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Как я собирал нормальный SFF ПК из солянки

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АКТ 1. Введение.

 Преамбула. C прошлого раза у меня остался корпус и винт на 2тб от WD. Качественный винт, уже долгое время служит мне опорой и защитой от деменции, изредка вызывает истошную ностальгию вернуть 2007.

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 Корпус, это Cemo A4 itx, купил на авито ещё в апреле за 5000. Чувак заказал его с алика(там кстати и висит его отзыв) но что-то пошло не так, и он его перепродал мне чуть ниже закупа. Корпус мне сразу понравился, а когда узнал, что туда влезет водянка и есть нормальные крепления под 2 жестких формата 3,5, то побежал брать.

Смотрится лаконично.
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 Отличное качество, всё подогнано тютелька в тютельку, не шатается, алюминий слегка шероховатый. Стекло с 2х сторон, немного тонировано, и при это закалённое. До этого присматривался к Fractal Design Node 202, а мечтал о DAN A4-SFX - идеале SFF.


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Тут видно место под водянку или 2 вентилятора 120мм.

 

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 Обязательно, хочу отметить свободную установку бп стандартного формата ATX. Он не должен превышать размеры 160х170 и иметь кабль менеджмент.(Фото старой сборки которую продал)


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Моя предыдущая сборка, на и5 9400ф и веге 64.

 

 Недавно обнаружил на том же регарде Jonsbo A4 за 10400. Корпус шикарный, но чуть выше моего, соответственно есть возможность поставить ещё 2 вентиля снизу и не будет мешать кабель питания бп. Внешний юсб-с тоже прекрасен, а и цвет! Если и брать, то грей.



АКТ 2. Суровые реалии бессердечных долларо-поклонников.


 В общем, в условиях постоянной стабильности и прорыва, от радости полезных санкций я решил не ждать распродаж и собрать себе норм пк. Полистав с 10 страниц на авито, и не найдя ничего похожего на sfx под ам4, я присмотрел себе на регарде ASRock A320M-ITX за 7100, мать на чипсете А320. Разгон мне не интересен, моник фхд и 75гц, а вот юсб си и немного радиатора на мосфетах, это как сладкий десерт после щей.


М2 находится с тыльной стороны, и чувствует себя комфортно.

 

 Там же взял и водянку ID-COOLING FROSTFLOW X240 за 3480 вечно падающих рублей. Ничего плохого сказать не могу, проц в осст около 45. Мне норм. Как вариант можно анусы охлаждать фееричных особ. Почему не обычный кулер, ну потому что у меня мини пк, и нужен производительный, низкопрофильный и тихий… А таких мало, и стоят в таких случаях дороже воды… Сам Амнисия велел юзать воду. Тем более 2 качественных вентилятора на выдув. А ещё вода рассеивает 200 ватт тепла, а тот же ноктуа NH-L9I около 90, мой райзен про 1700х имеет тдп в 95.
А ещё, ничего и никуда не упирается, как это часто бывает в мини итх.


Для моей системы, шланги слегка длинноваты.

 

 Всё это питает бп CHIEFTEC SFX-450BS сфх формата. Даёт честные 432 вата и имеет активный PFC, а так же все нужные фишки качественного бп(окромя кабл менеджмента). И это за 3610.


Покрасить в черный и оплести.

 

 Оперативку я планировал взять бу, 2 планки по 8 от крушал, и разогнать до 3200 как делал это раньше. Но, когда я увидел эти изумительные 16Gb DDR4 2666MHz KLEVV CRAS II, их шикарные радиаторы, красная подсветочка, тайминги, напряжение… Но, больше подкупило, что они находились в разделе распродажа… Изначально цена была 6990, а, лично для меня за 5990, всплакнул, перекрестился и взял! Большой уже, можно и дошик поесть.


С красной подсветкой.

 

 М2 A-Data XPG SX6000 Lite за 3799 я взял в днс, скорости норм. Чисто под винду и проги. Для игр планирую прикупить ссд на 480.

 

Радиатор, который в комплекте, несёт чисто декоративный эффект.

 



АКТ 3. Глубокий анализ цифровых сэкондхэндов.

 Дальше мой взор устремился на авито, там мне нужно было узурпировать чей-то проц с наименьшими потерями для себя и колоссальными для продавца. Вариант был лишь 1 это 1600 за 6к… Это я так рассчитывал, но алчные барыги дрались за каждый рубль как шотландец Уильям Уоллес ака Храброе Сердце за сантиметр своей земли. Серьёзно, 500р не хотели скидывать. К моему злорадству, объявление висит до сих пор. Вообще 4 ядра от первых райзен должны стоить 4к, 6 ядер уже 6к и 8 соответственно 8… Но, реалии удручают. И вот, когда я был готов сдаться, а тренера как у Рокки у меня не было… Увидел, что чувак с соседнего городка отдаёт AMD Ryzen 7 PRO 1700X за 8000. Быстро оформив авито доставку +650р(первый раз в жизни) я ждал 3 суток. 3 суток мыслей: кидала или нет, что жизнь моя тлен, и зря не пошёл в пту на сварщика… Нажать отменить заказ и пойти взять синицу за 7к, или дать шанс… По итогу всё пришло как надо, но проц был немного заляпан не оттираемой хернёй. Надеюсь это не результат эякуляции. Надеюсь! Итого, я взял 8 ядерник с 16 потоками, с разблокированным множителем, с частотой 3,4-3,8. Это шикарный камень, который универсален и  идеально подходит под мои нужды!


Нормальных фото про версии нет.

 

 И теперь вопрос стоял про видяху! Вопрос по нвидиа отпадал из-за моника с амд фрисинк, а брать 470/570 я не хотел. Да, это народные видяхи, но они урезаны достаточно существенно. И когда ты владелец 600 долларов в 2020, ты сражаешься за каждый цент… Поэтому утвердительно искал 480/580 за мой кошелёк.
И мне «повезло» взял Radeon RX 480 NITRO+ за 7500. Хватит на какое-то время. Если честно, между нами, то я заказал на кю уже 5600хт от асрок… Но, об этом позже, когда придёт.

Классический дизайн НИТРО+.

 

 И так 480 отличается от 580 лишь частотами, никаких добавленных ядер или новой памяти, всего лишь частоты повыше из-за повышенного энергопотребления. А вот если 480 на 4 и 570 на 8… Разница будет, но опять же незначительно, а переплата существенно превысит мой бюджет. 480 ван лав, за 480, радеон и двор стреляю в упор. Один фпс и тебе конец…
Немного отвлёкся, и так, пока 480 и всё прекрасно. Играю варзон, параллельно прохожу РЕ3 и РЕ7. Отмечаю дни в календаре до падения доллара по 30р за шт выхода Сайберпанка 2077.
Скоро(или нет) приедет ко мне 5600хт, если будет интересно, то расскажу про неё.



АКТ 4. Заключительный. В котором удалось  обмануть договориться с кошельком.


Мать – 7100
Проц – 8000
СЖО – 3480
ОЗУ – 5990
М2 – 3799
БП – 3610
Видяха – 7500
Корпус - 5000
Доставка - 650+620

Итого: 45749 таких беззащитных, но родных рублей на 20 сентября 2020 года.

Мой вд на 2тб не учитывал. Хз, может +2к если на бу рынке.


Пока так, в скором времени приведу в порядок и переверну помпу.

 

 По ближайшим планам. Это ссд на 480 от WD, чисто под игры, правда, придётся просверлить на днище корпуса пару отверстий. Возможно установить радиатор поболее на южный мост.
Покрасить бп, укоротить и оплести провода. Мой стильный пк с этими черно-желтыми кабеляшками не смотрится. Ну и купить райзер 16х, пока лишь 8х. 


 

4 винта, это жесткий на 2,5. Можно легко и 3,5 поставить.

 

Подытоживание: эта сборка позволяет мне коротать вечера в ожидании сайберпанка, изучать макОС на виртуальной машине. Я получаю лёгкое фонтанирующее удовольствие от плавности моего пк, от его быстродействия и эстетики. Удалось уложиться в бюджет «мощный игровой ультимативный пк для игр, просто пушка!!!11»

Может ргб ткнуть?)

 

Компания асрок, ныне как сяомИ, топ за свои деньги. Ну и по приходу видяхи, напишу обзор и объясню, почему не rtx2060 или rx5700.

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asrock a320m-itx cemo a4 it klevv cras ii pro 1700x rx 480 nitro+
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