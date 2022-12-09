Рекордные суммы сделок за октябрь 2022 с ноября 2021 года

-21000р на RTX 4080 в Ситилинке

-21000р на RTX 4080 в Ситилинке

3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать

3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать

После введения санкций основной импорт США товаров из России по факту ограничен удобрениями, некоторыми металлами платиновой группы и ядерным топливом.

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В октябре нынешнего года США закупили в России товаров на сумму почти 730 млн долларов и это максимум за последние 5 месяцев.

Детальные данные, которые публикуются американскими властями, безапелляционно свидетельствует о том, что США увеличили закупки в России палладия и урана, а также минеральных удобрений.

Эти товары не находятся под санкциями и американские трейдеры с удовольствием используют все предоставленные возможности по торговле данными товарами.

Импорт обогащенного урана из России в США за октябрь оценен в 190 млн долларов, это максимум с ноября 2016 (тогда сумма оценивалась в 240 млн долларов).

Доля России в поставках ядерного топлива для США - около 25%.

США также закупает ядерное топливо у Нидерландов, Германии и Великобритании примерно в одинаковых количествах.

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