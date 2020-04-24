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Введение

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Всё теплее и солнечнее стало на улице. Дни стали длиннее, а ночи короче. Птички, запах цветущего абрикоса, алкаши под забором уже не мёрзнут. Красивые пропуска и "City-17" уже не кажутся чем-то фантастическим. Камеры фиксируют новых нарушителей, и новая нефть пополняет казну тех, кого мы называем "государство". А нам, как новой нефти, ничего не остаётся как терпеть и по-тихому мычать в своих красивых квартирках, где мы делаем всяко-такое. А сегодня "замутим" моддинг системы охлаждения DeepCool v6000.

Повествование

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Когда-то я уже упомянул о том, что совсем недавно удачно приобрёл видеокарточку GTX 560 с системой охлаждения DeepCool v6000

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Установил на нее два тихоходных вентилятора Titan 92mm, но выглядело это ну так себе, хоть и охлаждало солидно.

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Что мне не нравилось, так это то, что как-то нелепо и нет красоты кроме монструозности конструкции. Решил модифицировать кулер. Для начала надо определиться с вентиляторами. Они тихие, но обдув системы питания весьма скверный, а, как мы знаем, на этих картах "питальник" перегревается дай боже. Когда карта начинает работать по полной в играх, то система охлаждения может и погореть. Бывало уже такое, когда в разгоне выгорали силовые транзисторы, но при этом сам GPU охлаждался отлично. Значит необходимы вентиляторы с регулируемым оборотным моментом (PWM) в зависимости от нагрузки.

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У меня как раз завалялась пара побитых вентиляторов от BOX системы охлаждения Intel. Как мы знаем, они как раз 4-пин разъёмом и PWM. Разбираем, вынимаем внутрянку и переставляем на наши Titan

Почему я решил переделать именно Titan, будет понятно позже. Сама переустановка не прошла плавно. Один вентилятор Intel старой ревизии и имеет больше оборотов как и посадочное место под шпиндель, второй наоборот имеет меньшие обороты и меньшую посадку. Но с дремелью все нипочём! Подогнали, завтулили и норм, плотненько!

Вентилятор, который имеет больший оборотистый потенциал, я установил на сторону цени питания карты. Подпаял родные тонкие провода от GTX 560 с его 4-пин коннектором. Убрал наклейки, а то ведь СО авторская!

Теперь надо придать шарму данному тандему. Чтобы воробьи не залетали и мимо проходящих детей не засосало внутрь кулера. Нашёл старый побитый жизнью кожух от системы охлаждения видеокарт Xigmatek

Самого кулера уже давно нет в живых, а кожух остался. Тогда не долго мешкая счищаем все надписи и готовим пациента к покраске!

Кирпичный кракелюр, конечно, прикольно, но не брутально. А что у нас брутально? Конечно же чёрный! Задуваем черным металликом

Вполне миленько в этом кожаном кожухе. Проводам конечно весьма тесно, но это искусство и оно требует.

Замечательно. На мой взгляд, заметно лучше, чем было раньше. Стильно, также не забываем о регулируемых оборотах в зависимости от нагрузки. Также ничто не мешает переставить СО на другие карты, благо система креплений позволяет. Ну, а теперь пора подключать сие "безобразие" и выяснить, зачем мне нужны были именно прозрачные вентиляторы

Да да, для баяна в виде подсветки! С яркостью прям грубанул, слепит, но всё-таки красивенько, улыбает.

Заключение

Подведем итоги. По мне вышло здраво. Система охлаждения засияла новыми красками. Функциональность заметно возросла, обороты регулируются. Если выставить принудительно 100% оборотов, то выше 60*С графический чип не прогревается. А в авто режиме вентиляторы при полной нагрузке на видеокарту не выходят даже в 60% вращения. В идеале надо бы подшаманить с биосом видеокарты, чтобы в простое не было выше 15-20% оборотов, а то ведь 40% шумновато. Но "и так содёт!"