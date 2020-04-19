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Попалась неисправная видеокарта моему взору на просторах Avito, а именно MSI GTX 560, 1024Mb в уколхоженном виде стоимостью 500р.

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Заинтересовала даже не сама карта, а система охлаждения графического процессора. Оказалось, что охладителем для GPU служит весьма производительный DeepCool v6000, который стоит довольно таки не малых денег (б/у за 1500р). Оперативно скатался на другой конец города (а учитывая где я проживаю, всегда это другой конец города), купил карту.

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Кстати продавец пришёл, как я понял, с отцом. После удачной сделки со школьником направился через посты полиции с повязками, но благо пронесло. Да и пофиг, я с аптеки...

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В свою очередь моя нынешняя временная карта как раз таки практически такая же, а именно MSI GTX560 Ti, 1024Mb (384 у Ti против 336, ну и частоты).

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Разобрал тандем, очистил от пыли, заменил термопасту, водрузил два тихоходных вентилятора 92мм от компании Titan на радиатор от DeepCool... и поставил на свою рабочую карту.

Да да, сделал такой же колхоз, ну а что поделать, пандемия на улице.

В тесте Furmark карта стабильна на 75*С (когда уже наконец выключат отопление!) учитывая, что частота оборотов вентиляторов на уровне 1200. По мне отличный результат, а если заменить вентиляторы на более оборотистые да еще с PMW, то можно надеяться на вполне себе бодрый разгон.

PS: Ах да, ту сломанную видеокарту я восстановил