Теперь при покупке RTX 3060Ti нужно обращать внимание на то какая память на ней установлена. А если нет такой возможности, приобретать видеокарту только в магазине дающем гарантию на свой товар.

реклама

Похоже проблемы с памятью Hynix на видеокартах RTX 3060Ti начали приобретать массовый характер. Тому свидетельствуют многочисленные жалобы пользователей и печальная статистика сервисных центров. Причем, характерных артефактов свидетельствующих о неисправности памяти пользователь на экране не видит. Видеокарта перестает работать на заводских частотах памяти, выскакивают черные экраны, либо система отправляется в бсод. Если видеокарта приобреталась в розничной сети, пользователь может воспользоваться гарантией от магазина. Но что делать тем, кто приобрел дорогое изделие на зарубежных площадках или вообще у частных лиц?!

По словам видеоблоггера и владельца СЦ Виктора Веклича неисправность видеопамяти мимикрирует под неисправность видеочипа. Память даже проходит специальные технологические тесты. Ремонт заключается в замене неисправной "банки" памяти, но к сожалению такого ремонта надолго не хватает, и через некоторое время из строя выходит уже другой чип. Радикальное решение проблемы - замена всей памяти Hynix на память другого производителя, например Samsung. Признаки неисправности микросхем памяти и их массовый характер свидетельствуют о браке на производстве или просчетах в проектировании микросхем, возможно пришла одна большая партия проблемных чипов. Ранее с дефектной памятью сталкивались владельцы видеокарт с памятью Micron на борту и вот теперь очередь дошла до Hynix.

анонсы и реклама 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде RTX 3070 уже дешевле 90тр 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming 3080 Ti за 120тр в XPERT.RU !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом

Пока что проблема касается только видеокарт RTX 3060Ti, на обычных RTX 3060 12Gb дефектов памяти Hynix не обнаружено, так как там идут другие чипы с объемом 2Gb. Данная видеопамять выходит из строя на продукции различных вендоров, и от производителя видеокарт тут к сожалению ничего не зависит. Что же делать обычному покупателю, нацеленному на покупку RTX 3060Ti? Ведь никто не даст предварительно проверять видеокарту на наличие у нее определенной видеопамяти. Ответ очевиден - покупать данную карту только в магазинах с гарантией, либо немного переплатить и взять RTX 3070. У RTX 3070, как правило, стоит "православный" Samsung, либо похорошевший Micron.