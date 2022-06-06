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Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт.

Если хочется много ядер и потоков по вменяемой цене, выбор очевиден - нужно брать Ryzen. Вот только покупая больше ядер вы теряете в надежности системы, чем сложнее техника - тем чаще она выходит из строя. Печально, но факт.
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Центральный процессор всегда являлся самым надежным компонентом компьютерной системы. Процессоры работали годами под приличной нагрузкой, устаревали и уходили на пенсию, продавались новому владельцу на вторичном рынке или оставались в коллекции пользователя. Сами по себе никогда не выходили из строя. Лишить их жизни могла только неисправная материнская плата, например получив пробой питания по VRM, либо кривые руки пользователя. Даже при продаже на вторичке, покупателю гордо сообщалось - это же процессор, если он работает то ничего ему не будет, отработает еще десяток лет!

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И эти заявления полностью соответствовали действительности, вплоть до выхода на рынок процессоров AMD семейства Ryzen. И вот тут вдруг начались проблемы, через некоторое время у людей стали происходить зависания и вылеты системы в синие экраны, компьютер внезапно перезагружался или вообще отказывался запускаться. По старой памяти народ грешил на материнскую плату, блок питания, видеокарту, память, жесткий диск. Но перебрав все по кругу, оказывалось что вышел из строя именно  CPU.

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Типичные проблемы процессоров Райзен - отвал одного или нескольких ядер, это самая распространенная проблема, выход из строя контроллера памяти, выход из строя контроллера шины pci-e. Зачастую этим неисправностям предшествует деградация процессора - CPU перестает держать заданные частоты, требует больше напряжения питания для стабильной работы даже на заводских частотах, перестает держать память на определенных частотах и таймингах. Отвалы ядер успешно лечатся отключением  "лишних" ядер в биосе. Не редки случаи, когда после отвала двух ядер потом отваливаются еще два и так до полной неработоспособности процессора. Статистика показывает, что чем больше ядер и потоков у процессора Ryzen, тем меньше его надежность. Ну это и логично - чем сложнее техника, тем чаще она ломается.

Статистика компании по сборке кастомных компьютеров PowerGPU показывает ужасающие цифры. Процессоры от AMD семейства Ryzen ломаются в несколько раз чаще аналогичных по функциональности чипов Intel. По словам данной компании, большое количество новых процессоров AMD не работало прямо из коробки. То есть заводской брак приходил прямехонько с завода. И чем больше ядер было в процессоре AMD, тем больший процент отказов. В партии состоящей из 50-ти процессоров AMD Ryzen 9 5950x вышли из строя восемь процессоров, или 16%. Из 50-ти процессоров Ryzen 9 5900X в брак отправились четыре штуки, или 8%. А вот Ryzen 7 5800X демонстрирует уже заметно большую надежность, из партии в 100 штук только четыре процессора "склеила лапки", или всего 4%. Ну а Ryzen 5 5600X вообще кремень, извините за каламбур, всего три процессора из 120-ти. Как мы можем заметить, исходя из этой невеселой статистики - больше ядер от AMD несут больше проблем. Так же в PowerGPU заметили, что за всю историю компании им попался всего один нерабочий процессор Intel. А работает компания без малого с 1999-го года.   

     

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Ну, допустим, что PowerGPU ангажированная против AMD компания, хотя с удовольствием покупает их продукцию для сборки PC. Но ведь и другие компании часто жалуются на процессорную продукцию AMD и их плохую надежность. Так видеоблогер Даниил Герасимов, владелец компании по сборке и ремонту компьютеров Happy PC, ведет подсчет павших процессоров AMD на своем канале: 

                                                               Вышел из строя Ryzen 5 1500x

                                        Ryzen 7 3700x, сдохло два ядра дружище, помогло их отключение

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                                        Ryzen 9 5900x работал под водой, сдох контроллер pci-e


                                    Перестал стартовать Ryzen 9 3900x, полностью вышел из строя


                                  Стал глючить AMD THREADRIPPER 1950X, помогла замена

К сожалению я и сам имею печальный опыт взаимодействия с продукцией красного лагеря. Покупал год назад на Авито Ryzen 7 5800x с двумя мертвыми ядрами. При загрузке Windows система всегда уходила в синий экран смерти. Помогало отключение двух ядер в биосе матплаты. На оставшихся ядрах работал стабильно, но примерно через месяц стал требовать большего напряжения для стабильной работы. Наигравшись с этим процом, я его так же продал на Авито. А потом купил Ryzen 9 5900x на Алиэкспресс, подвернулось выгодное предложение. Полгода отработал вообще без нареканий, в даунвольте с хорошим охлаждением, никогда не перегревался. Затем начались проблемы с оперативной памятью. На моих штатных плашках перестал работать на XMP профиле, работал только по дефолту после сброса биоса. Пробовал другие плашки, ситуация не изменилась. А потом вообще перестал запускаться. Естественно пробовал на других матплатах, на другом железе, ничего не помогало. Пришлось констатировать факт смерти процессора, подозреваю проблемы с контроллером памяти, но может и ядра отвалились. Гарантии на CPU конечно же никакой, просто откинул на ветер приличную сумму денег. На Авито периодически выставляют многоядерные процессоры Ryzen, как абсолютно мертвые на брелок, так и с различными проблемами. Так что я не один такой "везучий".

В чем же причина столь массовых отказов процессоров Райзен? Мы можем только предполагать. Компания AMD старается первой перейти на новые и перспективные технологические процессы. Так в поколении Zen 2 компания перешла на еще не обкатанный 7Hm техпроцесс от TSMC, применила инновационную чиплетную компоновку, увеличила кеш L3. Все это дало приличный прирост производительности и позволило обогнать синего гиганта, но породило множество детских болезней, приводящих к совсем недетским проблемам. Intel же идет уже проторенной дорогой, пусть и немного уступая конкуренту в производительности, зато имея гораздо более качественную продукцию.

 Не хочу предсказывать будущее, но мне кажется с процессорами имеющими технологию 3D V-Cache мы еще намучаемся. Быть пионером в производстве 3D-монтажа полупроводниковых кристаллов конечно же почетно, но вот сквозные соединения и сама технология выглядят не очень то надежно. Ни в коем случае не собираюсь хейтить компанию AMD и отговаривать приобретать ее продукцию. Считаю, что они движутся в правильном направлении, но все же процент брака у них совсем неприемлемый. Тем более, что они обкатывают новые технологии на потребителях, за их кровные денежки. Гоните от себя мысли о покупке Райзенов на б/у рынке, побывавшие в майнинге Раптора и Монеро, скорее всего вместо экономии вы получите приличный убыток. По крайней мере не вздумайте брать все то, что больше шести ядер, слишком уж большой там процент выхода из строя. А посему процессоры AMD будем покупать и дальше, но только в боксовом исполнении с большой гарантией, и в солидном магазине.  

   

 

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