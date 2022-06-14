Уже ни для кого не секрет, что многие видеокарты RTX3060 Ti с памятью Hynix на борту часто выходят их строя. Появились подробности какая именно память сгорает чаще всего.

реклама

Ранее я уже писал про большое количество видеокарт RTX3060 Ti, вышедших из строя из за установленной на них проблемной памяти Hynix. История получила свое продолжение. Подобных карт поступает в ремонт все больше и больше. Владельцам сервисных центров удалось выяснить, что выходит из строя память определенной маркировки. А именно, в основном сгорают чипы Hynix с маркировкой H56G32CS4DX и партнамбером - 005, имеющие продукт статус - CS. Продукт статус CS означает предрелизную версию памяти для отладки, устанавливать ее на коммерческие видеокарты не желательно. Однако, вместо того чтобы вывозить данную память грузовиками на свалку, ее поставляли вендорам для производства видеокарт. Видимо сказался дефицит чипов во время пандемии и нужно было устанавливать на карты хоть что то из имеющегося в наличии.

Отлаженная память имеет уже статус MP (Mass Prodaction) и вот только ее и нужно устанавливать на изделия для розничной продажи. Так же выяснилось, что данная память умирает не сразу, а через некоторое время после начала эксплуатации. Одна из причин - деградация кристалла чипа от температурного воздействия, то есть память не способна продолжительно работать на заявленных заводских параметрах. Усугубляет проблему недостаточно эффективная система охлаждения, особенно на бюджетных представителях линейки RTX3060 Ti. Видеопамять способна прогреваться на них до 90 и даже 100 градусов. Память GDDR6 Samsung таких проблем не имеет и практически не выходит из строя. Проверить наличие на видеокарте определенной памяти можно с помощью программы GPU-Z, но она не покажет саму маркировку чипов. Чтобы увидеть маркировку, нужно обязательно разбирать видеокарту, а это может привести к потери гарантии на нее.

анонсы и реклама 3070 Ti за 80 тр в Регарде Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming -45000р на 6800XT ASUS 3080 Ti MSI Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming