За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Сразу же пришлись по вкусу эти весы DEXP KS-50 своим уникальным дизайном. Они выполнены в приятном серебристом цвете, и особенно меня радует наличие подсветки на дисплее. Производитель учел этот нюанс, за что я очень признательна. Хочу поделиться своими впечатлениями о покупке и описать, как ведут себя эти весы на практике.

Комплектация

реклама

Весы продаются в картонной коробке и дополнительно плотно завернуты в пузырчатую пленку. В коробке они хорошо зафиксированы и не болтаются при транспортировке.

В комплекте есть инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном. Особенно полезна расшифровка значений на дисплее, которая позволяет быстро разобраться в функциональности и понять, за что отвечает каждая кнопка.

реклама

Внешний вид

DEXP KS-50 выглядят элегантно в серебристом цвете. По моим сведениям, модель не предлагается в других расцветках. Лично мне нравится их дизайн – он стильный и гармоничный. Платформа изготовлена из нержавеющей стали, а корпус – из прочного пластика. Особенно удобно наличие сквозного отверстия в верхней части весов, позволяющего повесить их на стену.

Сзади весов есть стандартный разъем для батареек, которые уже идут в комплекте. Также присутствуют прорезиненные ножки, обеспечивающие устойчивость весов.

реклама

Компактные габариты устройства составляют 21,8x16,5x1,9 см.

Использование сенсорных кнопок очень удобно, никаких сложностей не возникает. Кнопка "Вкл/тара" активирует весы или обнуляет их, когда требуется использовать функцию тарокомпенсации. Для тех, кто не в курсе, функция "Тара" позволяет выставить вес пустой тары, облегчая процесс взвешивания.

реклама

На дисплее есть иконка с изображением капли, позволяющая выбирать единицы измерения.

Опыт использования

Давайте перейдем к практике и проверим точность весов. Для включения или выключения их нужно удерживать кнопку "Тара" справа от дисплея пару секунд.

Измерение мелких предметов

Для проверки точности начнем с взвешивания российских рублей. Вес одной монеты номиналом в два рубля (2021 год) составляет 5 граммов. Весы успешно справляются с этой задачей, точность подтверждается. Важно отметить, что результаты измерений не меняются независимо от места, где мы кладем монету.

Теперь добавим еще одну монету. Результат точен и верен.

Применим другую стратегию и поместим на весы монету номиналом 10 рублей. Официальные данные говорят, что ее вес составляет 5,63 грамма. Итак, результат 21 грамм, в пределах ожидаемого.

Измерение крупных предметов

Измерим вес продуктов в заводской упаковке: 1 кг сахара и 400 г рисовой крупы. Весы показывают точный результат.

Функция Тара

Функция "Тара" особенно удобна при взвешивании жидкости. Просто определите вес пустой емкости, обнулите весы, а затем налейте жидкость. Вес продукта будет отображен без учета массы тары.

Не лишним будет напомнить, что 1 грамм соответствует 1 миллилитру. Я использовала мерный стакан, измерила 200 мл воды и налила ее в стакан. Результат на весах составил 200 граммов, что подтверждает соответствие. Таким образом, весы успешно справились и с этой задачей.

Где купить обозреваемые весы

Купить эти весы можно на Яндекс Маркете (она должна быть около 700 рублей). Если нет, то посмотрите их в магазине DNS. Весы не так популярны, поэтому сложно встретить на других маркетплейсах.

Вывод

Я очень довольна этими весами, они показали отличные результаты на практике. Мне приятно удивила их эффективность, особенно по сравнению с более дорогой моделью Tefal BC5304V0 (кстати, на них тоже писала обзор, по этой ссылке можно перейти). Подсветка дисплея и чувствительные кнопки делают их использование комфортным.