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Как сейчас помню, давным-давно я получил его... Корпус... Долго он стоял, ждал когда наполню его истинной силой... Чтобы вновь обрёл он былую мощь! Силу покорять 120 ФПС в 1080р, поджаривать анусы врагов моих, испепелять орды лучших чемпионов в Perfect World во славу Кхорна, запускать много вкладок с порнохаб чтобы следить за делами людей грешных... Быть а не существовать...!!!11 И время пришло!!!11





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Максимально внимательно : это ссылка на самый первый пост для людей не умеющих пользовать навигацией по сайту и потом задающих абсолютно тупые вопросы в комментариях, да прям сюда ткни в букву "и"





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Мой переход на тёмную сторону начался задолго до осознанного понимания, каким в дальнейшем я вижу свой пк. Мне не нравится корпус в его стандартном понимании, этот огромный ящик под столом... На столе он выглядит ещё более уродски, как шифонер из 90 в современной квартире. Поэтому когда мой заработок стал достаточным, чтобы покупать дорогие вещи, я потратился на дорогую вещь... Термалтейк DH 101, впереди был стекло, которое я удалил и вмонтировал туда реобас,вполне лаконично и закончено получилось.





Левая фотография это 2015, правая это 2017 и рх480 на 8гб.

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В 2019 я это всё продал... Затем был ноут от Асер с ртх2060 и 9700к... А вот про новый пк, возвращаемся к самому первому посту за прошлый год. Апгрейд занял около полугода, были заменены все комплектующие, кроме корпуса, всё делал с пониманием, что это финальная сборка на ближайшие 5 лет. Чем вызвал подгорание жеп у меньшинств на форуме, вечные ждуны и великовозрастные фантазёры с чего-то стали упрекать в растрате моих честно заработанных (с постов на оверах) шекелей на ненужные вещи... Хорошо, что они не знают, что я ещё и подсветку на моник заказал от корсар... И клаву 60% так же от корсар... Как хорошо, что не знают, и не смогут узнать...



Окей, на этом закончим с шутками, и я немного поведаю о моём пк в данной его конфессии. Поясню за температуры и андервольт и разгон.









Как видно по фотографии, у корпуса на задней стенке и днище есть вентиляционные квадратики, через которые он забирает воздух, чтобы прогнать его через радиатор сжо Cooler Master MasterLiquid Lite 240, которое я купил взамен ид кулинг. Шланги у км короче, тоньше и спокойно гнуться, таким образом не торчат и не свисают внутри корпуса, как лианы в джунглях. С приходом лета, стёкла с обеих сторон я снял, улучшив охлаждение всей системы. Так же планирую убрать пылевой фильтр, тк толку от него нет.



Так же видны модинговые и удлинённые кабели от Корсар, у меня полный комплект и как будет вдохновение, я их укорочу и поставлю вместо стандартных чёрных. Отмечу, что они толще комплектных.





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Кабель юсб 3,0 я провёл по днищу, расширив один из вентиляционных квадратиков.





Райзер клали за дополнительную плату. Стандарт 3.0.

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Внизу, на днище у меня обычный хдд на 6тб. Из этого объёма у меня остались доступными лишь 2, остальное занято тоже весьма доступными... За блоком питания скрыт ещё один хдд но уже формата 2,5 на 2тб, это под торренты. Рядом с ним расположен корсар командер, для управления подсветкой вентилией. Кто-то опять уныло заикнётся о непосредственной близости к демону красному, я же отвечу, что температурный режим в норме и ниже будут пруфы. Единственным, недочётом в этой идеальнейшей сборки, я считаю расположение м2. Он с обратной стороны материнской платы, а в моём корпусе чуть ли не касается видяхи... Но, выше 55 он не грелся, видимо благодаря радиатору от еквб и хорошему охладу от поверкалор.



Про р7 5800х, в первую очередь я локнул частоты на 4,2, при напряжении 1,03.

На данном скриншоте видно, что видяха майнит, несчастные 47 мх. В достаточно спокойном и тихом режиме. Процессор греется до 57-58. Зона врм неплохо прогрелась, но не превысила 70 градусов, и это без обдува. Я считаю, что асрок вот они конкретно молодцы, политики и борцы.



Но, возникает вопрос, а как же без андервольта... Пфф, скрин ниже.



Прогрелся уже до 70, а зона врм своих значений не поменяла как например бананы вдруг выросли. Что намекает, что таки Асрок больше заслуживают звания, молодцов, политиков и борцов. Самые глазастые отметят, что частота 4,5(в аиде до 4,6) вместо 4,7. Это я сам сейчас увидел, видимо забыл врубить функцию, которая гонит до максимума проц. При создании видоса, я это учту. 4,7 я лично видел при первом старте в бенчмарке, ещё до того как упал в обморок от температур.





Есть инфа, что новые процы могут 4ггц память, да и мать может до 4,5... Я заводил озу на 3800, и никаких изменений толком не заметил, наоборот упали значение. 3600 наиболее оптимальная частота для зен3.



Сравнение на одной частоте и таймингах, но с андервольтом и без.





Возможны вопросы, а как это в играх отразится, ты же скинул частоты с проца... Да что же такое, чем выше разрешение, тем пассивнее проц. Скоро вообще процы будут встраиваться в видяхи, и на этом будем играть, потому что эти моща... Они не нужны, даже в кодировании, видяхи это делают лучше, проц мы используем лишь чтобы включить пк, а тот же яндекс браузер может за счёт видяхи работать. Хотя, вроде стримы до сих пор требовательные к ядрам и потокам... Но, долго ли, ртх 3000 серии, может много. Не удивлюсь, если 4000 будут стримить без проца.







На верхнем скриншоте, частота указана неверно, опять мой косяк. Но, там было 4,6, то есть это без андервольта скрин.

На нижнем андервольт и залоченная частота 4,2.1-3 градуса/кадра это погрешность, поэтому гыгыкать и тыкать пальцем в 71 градус видяхи не стоит.



Итог: 6700хт за 60к - адекватная цена за эту видяху в исполнении рэд дэвил. Видяха тащит, видяха майнит, видяха щепчет. Как искусный ассасин, умело подходит к своему делу и выполняет работу качественно, что труп найдут не скоро, а может и вовсе не найдут.

R7 5800x проц хорош, адервольт это не ошейник которым можно побороть его безумие, это соглашение. Камень становится менее горячим, но его дикий нрав и кровавое безумие никуда не уходит, он всегда готов ворваться в гущу событий и забрать пару тысяч черепов для его трона...

ОЗУ надо тайминги меньше, да, я этим занимаюсь, стабильно держит 18-19-19-35



ОХЛАЖДЕНИЕ думаю все догадки я пресёк, 2х секционной водянки в столь маленьком корпусе хватает с головой. Повторюсь, когда ставишь стекло на сторону проца, то охлаждение улучшается, но не в жару. А вот чтобы закрыть видяху, надо ставить кастомное сжо, а это деньги и время, я пока не нафармил на это.

И вновь , даже в маленьком корпусе можно создать комфортную температуру, это физика за 9 класс, или 7... Даже такой криворук как я, смог без гайдов снизить температуру проца и остаться на том же уровне производительности, то, что уж говорить про мастеров пайки биоса и знатоков остужение азотом анусов бомбящих. Про андервольт видяхи, тут даже рук не надо, человек ногой сможет в амд дровах снизить лимит мощности. Читай глазами, работай руками, а не наоборот. Берегите себя и своих близких.

"Нет ничего сильнее семьи" - (с)Доминик Торетто.





Неоновую вывеску повесил :D

