
19
Морская авиация ВКС предотвратила высадку спецназа ВСУ в Крыму и унитожила три катера с 36 бойцами
6
Аккумуляторный блок Apple MagSafe даст возможность заряжать сразу несколько устройств одновременно
+
Медведев: Не хочу накликать, но США дождутся, что террористы повторят свою атаку в стиле «9/11»
11
Российская авиация уничтожила следовавшие в направлении Крыма катера ВСУ с десантными группами
+
Новый дрон-камикадзе "Скальпель" скоро будет запущен в серийное производство
4
В соседней галактике обнаружена сверхмассивная черная дыра, пожирающая звезду, похожую на Солнце
1
Steam заблокировал учетную запись с $20 тыс.
13
NVIDIA поможет индийской компании Tata Group развернуть в стране масштабную ИИ-платформу
+
Зеленский заявил, что ощущает неискренность в словах Запада о вечной поддержке Украины
2
"Учатся на своих ошибках" - в сети появились фото быстровозводимых укрытий от БПЛА для самолётов
+
Искусственный интеллект спрогнозировал цену Ethereum на 30 сентября
1
New Atlas: Затея с отправкой Challenger на Украину была обречена с самого начала и чуда не произошло
+
Парламент Британии заявил об отсутствии у ВВС резервов для войны с Россией
1
Для Starfield анонсирован HD Reworked Project
+
Что означают "секретные" коды, отправляемые по WhatsApp: 1543, 1122…
3
The Wall Street Journal: Россия может обменять Навального
+

Популярные статьи

Как я познал божественную оптимизацию Starfield
41
Китай запретил iPhone в госсекторе и продвигая флагман Mate 60 Pro обрушил акции Apple на $200 млрд
15
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
170
ТОП-5 бюджетных блоков питания – рейтинг 2023 года
32
Когда нужно делать апгрейд ПК, и что купить в первую очередь, если денег мало, а играть хочется
15
Впервые за 10 месяцев чищу свой компактный ПК на основе AMD Ryzen 7 2700X и MSI GeForce GTX 1070
13
Компактная сборка Mini-Tower в стиле AMD + NVIDIA – игровой компьютер с SSD на 2 Тб всего за 85 000р
16
Когда на самом деле началась Вторая Мировая Война
25
Учимся правильно использовать Furmark
12
После того как Россия уничтожила множество западных танков, Пентагон отменил модернизацию Abrams
6

Сейчас обсуждают

l33t_h4x00r
23:54
Армяне НЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ , у них ересь монофизитства
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
troglodit
23:48
ну как они восстанут? туфта полная всякие майданы и революции гидности или как там. это ещё понятно для них. а тут спустя 5 лет: ты участвовал в восстании против клоуна? будут друг друга спрашивать?...
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ могут восстать против президента Зеленского
troglodit
23:44
не плач зеля. мы тебя будем помнить. помним точнее на тебе 20 млн извини млрд больше не будет хорошо съездила
Швеция увеличит военный бюджет на $2,4 миллиарда в 2024 году
troglodit
23:43
300тыс? а что же мало так. на Украине вон ВСУ в разы больше и что то слабо получается. а танки и снаряды у них на 300 тыс есть? думаю уже даже на 40 тыс не осталось
Пешком по российским минным полям в угоду Западу — Аль-Маядин
Виктор Тимофеев vikttimo
23:41
стукач?
Когда на самом деле началась Вторая Мировая Война
Виктор Тимофеев vikttimo
23:39
интересная информация. холопам знать не положено
Когда на самом деле началась Вторая Мировая Война
Виктор Тимофеев vikttimo
23:23
армяне православные ,а азеры мусульмане ,так за кого россия? за мусульман ,чтобы рамзана не обидеть? страна стукачей, вертухаев и предателей
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Анатолий Павлюшин
23:22
Недавно купил FH4. Лучшее вложение в игры за всю жизнь.
Рецензия на Forza Motorsport: Теплый прием для любителей казуальных гонок
Анатолий Павлюшин
23:22
Они так 10 лет будут кончаться.
Пешком по российским минным полям в угоду Западу — Аль-Маядин
Анатолий Павлюшин
23:21
О себе подумай, дурачок. Даже если чудом Украину победим, никто не мешает разместить ЯО в Финляндии, Прибалтике, Польше. Так что радоваться нечему.
Пешком по российским минным полям в угоду Западу — Аль-Маядин
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем