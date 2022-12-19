А вообще продажи огнестрельного оружия среди женщин в США выросли на 40%

Американские журналисты сообщают о том, что за 2022 год каждый третий покупатель огнестрельного оружия в стране - это женщина.

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Всего же за год почти 40% продаж пистолетов и другого автоматического огнестрельного оружия в США приходится на женщин.

Немаловажно и то, что случаи применения на поражение женщинами огнестрельного оружия неуклонно растут.

Особых «высот» в пальбе по врагам добились конкретно темнокожие представительницы прекрасного пола.

Они стали пользоваться огнестрельным оружием на поражение в 3 раза чаще, чем за год до этого.

Основной причиной всплеска интереса женщин к огнестрельному оружию называют особо опасную ситуацию в стране и крупных городах, случаи нападения на женщин происходят всё чаще и чаще.

Многие из тех дам, что уже приобрели для себя пистолет, попросту не выходят без него из дома и всё время находятся в ожидании нападения.

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