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После проведения референдумов и присоединения к Российской Федерации Луганской и Донецкой народных республик, а так же Запорожской и Херсонской областей, западные империалисты разработали и ввели в действие новый пакет санкций. Этот пакет ограничений против России, уже восьмой по счету. А сегодня Евросоюз его утвердил. Прежде всего удар будет нанесен по нефтегазовому сектору экономики РФ. Евросоюз вводит потолок цен на российскую нефть, в случае транспортировки ее морем в третьи страны. На практике это означает, что западные капиталисты теперь будут сами назначать цену на российские углеводороды, и разумеется она будет гораздо меньше рыночной. Ввести полное нефтяное эмбарго Евросоюз не в состоянии, так как в этом случае выпадающие объемы будет просто нечем заместить. Да и ущерб собственной экономике, в виде роста цен на энергоносители, у европейцев нет желания наносить. Зато планируется, что в бюджет РФ теперь будет поступать меньше средств, в том числе и военный бюджет.

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Только вот Россия, скорее всего вообще не будет продавать свою нефть по заниженным ценникам, а перенаправит все свободные объемы на Азиатские рынки. Потолок цен на российскую нефть планируется устанавливать с декабря текущего года, а на нефтепродукты с февраля 2023. Наложен запрет на экспорт угля, включая коксующийся уголь, так что мерзнуть предстоящей зимой бюргерам все же придется. Запрещено поставлять электронные компоненты, которые могут быть использованы в российском ВПК. Но тут нас выручат наши китайские партнеры, для системы наведения ракет не нужно какой-то продвинутой электроники. Нельзя больше поставлять компоненты для авионики, даже для гражданских самолетов, некоторые химические вещества. Запрещен импорт древесины, бумаги и картона, сигарет, косметики, различного пластика. Кстати, перебои с офисной бумагой у нас начались уже давно, и многие документы присылаются теперь только в электронном виде.

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Так же продлен запрет на импорт стальной продукции из РФ, но это и хорошо, весь металлопрокат пойдет теперь на внутренний рынок, а цены упадут. Введены различные запреты и ограничения против физлиц и организаций, причастных с организации референдумов, представителей оборонки и ведущих на российских телеканалах. Гражданам EC запрещено занимать руководящие должности в различных российских организациях. Нанесен удар и по криптоактивам простых россиян, причем сразу с двух сторон. Евросоюз запрещает обслуживание криптовалютных кошельков россиян на биржах, а глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков предлагает законодательно запретить использование криптовалют как средства платежа в РФ. Крупнейшие криптобиржи пока не дали каких-либо комментариев по данному поводу. Но скорее всего тот же Бинанс выполнит предписание Евросоюза.

В лучшем случае российским пользователям дадут время на вывод своих средств, а в худшем просто заморозят все кошельки с активами. Ранее Бинансом было выполнено санкционное требование к ограничению средств на российских криптокошельках. Можно было иметь активы, не превышающие эквивалентную сумму в 10000 евро. Теперь же криптоэнтузиастам запрещено держать на кошельках вообще что-либо. Интересно, как к подобным санкциям отнесутся производители аппаратных кошельков, например французская компания Ledger находится в юрисдикции Евросоюза и обязана выполнить санкционные предписания. А вот российских майнеров становится по настоящему жаль, мало того что сам майнинг фактически умер, так еще и могут лишить всех намайненных средств на биржах и кошельках. Отныне запрещено предоставление российским IT компаниям юридических и финансовых услуг. Не забыты и российские чиновники и члены их семей, против них введены персональные санкции, впрочем им к подобному уже не привыкать.