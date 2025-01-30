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Блогер проверил все способы повышения FPS в играх

Блогер VerseBlast на своем YouTube-канале проверил 121 способ увеличения FPS в играх, развеял популярные мифы и выделил действительно работающие методы. Выделил самое важное из ролика.
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В качестве тестирования была выбрана CS2, изначальное количество кадров без каких либо оптимизаций составляло 180, шаг за шагом были проверены и выделены рабочие способы увеличения кадров с измерением результатов

Ближе к делу

  • Выключение всех приложений из автозапуска и удаление ненужных файлов не дало значительного результата - FPS остался на уровне 180.
  • Включение игрового режима принесло первое улучшение: FPS вырос до 190, что составляет прирост примерно на 10 FPS.
  • Планирование графического процессора с аппаратным ускорением позволило достичь 205-210 FPS, что добавило в среднем около 20 FPS.


  • Отключение телеметрии и других настроек конфиденциальности повысило FPS до 215, добавив примерно 5 FPS.
  • Изменение API с DirectX на Vulkan привело к снижению FPS в CS2 на 100 кадров, поэтому в данной игре такой метод не рекомендуется. Однако во многих других проектах, таких как Tom Clancy's Rainbow Six Siege, использование Vulkan может повысить FPS на 10-15%, что делает его полезной настройкой, но только для конкретных игр.

Оптимизация продолжилась с использованием панели управления Nvidia и изменений настроек в самой игре:

  • Настройка параметров в панели Nvidia на "Performance" и увеличение размера кэша шейдеров до максимума добавило автору более 30 FPS без видимой потери качества картинки.


Настройки панели управления Nvidia

  • Установка настроек в игре на средне-низкие значения в Full-HD также существенно повысила FPS до 235-240, что составляет прирост примерно на 30 FPS.(Ну оно и понятно)


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Некоторые методы оказались менее эффективными:

  • Консольные команды и параметры запуска практически не дали прироста.
  • Отключение полноэкранной оптимизации подняло FPS до 260, обеспечив прибавку примерно в 20 FPS.
  • Удаление временных файлов Windows оказалось малоэффективным, прирост был на уровне погрешности.
  • Параметры загрузки в msconfig с выбором числа процессоров не дали никакого прироста.
  • Параметры электропитания почти не влияли на количество FPS.
  • Отключение SMT в BIOS не повлияло на количество кадров.

Изменения реестра (На свой страх и риск!)

  • Перейти по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile и создать новое значение DWORD с именем NetworkThrottlingIndex. Установить его значение в FFFFFFFFF.
  • В той же ветке найти параметр SystemResponsiveness и установить его значение в 0.
  • Перейти по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile\Tasks\Game и изменить значение параметра Priority на 6.
  • Для параметра GPU Priority выбрать значение 8.
  • В открывшемся окне при нажатии на Scheduling Category записать значение High.

После всех проделанных манипуляций автор достиг показателя в 280 FPS, начиная с изначальных 180. Как мне кажется, больше способов, которые не ломают систему нет, всякие оптимизаторы фпс качать смысла нет, ибо они чаще всего делают только хуже.

Ну и конечно самый лучший способ повысить производительность ПК, это сменить железо, ну или разогнать то что имеем, если конечно умеем.


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Теги

процессоры игры видеокарта компьютер производительность фпс
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