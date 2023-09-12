В статье представлены проверенные модели вертикальных пылесосов для сухой уборки в доме. Присутствуют приборы из различных ценовых категорий, но в основном бюджетные. Так как вертикальный пылесос обладает более низкой мощностью чем обычный, большинство моделей адаптированы для уборки твёрдых напольных покрытий и мебели. Но есть и модели, мощности которых хватит на уборку ковров. Для этих целей лучше приобретать прибор мощностью от 200 Вт.

Чтобы проще было убираться в пространстве под мебелью и не двигать её, присмотритесь к моделям, у которых рабочий блок расположен сверху (верхнемоторная компоновка). Такие пылесосы как правило без проблем проходят под мебелью.

Источник: https://ru.freepik.com/free-photo/young-woman-with-rechargeable-vacuum-cleaner-cleaning-at-home_14926530.htm; Автор: senivpetro

10. Xiaomi Futula V2

Прибор имеет мощность всасывания 220 Вт, которой будет вполне достаточно для уборки твёрдых поверхностей и ковров со средним ворсом. Данная модель хорошо также хорошо справляется с уборкой салона автомобиля. Объём пылесборника (тип: контейнер) 1,2 литра, в процессе уборки не придётся по нескольку раз его вытряхивать.

В комплекте основная щётка, три щелевых насадки, две насадки-щётки, фильтр тонкой очистки, ручка.

Модель имеет пятиметровый сетевой шнур и весит 1,5 кг. Размеры: 23,5x95x14 см (ШxВxГ). Пылесос в процессе работы быстро нагревается, после 10 минут уже горячий. Прибор отличается лёгкостью и компактностью.

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9. Midea VSS3300

Мощность всасывания прибора составляет 200 Вт. Достаточная мощность для повседневной и генеральной уборки. Объём контейнера-пылесборника 400 мл. Довольно маленький объём, в процессе уборки придётся отвлекаться на очистку контейнера. Контейнер вытряхивать удобно и легко, да и в целом пылесос прост в эксплуатации и уходе (фильтр легко разбирается и моется).

Комплектацию составляет насадка для мебели, универсальная и щелевая насадки. При помощи щелевой насадки легко убирает в труднодоступных местах.

Длина шнура стандартная 5 метров. Вес: 1,8 кг. Размеры: 24,5x109x25 см. Пылесос компактный и лёгкий.

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8. STARWIND SCH1310

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Мощность всасывания 120 Вт. Эта модель эффективно справится с уборкой твёрдых поверхностей. Ковровые покрытия с ворсом очистит не очень качественно. Объём контейнера для пыли 600 мл, есть индикатор заполнения пылесборника. Контейнер очень легко очищается от мусора. Отлично подходит для уборки небольшого помещения.

В комплекте предусмотрена щелевая насадка.

Сетевой шнур такой же длины, как и у предыдущей модели. Вес: 2,9 кг Размеры 30x65x28 см. В целом пылесос удобный и компактный.

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7. STARWIND SCH1260

Мощность всасывания данной модели такая же, как и у предыдущей. Соответственно этим прибором также проводить эффективную уборку можно только на твёрдых покрытиях. А вот объём пылесборника здесь в два раза больше - 1,2 литра, на его очистку во время уборки отвлекаться не придётся. Пылесос компактный и эргономичный, с очень послушной щёткой, которая изворачивается под любым углом.

В комплекте имеется щелевая насадка.

Сетевой шнур длиной 5 метров. Вес прибора: 2,7 кг. Рабочий блок прибора расположен почти возле щётки, поэтому глубоко под мебель она не пролезет.

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6. Arnica Merlin Pro ET13210

Мощность всасывания прибора 250 Вт. Мощности хватит для твёрдых поверхностей и ковров со средним ворсом. Объём контейнера для пыли 800 мл. Пылесос лёгкий и маневренный. Имеется фильтр тонкой очистки. Фильтр моющийся. Конструкцией предусмотрена вертикальная парковка.

В комплекте переходник-адаптер и щелевая насадка. Прибор прост в сборке и эксплуатации.

Длина сетевого провода 5 м. Вес: 1,6 кг. Размеры 10x49x11 см. Пользователи отмечают, что вертикальная ручка-трубка не очень удобная.

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5. Kelli KL-8021

Мощность всасывания прибора 300 Вт. Прибор подойдёт для уборки твёрдых напольных покрытий и средневорсовых ковров. Пылесос удобный, мощный в меру. Объём пылесборника 1 литр. В качестве пылесборника используется циклонный фильтр. Предусмотрена вертикальная парковка. Прибор может очень сильно нагреваться при продолжительной работе, нужно делать перерывы. У прибора пятиступенчатая система фильтрации. После уборки воздух остаётся чистым, что говорит о хорошей работе фильтров.

В комплект входит настенное крепление и две дополнительные насадки.

Длина сетевого провода пылесоса 4 метра. Вес: 2 кг.

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4. Scarlett SC-VC80H15

Мощность всасывания прибора 100 Вт. Отлично подходит для помещений без ковровых покрытий. Также хорошее решение для владельцев домашних животных: шерсть с твёрдых напольных покрытий собирает хорошо. Объём контейнера-пылесборника 500 мл. Предусмотрена вертикальная парковка. Пылесос также легко трансформируется в ручной. Прибор лёгкий и удобный

В комплекте есть щелевая насадка и HEPA фильтр.

Длина сетевого провода 3,2 метра, ощутимо меньше чем у аналогов. Но можно использовать удлинитель. Вес: 1,5 кг. Размеры: 23x101,5x16 см.

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3. Kitfort КТ-5142

Мощность всасывания прибора 400 Вт. Пылесос справится не только с уборкой твёрдых покрытий, но и с чисткой ковров с мелким или средним ворсом. Объём пылесборника 400 мл. У пылесоса простые фильтры: металлический с маленькими отверстиями (для грубой очистки) и из поролона и ткани. Их легко мыть. При большом количестве пыли фильтр забивается, приходится вручную очищать налипшую пыль несколько раз в процессе уборки.

В комплекте имеется щелевая насадка, щётка для мебели, широкая ворсовая щётка и другие насадки. Благодаря универсальным насадкам можно очищать труднодоступные места.

Сетевой шнур длиной 4,9 метра. Вес: 2,5 кг. Размеры 11x115x16 см.

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2. Kitfort KT-5105

Мощность всасывания устройства 600 Вт. Можно чистить ковры, в том числе и с средним ворсом. Объём контейнера-пылесборника 900 мл. Хватает на уборку двух комнат (до полного заполнения). Есть фильтр тонкой очистки. Пылесос прост в эксплуатации и уходе, так как максимально просто разбирается и собирается.

Комплектацию составляют: насадка для мягкой мебели, удлинительная трубка, универсальная насадка, циклонный фильтр. Предусмотрено крепление на стене при помощи кронштейна.

Длина сетевого провода 5 метров. Вес: 2,1 кг. Размеры: 28,7x110x18,6 см.

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1. Deerma DX700S CN

Мощность всасывания прибора составляет 210 Вт. Объём контейнера для пыли 800 мл. Есть возможность вертикальной парковки, можно использовать для чистки салона автомобиля. Пылесос отлично подходит для ежедневной уборки. Всасывает не только мусор и пыль, но и шерсть от домашних питомцев. Маневренная щётка легко проходит под мебель.

В комплекте имеется насадка для автомобиля и щелевая насадка. Держатель для шнура пылесоса ненадёжно крепится, постоянно отпадает.

Длина сетевого провода 4,5 метра. Вес: 2,2 кг. Размер: 26x112,3x28,8 см. Единственное, что вилка нестандартная, но можно купить переходник.

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Заключение

Надеюсь, что подборка помогла вам определиться с выбором вертикального пылесоса. И процесс уборки в вашем жилище станет проще и качественней.

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