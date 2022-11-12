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В последнее время ведущие производители компьютерных комплектующих вызывают у меня полнейшее недоумение. Прежде всего я удивлюсь "детским" ошибкам допускаемым при проектировании высокотехнологичных девайсов. Иногда складывается ощущение, что данные просчеты допускаются умышленно, в рамках так называемого "планируемого устаревания". Вот и компания Nvidia "порадовала" нас очередными проблемами со своими флагманами RTX 4090. И проблемы эти лежат буквально на поверхности. Я даже написал статью - О технических недостатках Nvidia RTX4090, которые могут привести к поломке видеокарты в будущем, в которой высказал предположение о ненадежности нового коннектора питания 12VHPWR. Не прошло и двух суток со дня публикации моей статьи, как у пользователей стали плавиться и гореть злополучные коннекторы. На ресурсе Reddit.com ведется регистрация случаев подобных выгораний. На данный момент зарегистрировано уже 23 случая, что свидетельствует о массовости проблемы.

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Сама же Nvidia хранит гробовое молчание, официальных заявлений от нее до сих пор не поступало, а дядюшка Хуанг лишь только принимает погорельцев на экспертизу. И подобные казусы происходят у "зеленых" не первый раз. Компьютерные энтузиасты прекрасно помнят отваливающиеся GPU Nvidia, когда видеокарту "чинили" прогревами на утюге или запеканием в духовке. Чипы отваливались в течении нескольких поколений видеокарт, и только в тысячной серии удалось победить этот недуг, что очень явно намекает нам именно на "планируемое устаревание". Многие помнят и злосчастную серию GTX 970 4Gb, где 3,5Gb были на скоростной шине, а остаток на урезанной, что существенно снижало производительность видеокарты при заполнении VRAM.

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Но еще никогда проблемы не лежали так явственно на поверхности, что даже простому обывателю они видны невооруженным глазом. Как можно спроектировать сложнейший GPU AD102 у RTX 4090 на 76,3 млрд транзисторов, который нормально (пока) работает, сложнейшую печатную плату, но допустить прокол в такой примитивной вещи, как коннектор питания?! Это либо умышленная диверсия внутри компании, либо технологический кретинизм! Извините, но иначе и не назовешь. Чтобы понять, что 12VHPWR не способен передать мощность в 600W, достаточно одного взгляда на эту микроскопическую "писюльку". В создавшейся ситуации виноват и наш любимый "синий" гигант Intel, ведь именно он разработал стандарт ATX 3.0 и проблемные разъемы для него. Intel разработал стандарт, но видимо не провел ресурсные испытания, Nvidia слепо приняла его на веру, в итоге страдают пользователи, а обе компании могут влететь на многомиллионные убытки.

Так называемые эксперты тоже удивляют - то у них во всем виноваты некачественные переходники, то не под тем углом коннектор вставляется в видеокарту. Теперь уже утверждают, что "туповатый" пользователь не до конца вставляет коннектор, хотя там есть защелка на этот случай. Дельцы даже стали продавать "правильные" переходники питания. В общем виноваты все, кроме самой компании Nvidia. Я же утверждаю, что до пожара может довести сам злосчастный 12VHPWR, а именно его ущербная конструкция. А дело все в малой площади контакта штырькового разъема. Даже старые коннекторы питания на 8pin не выдерживали нагрузки в 150w, горели и коннекторы и провода, у майнеров имеется богатая статистика. А у нового разъема на 16 pin площадь контакта стала еще меньше, зато возросла передаваемая мощность.

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Конструктив разъема появился на заре стандарта ATX, когда компьютеры потребляли относительно небольшую мощность, и коннекторы с запасом справлялись с возложенными на них обязанностями. Но потом потребляемые мощности стали расти, выросли передаваемые токи, но коннекторы менять не стали, а лишь масштабировали их увеличением количества пинов. Так основной разъем питания матплаты ATX, с 20 контактов перешел на 24, а дополнительное питание CPU с 4-х pin увеличилось до 8-ми. Так вот, даже ATX 24 горел у пользователей по линии 12 вольт, если в материнской плате оказывались две и более прожорливые видеокарты.

В угоду совместимости со старыми системами, конструктив разъема не меняли, хотя в качестве силового он уже не подходил. Если вытащить пин из колодки, можно увидеть насколько мизерное там пятно контакта, фактически контакт осуществляется в четырех микроскопических точках - по две с каждой стороны. А прижим происходит только благодаря упругости металла контактов. Со временем, благодаря температурному расширению и сжатию, контакт разбалтывается, металл теряет пружинящие свойства, и коннектор начинает греться. А раз уж в стандарте ATX 3.0 решили изменить физические размеры 12VHPWR и он потерял совместимость со старыми видеокартами, то нужно было менять и его конструктив.

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Ну не хотят Nvidia и Intel идти навстречу пользователям, давайте тогда мы им поможем создать достойные коннекторы питания. Тем более, что изобретать велосипед не придется, все уже давно применяется во взрослой электротехнике. Самое надежное соединение получится, если провода из блока питания припаять непосредственно к видеокарте. При таком соединении нужно будет только рассчитать сечение проводов, чтобы их хватало для передаваемого тока с запасом. Но к сожалению, этот вариант нам не подойдет, так как нужно получить удобное разъемное соединение, да и большинство юзеров с паяльником не дружит. Второе по надежности - скрутка проводов с пайкой. Господин в кожанке мог бы оставлять нам несколько торчащих из платы проводов, а мы бы их скручивали и пропаивали. К сожалению этот вариант нам тоже не подойдет - нужно опять же паять, да и выглядит это совсем не эстетично. Тогда обратим свой взор на силовые разъемы из автомобильного мира. Там ведь тоже напряжение 12 вольт и большие токи потребления. Просто нужно подобрать уже готовый разъем с максимальной площадью контакта и дело в шляпе.

Но все это полумеры, если хотите максимально надежное электрическое соединение, нужно присматриваться к винтовым клеммникам. Вот сходил бы глава Nvidia на местный строительный рынок, и купил бы там мешок винтовых клеммников за сущие копейки - дешево и сердито. Глядишь, и у покупателей уже не горят видеокарты RTX 4090, вместе с пятыми точками.

Не нравятся дешевые винтовые клеммники? Тогда позаимствуем клеммный зажим у производителей электро-автоматов. Вот к примеру у ABB хороший крепеж, надежный как швейцарские часы. А многожильные провода из блока питания обжимаются в наконечники, делается гребенка с ключами, чтобы не перепутать полярность. Да, пользователю придется покрутить винты отверткой, зато это очень надежное соединение. Через такой коннектор можно будет и два киловатта пустить, не то что какие-то жалкие 600w, лишь бы провода выдержали.

Лень крутить винты отверткой? Срочно идем на поклон к производителю Wago и адаптируем их флажковые креммники для видеокарт. Вообще матерые электрики используют Ваги только в слаботочке, но поверьте - это гораздо лучше чем убогий 12VHPWR!

Если у вас, дорогое читатели, есть собственные варианты надежных коннекторов для видеокарт, пожалуйста представьте их в комментариях, желательно с чертежами и выкладками. Видите же - огромные корпорации не могут сами справиться без нашей помощи. Как будто они забыли законы Ома и школьный курс физики за восьмой класс.