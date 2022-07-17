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Сервис онлайн объявлений "Авито" может прекратить свое существование, как и другие барахолки
Все мы так привыкли к онлайн барахолке "Авито". Она позволяла нам избавиться от своего старого хлама, там мы могли приобрести нужные товары со значительной скидкой. Мы уже стали воспринимать этот сервис, как нечто само собой разумеющиеся, а между тем он скоро может исчезнуть.
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Если вам нужно продать что то ненужное, или купить что то нужное но подешевле, куда в первую очередь вы обратитесь? Правильно, на самую популярную в России интернет барахолку "Авито". Уже давно прошли времена печатных изданий, вроде "Из рук в руки" и талмудов "Товары и цены", никто (за редким исключением) не клеит объявления на столбах и подъездах. Даже бабушки и дедушки научились ловко пользоваться девайсами и за считанные секунды легко находят на Авито интересующие их объявления. Нужно отметить легкую навигацию, поиск и удобные фильтры у данной торговой площадки. О продавцах можно оставлять правдивые отзывы, а так же влиять на их рейтинг.

Радует и введенная с некоторых пор авито-доставка, когда продавец может отправить свой лот покупателю в другой город, не опасаясь за сохранность товара. Огорчали появляющиеся то и дело продавцы-мошенники и недобросовестные покупатели, но администрация Авито стала активно с ними бороться и в последнее время проходимцев стало значительно меньше. Но все хорошее, как известно, рано или поздно заканчивается. Государственная Дума РФ, уже было собравшаяся в отпуск, провела 15-го июля внеочередное собрание, на котором приняла целый ряд неотложных законопроектов. В том числе приняла в первом чтении законопроект "О рекламе", который фактически запрещает деятельность различных рекламно-информационных площадок, к которым безусловно относится и Авито.

Автором законопроекта выступил депутат от "Единой России" Артём Кирьянов. Закон предусматривает создание единого оператора цифровой и наружной рекламы. Данный оператор будет верифицировать цифровой рекламный контент, защищать персональные данные на созданном им сайте, а так же удалять по требованию властей рекламу со всех прочих площадок. Кроме наружной рекламы, оператор будет следить и за объявлениями в интернете от частных лиц, касающихся продажи товаров и оказания услуг. Отныне частные лица смогут размещать свои объявления только на сайте единого государственного оператора. По идее, различные частные доски объявлений вроде "Авито" и "Юлы" должны прекратить свою деятельность, и вернуть средства за предоплаченные услуги.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что размещение всех цифровых рекламных объявлений на едином сайте оператора, защитит их от хакерских атак и просто хулиганских действий. А так же снизит эффект от введенных против РФ санкций и снизит риски распространения "недостоверной информации". Интернет площадка "Авито" уже заявила, что такие непродуманные инициативы могут погубить целые направления бизнес-рекламы и интернет-торговли, которые выстраивались в России на протяжении многих лет. Уже более 60-ти компаний, потенциально потеряющих свой бизнес в ближайшее время, составило письмо-обращение к правительству РФ. Авторы письма предполагают, что данный законопроект приведет к монополизации рынка рекламных услуг, и увеличит стоимость самих услуг. А так же снизит безопасность размещения информации и персональных данных рекламодателей, так как будет потеряна децентрализация досок рекламных объявлений.    

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