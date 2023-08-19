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Обзор кухонных весов Tefal BC5304V0: точные электронные весы

Хочу рассказать вам о своей покупке электронных кухонных весов. Эта информация будет актуальна особенно для тех, кто ценит точность и легкость в управлении.
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Это не моё первое знакомство с весами, в своё время приходилось покупать разные модели, так что есть на что опираться. Я регулярно тестирую новые рецепты, поэтому для меня крайне важна точность взвешивания. В статье я хочу поделиться впечатлениями от использования Tefal BC5304V0. Давайте рассмотрим их функционал ближе, выявим все их плюсы и минусы. Я подробно изучу весы со всех сторон, досконально рассмотрю каждую деталь, и в конечном итоге сделаю объективные выводы.

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Технические характеристики

  • Тип весов: электронные;
  • Максимальный вес: до 5 кг;
  • Минимальный шаг измерения: 1 грамм;
  • Точность измерений: погрешность 1 грамм;
  • Система управления: касанием сенсорной панели;
  • Масса устройства: 475 грамм.

Комплект поставки

Весы поставляются в квадратной картонной упаковке. Кроме того, модель обернута дополнительным слоем картонки с вырезами, в котором также находятся батарейки. Это организовано с целью предотвращения возможных повреждений при перевозке. Для извлечения весов из коробки в первый раз потребуется некоторое усилие и внимание.

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В комплект поставки включены батарейки формата ААА, подробная инструкция по использованию и гарантийный талон. Временами, некоторые производители предоставляют батарейки в подарок, но в данном случае такая опция отсутствует. К тому же, мне кажется, что в данной ситуации весы не являются устройством, которое требует частой замены батареек, так как их использование не настолько частотное, как, например, у блендера или другой небольшой бытовой техники.

Внешний вид и конструкция

Дизайн устройства выдержан в оригинальной стилистике: на передней панели весов изображена человеческая рука. На самом деле, это наклейка, её можно в любой момент отклеить. Они имеют белый оттенок. Поверхность весов выполнена из прозрачного стекла, а корпус изготовлен из высококачественного белого пластика. Сверху на поверхность весов нанесена прозрачная защитная плёнка, на которой изображена рука. Включение устройства осуществляется через нажатие на центральную панель.

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Место для вставки батареек устроено в верхней части весов, находящейся с обратной стороны. Открыть этот отсек для батареек крайне просто – всего одно плавное движение вправо. Не требуется использовать острые предметы или инструменты для этой операции.


Ножки модели имеют компактные размеры и покрыты резиной. Ножки обеспечивают устойчивость и предотвращают скольжение весов, обеспечивая уравновешенность при взвешивании, даже если поверхность не идеально ровная.

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Размеры устройства составляют 20x18x2 сантиметра.

Давайте рассмотрим также параметры, включая единицы измерения, расположенные на передней части дисплея. Это:

  • MI — миллилитр;
  • Oz — унция (1 унция = 28,35 граммов);
  • Lb — фунт (1 фунт = 453,59 граммов);
  • G — грамм.

На устройстве присутствуют только сенсорные кнопки без исключения. Одной из интересных функций является включение при помощи касания ладони к центральной части платформы весов. Более подробно остановимся на кнопках:

  • Tare/off — это функция обнуления измерений. Она пригодится, когда требуется измерить точный вес продукта, расположенного в контейнере. Сначала на весы ставится посуда, затем счетчик обнуляется, после чего можно добавить жидкость или продукты, получив точный вес пищи или жидкости;
  • Unit — эта кнопка отвечает за выбор единиц измерения. Обычно наиболее часто используется единица измерения "г" (грамм).

Измерение мелких вещей

В рамках первого этапа эксперимента будут использоваться российские двухрублевые монеты. Их вес номинально составляет 5 граммов, что подтверждается официальными интернет-источниками. В данном случае, весы подтверждают указанные данные. Примечательно, что исходный расположения монет на весах не важно, так как они не вносят искажений в конечные результаты.

Затем мы поместим три монеты на весы, и общий вес будет точно отображен.

Сейчас к трём монетам номиналом в 2 рубля мы добавим 10-рублёвую монету.

Согласно официальным данным, масса 10-рублевой монеты составляет 5,63 грамма. В пределах допустимой погрешности весов, равной 1 грамму, результат в 21 грамм считается точным.

Измерение крупных продуктов

Давайте перейдем к измерению более крупных предметов. В данном случае, мы взвесим пачку пшена с указанным весом в 400 граммов. В итоге на весах отображается значение 0,443 кг. Очевидно, что 43 грамма от этой массы приходится на упаковку из картона.

Также мы проведем измерение пачки гречки, которая имеет массу 800 граммов. Результат на весах составил 802 грамма. Это измерение точное и соответствует действительности.

Функция «Тара»

По моему мнению, это одна из наиболее полезных функций, доступных на приборах такого типа. Использование её довольно просто — достаточно взять пустую ёмкость, в данном случае, это будет стакан, поместить его на весы и нажать кнопку «Tare», чтобы сбросить измерения. В течение нескольких секунд цифры на дисплее начнут меняться, и счётчик обнулится. Затем в стакан можно наливать жидкость или другие ингредиенты.

Используя мерный стакан, мы измеряем объем в 200 мл, затем переливаем этот объем в стакан, который находится на весах, и получаем результат в 200 граммах. Как нам известно из курса математики, 1 мл равен 1 грамму, следовательно, данный результат является точным.

На прикрепленном изображении представлены показания в другом типе измерения.

Вывод

Я полностью довольна функциональностью весов. Для меня важны точность и удобство использования. Дизайн также здесь является плюсом, приятно на них смотреть. Эти весы могут быть идеальным подарком, подходящим для разных случаев. Они стабилизируются моментально, буквально за считанные секунды. Вполне возможно, было бы хорошо добавить подсветку к этой модели, так как дисплей светится не очень ярко, особенно в дневное время. По фотографиям, представленным в обзоре, видно, что цифры на дисплее могли бы быть более четкими. В общем, на этот недостаток можно закрыть глаза, учитывая их точность и минимальную погрешность этой модели весов. Приобрела их в DNS за 1099 рублей.

Узнать актуальную цену на Яндекс Маркет (цена должна быть ниже 1500 рублей, продавец пока не обновил цену). Также можно посмотреть на АлиЭкспресс.

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