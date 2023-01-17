Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Министр энергетики Катара заявил, что Европа скоро вернётся к закупке российских энергоресурсов
К концу 2023 года на фоне очередного раунда заполнения европейских газовых хранилищ ситуация на мировом рынке энергоресурсов станет критической
рекомендации
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Долгое время Европа была крупнейшим покупателем газа и нефти из России, но в последнее время ситуация резко изменилась.

реклама

Катар считает, что ЕС в скором времени примет решение о возобновлении сотрудничества с Россией в нефтегазовой сфере, тем самым разрешая возникший мировой энергетический кризис из-за нарушения привычных логистических цепочек закупок и желания европейцев получать ресурсы у других, "правильных", поставщиков.

Рост цен на все виды энергоресурсов, в том числе и на вожделенный всеми СПГ, создаёт риск крайне опасной ситуации на мировом рынке энергоресурсов, которая ожидается уже в конце 2023 года.

Официальная Доха, конечно же, планирует продолжать сотрудничать с Европой, но уже на других условиях.

Пока что, чтобы несколько сгладить скандал вокруг лоббирования интересов Катара и Чемпионата Мира по футболу, власти страны приняли решение поддержать поставки нефти и сжиженного газа для успокоения европейских политиков. Но вскоре катарцы существенно поднимут цены, ведь СПГ на всех желающих попросту не хватит, это технически невозможно.

Министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби рассказал, что в долгосрочной перспективе Европа вернётся к закупкам энергоресурсов из России, иного выхода у неё нет.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#энергетический кризис #энергетика #энергетический кризис в европе #энергетические санкции #энергетическая война #энергетический шок #энергетический шок в европе #министр энергетики катара заявил #что европа скоро вернётся к закупке российских энергоресурсов
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Нефть и газ на экспорт принесли в бюджет РФ дополнительно 2,5 триллиона рублей доходов в 2022 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кремль предупредил, что все поставленные Украине британские танки Challenger 2 будут гореть
120
В марте многоцелевые истребители Су-35 Flanker-E, построенные для Египта, отправятся в Иран
5
Приложение "Сбербанк онлайн" перестанет работать на смартфонах некоторых пользователей с 19 января
11
Греческий инженер изобрел боевую машину с лазерной системой поражения БПЛА и продал его ВС Турции
3
Сериал по The Last of Us привёл критиков и зрителей в восторг: рейтинг 96 из 100 обеспечен
6
Предварительный список из 116 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 14 в 2023 году
+
Горят и будут гореть: в Кремле прокомментировали поставки западных танков Украине
3
«Медведь» в небе: модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил новый испытательный полёт
1
Британия готовит к отправке на Украину сто единиц бронетехники
46
Новая идея Ирана и России - "Персидская криптовалюта"
5
Украинская власть мечтает сформировать танковую бригаду, состоящую из танков Leopard-2
33
В США нашли одну из причин старения и возможный способ как продлить жизнь людям с помощью эпигенома
+
Художник показал несколько превосходных скриншотов Ведьмак 3 в 8К-разрешении
4
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 рекордно подешевела в одном из российских магазинов
10
Минобороны Великобритании опровергли поставку Украине ударных вертолётов Apache AH64
5
«Аватар: Путь воды» собрал уже $1,89 млрд и вышел на пятое место в истории
2
Министр Обороны Германии подала в отставку
3
GeForce RTX 4070 Ti не заинтересовала геймеров из РФ – растут продажи брендовых GeForce RTX 4080
11
Xiaomi 13 Pro использует лишь около 80% площади сенсоров основной и телефото камер
+
В штате Вайоминг хотят прекратить продажу новых электромобилей к 2035 году
2

Популярные статьи

Как российский Су-57 испугал украинских лётчиков, и почему украинские истребители редко взлетают
9
БМП Bradley нескоро будут готовы к сражениям
20
Почему 4K UHD — плохой выбор разрешения для мониторов
152
Что не так с коннектором 12vhpwr
40
Лучшие и худшие видеокарты 2022 года - смотрим, что подвезли нам NVIDIA, AMD и Intel
11
Выводим NVIDIA на чистую воду: cравниваем старые и новые драйвера в поисках прироста в играх
24
О богатом внутреннем мире электронных компонентов
10
Сказ о том, как поссорился Киев с Тбилиси из-за советских систем ЗРК "Бук"
8
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
27
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Январь)
2

Сейчас обсуждают

Chihonya
19:01
Мимоза ты?)))))
Требования ролевой игры Forspoken — GeForce RTX 4080 или Radeon RX 6800XT для ультра 4K 60FPS
Chihonya
18:59
и че теперь, карта назад едет?
Требования ролевой игры Forspoken — GeForce RTX 4080 или Radeon RX 6800XT для ультра 4K 60FPS
Кайфарик
18:59
Эта мразь отказалась от покупки. Типо видеокарта " палёным" пахнет.
Требования ролевой игры Forspoken — GeForce RTX 4080 или Radeon RX 6800XT для ультра 4K 60FPS
GumanoidT
18:59
Лиза занесла-)
Требования ролевой игры Forspoken — GeForce RTX 4080 или Radeon RX 6800XT для ультра 4K 60FPS
Вдова Zystax
18:59
Там написано выше, что ты гомосек, который любит жувать яйца. Ты гордишься тем что ты гомосек?
Требования ролевой игры Forspoken — GeForce RTX 4080 или Radeon RX 6800XT для ультра 4K 60FPS
FelsheR-BAN100556
18:59
Шиша, да тебе сейчас вся украина завидует!
Кремль предупредил, что все поставленные Украине британские танки Challenger 2 будут гореть
Кайфарик
18:58
Выше читай. Кто я
Требования ролевой игры Forspoken — GeForce RTX 4080 или Radeon RX 6800XT для ультра 4K 60FPS
Chihonya
18:58
Ничоси! Шеша, где акула и самсунг на тер?
Требования ролевой игры Forspoken — GeForce RTX 4080 или Radeon RX 6800XT для ультра 4K 60FPS
vermut3
18:58
Заслуженные 5 баллов!
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
Кайфарик
18:57
Со мной шутки плохи.
Требования ролевой игры Forspoken — GeForce RTX 4080 или Radeon RX 6800XT для ультра 4K 60FPS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем