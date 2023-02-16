Как выяснилось - санкции никому и не помешали

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Стало известно о результатах масштабного исследования, проведённого по заказу компании МТС, в рамках которого были выявлены самые популярные телефоны и смартфоны по числу владельцев-абонентов, зарегистрированные в сети МТС в 2022 году.

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Аналитику предоставил центр BigData, а информацией с общественностью поделилось издание "Коммерсант".

Итак, на руках у абонентов МТС (а компания, между прочим, является крупнейшей из телеком-операторов в России по количеству пользователей) находится 1 млн 632 тысячи смартфонов модели Apple iPhone 11 и это самый популярный телефон в 2022 году!

Следом в тройке лидеров находится ультрабюджетный китайский аппарат модели Xiaomi Redmi 9A, которым владеют почти 780.000 абонентов МТС, а почётное третье место также досталось смартфону из Китая - это Xiaomi Redmi 9C, им владеет 770.000 абонентов и разница между вторым и третьим местом очень и очень незначительная.

В пятёрке лучших также отметились iPhone 7 с показателем 650.000 штук и Honor 10 Lite с показателем 640.000 штук.

Санкции санкциями, но, по факту, от них пострадала только южнокорейская компания Samsung, чьи некогда популярнейшие аппараты перестали быть таковыми в России.

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