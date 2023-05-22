Компания под названием Pterodynamics (отсылка к птеродактелям) представила широкой общественности свой уникальный проект: полностью электрический дрон-планер, который обладает системой складных крыльев.
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Эта система позволяет устройству переключаться между двумя основными режимами работы: полетом на крейсерской скорости и режимом зависания (после вертикального взлета).
При этом представленный дрон - это лишь масштабный макет будущего полноформатного летательного аппарата.
Дрон-макет по физическим размерам составляет примерно 2 м в длину, но размах крыльев - уже 4 м.
Новинка от инженеров компании - система интегрированных шарниров, на которых вращаются крылья при складывании и развёртывании.
При этом конструкция "с прицелом на будущее" просчитывалась сразу в расчёте на 10 пассажиров, а для эксплуатации такого летательного аппарата подойдут привычные вертолётные площадки.
Создатели "дрона-птеродактиля" уверяют, что смогли удачно совместить в своей конструкции режимы самолёта, вертолёта и крейсерского полёта, а все те недостатки, которые обнаруживались в данных конструкциях раньше, в этой полностью устранены.