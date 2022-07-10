Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Перекупщики не могут продать видеокарты Rtx 3060 Ti c памятью Hynix, началась война компроматов

Упавший курс криптовалют, а так же скорый POS серьезно снизил спрос на видеокарты. Наряду с ломящимися от продукции складами, всплывающие проблемы с памятью Hynix на видеокартах Rtx 3060 Ti, снизил спрос на эту линейку практически до нуля.
[ ] для раздела Блоги
19
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
<b>3070 Gigabyte Gaming за 60 тр</b>
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3070 Ti MSI Gaming за копейки в Ситилинке
<b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b>
3050 MSI Gaming дешевле 40тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

В современном мире все очень быстро меняется, никто не знает что будет завтра. Дорога ложка к обеду, а если обед уже прошел, эту ложку можно смело сдать в металлолом. Ведь следующий обед (крипто-бум) может уже быть очень не скоро. Купленные перекупщиками видеокарты, еще зимой раскупали как горячие пирожки по весьма нескромному ценнику. А сегодня, когда видеокарты в майнинге приносят сущие копейки, оказалось что они никому не нужны. При том что склады частных перекупщиков ломаться от товара, рубль укрепился, а основную в майнинге криптовалюту ждет скорый POS. На вторичном рынке, уже сейчас продается очень много бывших в употреблении видеокарт, которые составляют приличную конкуренцию новым видеокартам в магазине.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Gigabyte Gaming <b>по старой цене</b>
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b>
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

 В довершение ко всем бедам всплыли проблемы с памятью Hynix на видеокартах RTX 3060 Ti. Так как тип памяти на этих видеокартах нельзя определить заранее, не вскрывая коробки с картами, покупатели предпочитают обходить данный товар стороной. Получается, что проще купить RTX 3070, немного переплатив и не знать проблем с видеопамятью.  Не помогают и существенные скидки, очень часто RTX 3060 Ti продают по цене обычной RTX 3060 12Gb, однако покупатели предпочитают не рисковать своими деньгами. Некоторые майнеры требуют у перекупщиков сразу скидку в 18000р., именно столько стоит перепайка проблемной видеопамяти Hynix на нормальный Samsyng. Проблема усугубляется так же и отсутствием хоть какой то гарантии на данный товар, комплектующие полученные по параллельному импорту ее в принципе не имеют, по вполне понятным причинам. И даже купленные ранее видеокарты с гарантией, после вступления в силу санкций против РФ, с этой гарантии успешно слетели. Например, комплектующие купленные ранее в немецком магазине Сomputer Universe теперь невозможно вернуть по гарантии.

реклама

Проблема дефектной памяти Hynix, поднималась еще пару месяцев назад мастерами по ремонту видеокарт. Своевременно писалось об этом и на нашем ресурсе.  За прошедшее время проблема только усугубилась, так как видеокарт с "больной" Hynix поступает в ремонт все больше и больше. Производитель видеопамяти проблему до сих пор  не признал, и уже скорее всего не признает. Однако данные карты нужно продавать доверчивым покупателям, иначе бизнесменов-перекупщиков на Авито ждут серьезные финансовые потери, а многих и вовсе разорение. Посему аффилированные с продавцами лица, выпустили ряд видеороликов обеляющих (по их мнению) дефектный товар. С одним таким роликом мы можем ознакомится с вами ниже.

Но как говорится - гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Лучше бы создатели данного видеоролика занимались прожаркой котлет у себя на кухне, чем прожаркой видеокарт в тестах, ибо уровень технической безграмотности данных господ просто поражает. Во-первых они тестируют видеокарту с совсем другой памятью Hynix, которая практически не подвержена проблеме. Выходит из строя видеопамять с маркировкой - H56G32CS4DX 005 , о чем писалось на нашем ресурсе,  в то время как в тестах участвуют совсем другие чипы - H56C8H24A1R S2C  . Во-вторых тесты проводятся единовременно в разных режимах работы памяти, с разгоном и без, с термопрокладками и без них, и на основании этих единовременных тестов делаются выводы. А между тем нужно проводить полноценные РЕСУРСНЫЕ испытания данной продукции. То есть тестировать видеокарту под высокой нагрузкой на память, на протяжении хотя бы одного года.

реклама

В-третьих тестируют видеокарту в программе Фурмарк, а она ,как известно, не оказывает серьезной нагрузки на видеопамять, и нагружает в основном GPU. В-четвертых используют очень дешевое и низкокачественное оборудование во время тестов, например термопара имеет погрешность до десяти градусов. В-пятых допускают очень серьезные опечатки в технических терминах, вместо андервольта пишут андерФольт. В общем тестеры демонстрируют довольно низкий уровень технических знаний и вызывают лишь усмешку. При том, что паяльника в руках они ни разу не держали, и о процессе ремонта имеют весьма приблизительное понимание. Вызывает так же недоумение и позиция продавцов Rtx 3060 Ti. Тип установленной памяти ими всячески скрывается при продаже, хотя достаточно проверить всего одну видеокарту из партии, чтобы понять какая память установлена на остальные карты. На прямой вопрос об установленной видеопамяти на карте предпочитают отмалчиваться, либо в ответ летит откровенное хамство.

Понятно, что они не виноваты в создавшейся проблеме, но почему покупатель должен выступать крайним звеном в этой цепи?! В общем, выводы такие же как и в прошлый раз - лучше не играть в рулетку и взять более дешевую и менее производительную Rtx 3060 12Gb, либо немного переплатить и взять уже Rtx 3070. По поводу уважаемого Виктора Веклича, он же VIK-on, во всех текстах связанных с данной проблемой он упоминается, что господа комментаторы почему то в упор не видят или не хотят видеть. Как видите, упомянут он был и в этот раз. Однако, не менее его освещал данную проблему на Ютубе и мастер kelevra1408. Его я тоже упоминаю, так как его вклад в освещении проблемы не менее значителен.

 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.3 из 5
голосов: 7
Добавить в закладки

Теги

майнинг криптовалюта ethereum hynix rtx 3060 ti перекупщики реболл ремонт видеокарт h56g32cs4dx samsyng
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Главные игры июля 2022 года
28
Ретроклокинг: история Super HEDT
45
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
8
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
3
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
25
Главные игры июня 2022 года
35
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z)
6
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
7
Обзор и тестирование планшетного компьютера ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)
+
Видеокарта Radeon RX 6700 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
11

Интересные материалы

Главные игры июля 2022 года
6 июля 2022 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Правительство США рассматривает возможность ограничения доступа Китаю к производству 14-нм чипов
17
Минфин США подготовил свод правил регулирования криптовалют, которому обязаны подчиняться все страны
20
В России назревает дефицит пива и вина – цены вырастут до 60%, а на решение проблемы уйдёт 30 лет
114
Представители российского бизнеса раскритиковали перспективы параллельного импорта
10
Впечатляющая фанатская версия DOOM 3 на Unreal Engine 5
20
NVIDIA или AMD – выбираем оптимальные видеокарты лета 2022г по цене и производительности
35
Видеокарты в РФ сильно подорожали на фоне роста курса Эфира на 15% - оптимальные модели июля 2022г
28
Российские блогеры начали массово размещать посты о «вреде VPN» – скорее всего, проплаченные
22
Через сколько лет нужно менять процессор – выбираем оптимальные игровые модели до 20 000 рублей
31
Стартовали бесплатные выходные в Age of Empires 3: Definitive Edition
+
Stray - игра о коте, пробирающемся через город, населенный роботами, стала самой желаемой в Steam
5
Модифицировав FSR 2.0, моддер получил аналог NVIDIA DLAA и проверил его в Metro Exodus
4
CD Projekt RED представила новую игру во вселенной «Ведьмака»
2
В России могут отменить комиссию за перевод денег между своими счетами в разных банках
10
Майнинг Эфира на видеокартах в РФ перестал приносить прибыль – окупаемость достигла 1300 дней
7
РБК: суд отклонил иск youtube-блогера Юрия Дудя и оставил его в статусе иноагента
4
Процессоры Intel 14-го поколения Meteor Lake задерживаются до конца 2023 года
37
«Онлайн» PUBG Battlegrounds возвращается к показателям до перехода на условно-бесплатную модель
+
США пытаются уничтожить китайскую полупроводниковую отрасль – новые ограничения для SMIC
12
Windows 98 на Xbox Series X|S позволяет играть в такую классику, как Half-Life, Turok и Quake
8

Популярные статьи

О проблемных видеокартах с Aliexpress говорят все больше и больше
56
Что можно собрать до 30 000 рублей на Aliexpress в июле 2022
16
Вынос гнезда подключения электросети из блока питания и для чего я это сделал
97
Впихиваем невпихиваемое - установка RX 6700XT Sapphire Nitro+ в Node 202
31
Зеленой сказке конец: майнеров сливают, потому что Европу зимой снова ждут "эти" дни
24
Солнечные панели в России как способ продать населению что-нибудь ненужное
22
Перекупщики не могут продать видеокарты Rtx 3060 Ti c памятью Hynix, началась война компроматов
19
Очень краткий обзор аудио кабеля Dayton 3,5 Jack - 2xRCA
29
Обзор игрового кресла AKRacing MAX и сравнение с DXRacer King
70
Возможно ли без стороних программ изменить ID своего компьютера, чтобы обойти *Бан по железу*
19

Сейчас обсуждают

Семёнсемёныч Горбунков
17:28
. . . а теряешь самое бесценное — время
7 простых советов, которые помогут Windows 10 и Windows 11 работать долго и стабильно
Семёнсемёныч Горбунков
17:26
Пытаешься ставить Фёдора, убеждаешься что не один из трёх имеющихся под рукой usb-Wi-Fi без многочасового красноглазия не запустить, в очередной раз забываешь про Линух, осознавая что в Винде не такие...
7 простых советов, которые помогут Windows 10 и Windows 11 работать долго и стабильно
cariddau
17:20
Стоила бы она 15, вообще бы не кто не парился. Ну, да, конечно. 15-шка это не деньги уже. Пох, что это мрот в рф, который получают множество россиян.
Перекупщики не могут продать видеокарты Rtx 3060 Ti c памятью Hynix, началась война компроматов
cariddau
17:18
у мсй есть
Перекупщики не могут продать видеокарты Rtx 3060 Ti c памятью Hynix, началась война компроматов
wwr222
17:17
А откуда знаешь? Рептилоид? Марсианин?
Очень краткий обзор аудио кабеля Dayton 3,5 Jack - 2xRCA
Маньяк Убийца
17:16
16 гиг для 10 это бред сивой кобылы хотя не удивлюсь если этот бред пишет МИКРОглюкоСОФТ . Даже для хр этого мало - кто не верит - пусть грянет сколько весит хотя бы просто папка виндовс - даже прост...
7 простых советов, которые помогут Windows 10 и Windows 11 работать долго и стабильно
ptlrkptt
17:16
Они стараются избегать пересечений с человеками, особенно в это время, когда у каждого человека есть смартфон в кармане. В будущем всё будет возможно.
Очень краткий обзор аудио кабеля Dayton 3,5 Jack - 2xRCA
wwr222
17:15
Пред нужен для форс-мажора. А тут - совсем другое. И вот это странно.
Перекупщики не могут продать видеокарты Rtx 3060 Ti c памятью Hynix, началась война компроматов
Зеновий Радеонович
17:12
Качество зависит от конкуренции. Нет конкуренции - нет качества. Какое там общество - фиолетово. Кстати, китайское общество вполне себе преуспело именно на халтуре.
Экономист Хачатурян рассказал россиянам о минусах снижения цен
Renegat174
17:12
Я взял на newegg 6900xt ровно за 850 usd, по курсу 54, это достаточно выгодно. Ну и доставка в районе 3000 тыс. Руб. Думаю надолго хватит.
NVIDIA или AMD – выбираем оптимальные видеокарты лета 2022г по цене и производительности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем