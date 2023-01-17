К концу 2023 года на фоне очередного раунда заполнения европейских газовых хранилищ ситуация на мировом рынке энергоресурсов станет критической

Долгое время Европа была крупнейшим покупателем газа и нефти из России, но в последнее время ситуация резко изменилась.

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Катар считает, что ЕС в скором времени примет решение о возобновлении сотрудничества с Россией в нефтегазовой сфере, тем самым разрешая возникший мировой энергетический кризис из-за нарушения привычных логистических цепочек закупок и желания европейцев получать ресурсы у других, "правильных", поставщиков.

Рост цен на все виды энергоресурсов, в том числе и на вожделенный всеми СПГ, создаёт риск крайне опасной ситуации на мировом рынке энергоресурсов, которая ожидается уже в конце 2023 года.

Официальная Доха, конечно же, планирует продолжать сотрудничать с Европой, но уже на других условиях.

Пока что, чтобы несколько сгладить скандал вокруг лоббирования интересов Катара и Чемпионата Мира по футболу, власти страны приняли решение поддержать поставки нефти и сжиженного газа для успокоения европейских политиков. Но вскоре катарцы существенно поднимут цены, ведь СПГ на всех желающих попросту не хватит, это технически невозможно.

Министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби рассказал, что в долгосрочной перспективе Европа вернётся к закупкам энергоресурсов из России, иного выхода у неё нет.

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