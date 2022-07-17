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Если вам нужно продать что то ненужное, или купить что то нужное но подешевле, куда в первую очередь вы обратитесь? Правильно, на самую популярную в России интернет барахолку "Авито". Уже давно прошли времена печатных изданий, вроде "Из рук в руки" и талмудов "Товары и цены", никто (за редким исключением) не клеит объявления на столбах и подъездах. Даже бабушки и дедушки научились ловко пользоваться девайсами и за считанные секунды легко находят на Авито интересующие их объявления. Нужно отметить легкую навигацию, поиск и удобные фильтры у данной торговой площадки. О продавцах можно оставлять правдивые отзывы, а так же влиять на их рейтинг.
Радует и введенная с некоторых пор авито-доставка, когда продавец может отправить свой лот покупателю в другой город, не опасаясь за сохранность товара. Огорчали появляющиеся то и дело продавцы-мошенники и недобросовестные покупатели, но администрация Авито стала активно с ними бороться и в последнее время проходимцев стало значительно меньше. Но все хорошее, как известно, рано или поздно заканчивается. Государственная Дума РФ, уже было собравшаяся в отпуск, провела 15-го июля внеочередное собрание, на котором приняла целый ряд неотложных законопроектов. В том числе приняла в первом чтении законопроект "О рекламе", который фактически запрещает деятельность различных рекламно-информационных площадок, к которым безусловно относится и Авито.
Автором законопроекта выступил депутат от "Единой России" Артём Кирьянов. Закон предусматривает создание единого оператора цифровой и наружной рекламы. Данный оператор будет верифицировать цифровой рекламный контент, защищать персональные данные на созданном им сайте, а так же удалять по требованию властей рекламу со всех прочих площадок. Кроме наружной рекламы, оператор будет следить и за объявлениями в интернете от частных лиц, касающихся продажи товаров и оказания услуг. Отныне частные лица смогут размещать свои объявления только на сайте единого государственного оператора. По идее, различные частные доски объявлений вроде "Авито" и "Юлы" должны прекратить свою деятельность, и вернуть средства за предоплаченные услуги.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что размещение всех цифровых рекламных объявлений на едином сайте оператора, защитит их от хакерских атак и просто хулиганских действий. А так же снизит эффект от введенных против РФ санкций и снизит риски распространения "недостоверной информации". Интернет площадка "Авито" уже заявила, что такие непродуманные инициативы могут погубить целые направления бизнес-рекламы и интернет-торговли, которые выстраивались в России на протяжении многих лет. Уже более 60-ти компаний, потенциально потеряющих свой бизнес в ближайшее время, составило письмо-обращение к правительству РФ. Авторы письма предполагают, что данный законопроект приведет к монополизации рынка рекламных услуг, и увеличит стоимость самих услуг. А так же снизит безопасность размещения информации и персональных данных рекламодателей, так как будет потеряна децентрализация досок рекламных объявлений.