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В современном мире все очень быстро меняется, никто не знает что будет завтра. Дорога ложка к обеду, а если обед уже прошел, эту ложку можно смело сдать в металлолом. Ведь следующий обед (крипто-бум) может уже быть очень не скоро. Купленные перекупщиками видеокарты, еще зимой раскупали как горячие пирожки по весьма нескромному ценнику. А сегодня, когда видеокарты в майнинге приносят сущие копейки, оказалось что они никому не нужны. При том что склады частных перекупщиков ломаться от товара, рубль укрепился, а основную в майнинге криптовалюту ждет скорый POS. На вторичном рынке, уже сейчас продается очень много бывших в употреблении видеокарт, которые составляют приличную конкуренцию новым видеокартам в магазине.

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В довершение ко всем бедам всплыли проблемы с памятью Hynix на видеокартах RTX 3060 Ti. Так как тип памяти на этих видеокартах нельзя определить заранее, не вскрывая коробки с картами, покупатели предпочитают обходить данный товар стороной. Получается, что проще купить RTX 3070, немного переплатив и не знать проблем с видеопамятью. Не помогают и существенные скидки, очень часто RTX 3060 Ti продают по цене обычной RTX 3060 12Gb, однако покупатели предпочитают не рисковать своими деньгами. Некоторые майнеры требуют у перекупщиков сразу скидку в 18000р., именно столько стоит перепайка проблемной видеопамяти Hynix на нормальный Samsyng. Проблема усугубляется так же и отсутствием хоть какой то гарантии на данный товар, комплектующие полученные по параллельному импорту ее в принципе не имеют, по вполне понятным причинам. И даже купленные ранее видеокарты с гарантией, после вступления в силу санкций против РФ, с этой гарантии успешно слетели. Например, комплектующие купленные ранее в немецком магазине Сomputer Universe теперь невозможно вернуть по гарантии.

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Проблема дефектной памяти Hynix, поднималась еще пару месяцев назад мастерами по ремонту видеокарт. Своевременно писалось об этом и на нашем ресурсе. За прошедшее время проблема только усугубилась, так как видеокарт с "больной" Hynix поступает в ремонт все больше и больше. Производитель видеопамяти проблему до сих пор не признал, и уже скорее всего не признает. Однако данные карты нужно продавать доверчивым покупателям, иначе бизнесменов-перекупщиков на Авито ждут серьезные финансовые потери, а многих и вовсе разорение. Посему аффилированные с продавцами лица, выпустили ряд видеороликов обеляющих (по их мнению) дефектный товар. С одним таким роликом мы можем ознакомится с вами ниже.

Но как говорится - гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Лучше бы создатели данного видеоролика занимались прожаркой котлет у себя на кухне, чем прожаркой видеокарт в тестах, ибо уровень технической безграмотности данных господ просто поражает. Во-первых они тестируют видеокарту с совсем другой памятью Hynix, которая практически не подвержена проблеме. Выходит из строя видеопамять с маркировкой - H56G32CS4DX 005 , о чем писалось на нашем ресурсе, в то время как в тестах участвуют совсем другие чипы - H56C8H24A1R S2C . Во-вторых тесты проводятся единовременно в разных режимах работы памяти, с разгоном и без, с термопрокладками и без них, и на основании этих единовременных тестов делаются выводы. А между тем нужно проводить полноценные РЕСУРСНЫЕ испытания данной продукции. То есть тестировать видеокарту под высокой нагрузкой на память, на протяжении хотя бы одного года.

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В-третьих тестируют видеокарту в программе Фурмарк, а она ,как известно, не оказывает серьезной нагрузки на видеопамять, и нагружает в основном GPU. В-четвертых используют очень дешевое и низкокачественное оборудование во время тестов, например термопара имеет погрешность до десяти градусов. В-пятых допускают очень серьезные опечатки в технических терминах, вместо андервольта пишут андерФольт. В общем тестеры демонстрируют довольно низкий уровень технических знаний и вызывают лишь усмешку. При том, что паяльника в руках они ни разу не держали, и о процессе ремонта имеют весьма приблизительное понимание. Вызывает так же недоумение и позиция продавцов Rtx 3060 Ti. Тип установленной памяти ими всячески скрывается при продаже, хотя достаточно проверить всего одну видеокарту из партии, чтобы понять какая память установлена на остальные карты. На прямой вопрос об установленной видеопамяти на карте предпочитают отмалчиваться, либо в ответ летит откровенное хамство.

Понятно, что они не виноваты в создавшейся проблеме, но почему покупатель должен выступать крайним звеном в этой цепи?! В общем, выводы такие же как и в прошлый раз - лучше не играть в рулетку и взять более дешевую и менее производительную Rtx 3060 12Gb, либо немного переплатить и взять уже Rtx 3070. По поводу уважаемого Виктора Веклича, он же VIK-on, во всех текстах связанных с данной проблемой он упоминается, что господа комментаторы почему то в упор не видят или не хотят видеть. Как видите, упомянут он был и в этот раз. Однако, не менее его освещал данную проблему на Ютубе и мастер kelevra1408. Его я тоже упоминаю, так как его вклад в освещении проблемы не менее значителен.