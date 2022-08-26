К сожалению проблемы с видеопамятью Hynix на видеокартах RTX3060 Ti 8Gb никуда не исчезли. Вендоры продолжают ставить дефектную память на свою продукцию и в 2022 году. Пользователю остается только искать RTX3060 Ti с памятью Samsung, или покупать другие модели RTX. Как вариант, можно купить данную видеокарту в хорошем магазине с большой гарантией, это существенно снизит риски остаться с проблемой наедине.

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Проблемы с дефектной видеопамятью Hynix на видеокартах RTX3060 Ti существуют уже давно. Об этом неоднократно писалось и на нашем сайте. Однако с некоторых пор пошли слухи, что в видеокартах свежих выпусков вендоры решили эту проблему. Якобы дефектную память больше не ставят на видеокарты 2022 года. А часть производителей занижают напряжение на памяти Hynix, и вроде как ходит она дольше. Проводились подобные эксперименты и мастерами по ремонту видеокарт. Как оказалось, снижение напряжения очень незначительно влияет на нагрев видеопамяти. А главную причину выхода из строя памяти Hynix видят именно из-за ее перегрева. Зато занижение напряжения на памяти, приводит к зависаниям и нестабильной работе некоторых моделей RTX3060 Ti. Хотя память других производителей, может греться до подобных температур и безотказно работать при этом годами.

К сожалению пользователи рано радовались, и карты производства 2022 года стали активно поступать в ремонт. В частности такие видеокарты стали поступать известному (в узких кругах) мастеру Виктору Векличу (VIK-on), в достаточно больших количествах. Проблемы все те же, и никуда они не делись, на видеокартах распаяна печально известная видеопамять Hynix с маркировкой H56G32CS4DX 005. Лечится неисправность заменой всей памяти в круг на Samsung. И видимо проблема эта будет существовать до выхода новой линейки Nvidia RTX4000. Понятно, что вендорами закуплено этой памяти много, и они лучше ее продадут, но утилизировать не будут.

Учитывая, что карты производства 2022 года, отработали они не более восьми месяцев. Даже если предположить, что использовались они в майнинге, срок не такой уж и большой. А значит в системном блоке геймера, дефектная видеокарта отработает полтора, максимум два года, и можно не тешить себя иллюзиями что проблема обойдет вас стороной. К частным мастерам попадают видеокарты без гарантии, либо лишенные гарантии. Лишиться гарантии очень просто, достаточно разобрать карту для замены термопрокладок, а их как раз и меняют для снижения температуры на памяти. Или если юзер купил видеокарту у перекупщика на Авито, гарантия у таких продавцов только на словах, а как коснется дела они разом пропадают из вида.

Замечу, что перекупщики предпочитают умалчивать о типе установленной памяти, дабы это было для вас сюрпризом, печальным сюрпризом. О типе установленной памяти можно узнать с помощью программы GPU-Z, если продавец разрешит вам включить карту для проверки, но утилита все равно не покажет ее маркировку. Другое дело, если RTX3060 Ti была куплена в солидном магазине, и с ней вы не проделывали различных манипуляций. Гарантии в три года должно хватить на покрытие подобных неприятностей. Видеокарту вам поменяют на аналогичную, или другую сопоставимую по стоимости. В крайнем случае вернут уплаченные за товар средства. А учитывая, что майнинг вместе с ценами на видеокарты сдувается каждый день, вы можете еще и остаться в хорошем плюсе.

RTX3060Ti с правильной памятью

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