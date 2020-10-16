Как я собирал нормальный SFF ПК из солянки
АКТ 1. Введение.
Преамбула. C прошлого раза у меня остался корпус и винт на 2тб от WD. Качественный винт, уже долгое время служит мне опорой и защитой от деменции, изредка вызывает истошную ностальгию вернуть 2007.
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Корпус, это Cemo A4 itx, купил на авито ещё в апреле за 5000. Чувак заказал его с алика(там кстати и висит его отзыв) но что-то пошло не так, и он его перепродал мне чуть ниже закупа. Корпус мне сразу понравился, а когда узнал, что туда влезет водянка и есть нормальные крепления под 2 жестких формата 3,5, то побежал брать.
Отличное качество, всё подогнано тютелька в тютельку, не шатается, алюминий слегка шероховатый. Стекло с 2х сторон, немного тонировано, и при это закалённое. До этого присматривался к Fractal Design Node 202, а мечтал о DAN A4-SFX - идеале SFF.
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Обязательно, хочу отметить свободную установку бп стандартного формата ATX. Он не должен превышать размеры 160х170 и иметь кабль менеджмент.(Фото старой сборки которую продал)
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Недавно обнаружил на том же регарде Jonsbo A4 за 10400. Корпус шикарный, но чуть выше моего, соответственно есть возможность поставить ещё 2 вентиля снизу и не будет мешать кабель питания бп. Внешний юсб-с тоже прекрасен, а и цвет! Если и брать, то грей.
АКТ 2. Суровые реалии бессердечных долларо-поклонников.
В общем, в условиях постоянной стабильности и прорыва, от радости полезных санкций я решил не ждать распродаж и собрать себе норм пк. Полистав с 10 страниц на авито, и не найдя ничего похожего на sfx под ам4, я присмотрел себе на регарде ASRock A320M-ITX за 7100, мать на чипсете А320. Разгон мне не интересен, моник фхд и 75гц, а вот юсб си и немного радиатора на мосфетах, это как сладкий десерт после щей.
Там же взял и водянку ID-COOLING FROSTFLOW X240 за 3480 вечно падающих рублей. Ничего плохого сказать не могу, проц в осст около 45. Мне норм. Как вариант можно анусы охлаждать фееричных особ. Почему не обычный кулер, ну потому что у меня мини пк, и нужен производительный, низкопрофильный и тихий… А таких мало, и стоят в таких случаях дороже воды… Сам Амнисия велел юзать воду. Тем более 2 качественных вентилятора на выдув. А ещё вода рассеивает 200 ватт тепла, а тот же ноктуа NH-L9I около 90, мой райзен про 1700х имеет тдп в 95.
А ещё, ничего и никуда не упирается, как это часто бывает в мини итх.
Всё это питает бп CHIEFTEC SFX-450BS сфх формата. Даёт честные 432 вата и имеет активный PFC, а так же все нужные фишки качественного бп(окромя кабл менеджмента). И это за 3610.
Оперативку я планировал взять бу, 2 планки по 8 от крушал, и разогнать до 3200 как делал это раньше. Но, когда я увидел эти изумительные 16Gb DDR4 2666MHz KLEVV CRAS II, их шикарные радиаторы, красная подсветочка, тайминги, напряжение… Но, больше подкупило, что они находились в разделе распродажа… Изначально цена была 6990, а, лично для меня за 5990, всплакнул, перекрестился и взял! Большой уже, можно и дошик поесть.
М2 A-Data XPG SX6000 Lite за 3799 я взял в днс, скорости норм. Чисто под винду и проги. Для игр планирую прикупить ссд на 480.
АКТ 3. Глубокий анализ цифровых сэкондхэндов.
Дальше мой взор устремился на авито, там мне нужно было узурпировать чей-то проц с наименьшими потерями для себя и колоссальными для продавца. Вариант был лишь 1 это 1600 за 6к… Это я так рассчитывал, но алчные барыги дрались за каждый рубль как шотландец Уильям Уоллес ака Храброе Сердце за сантиметр своей земли. Серьёзно, 500р не хотели скидывать. К моему злорадству, объявление висит до сих пор. Вообще 4 ядра от первых райзен должны стоить 4к, 6 ядер уже 6к и 8 соответственно 8… Но, реалии удручают. И вот, когда я был готов сдаться, а тренера как у Рокки у меня не было… Увидел, что чувак с соседнего городка отдаёт AMD Ryzen 7 PRO 1700X за 8000. Быстро оформив авито доставку +650р(первый раз в жизни) я ждал 3 суток. 3 суток мыслей: кидала или нет, что жизнь моя тлен, и зря не пошёл в пту на сварщика… Нажать отменить заказ и пойти взять синицу за 7к, или дать шанс… По итогу всё пришло как надо, но проц был немного заляпан не оттираемой хернёй. Надеюсь это не результат эякуляции. Надеюсь! Итого, я взял 8 ядерник с 16 потоками, с разблокированным множителем, с частотой 3,4-3,8. Это шикарный камень, который универсален и идеально подходит под мои нужды!
И теперь вопрос стоял про видяху! Вопрос по нвидиа отпадал из-за моника с амд фрисинк, а брать 470/570 я не хотел. Да, это народные видяхи, но они урезаны достаточно существенно. И когда ты владелец 600 долларов в 2020, ты сражаешься за каждый цент… Поэтому утвердительно искал 480/580 за мой кошелёк.
И мне «повезло» взял Radeon RX 480 NITRO+ за 7500. Хватит на какое-то время. Если честно, между нами, то я заказал на кю уже 5600хт от асрок… Но, об этом позже, когда придёт.
Немного отвлёкся, и так, пока 480 и всё прекрасно. Играю варзон, параллельно прохожу РЕ3 и РЕ7. Отмечаю дни в календаре до падения доллара по 30р за шт выхода Сайберпанка 2077.
Скоро(или нет) приедет ко мне 5600хт, если будет интересно, то расскажу про неё.
АКТ 4. Заключительный. В котором удалось обмануть договориться с кошельком.
Мать – 7100
Проц – 8000
СЖО – 3480
ОЗУ – 5990
М2 – 3799
БП – 3610
Видяха – 7500
Корпус - 5000
Доставка - 650+620
Итого: 45749 таких беззащитных, но родных рублей на 20 сентября 2020 года.
Мой вд на 2тб не учитывал. Хз, может +2к если на бу рынке.
Покрасить бп, укоротить и оплести провода. Мой стильный пк с этими черно-желтыми кабеляшками не смотрится. Ну и купить райзер 16х, пока лишь 8х.
Подытоживание: эта сборка позволяет мне коротать вечера в ожидании сайберпанка, изучать макОС на виртуальной машине. Я получаю лёгкое фонтанирующее удовольствие от плавности моего пк, от его быстродействия и эстетики. Удалось уложиться в бюджет «мощный игровой ультимативный пк для игр, просто пушка!!!11»
Компания асрок, ныне как сяомИ, топ за свои деньги. Ну и по приходу видяхи, напишу обзор и объясню, почему не rtx2060 или rx5700.
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