После введения санкций основной импорт США товаров из России по факту ограничен удобрениями, некоторыми металлами платиновой группы и ядерным топливом.
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В октябре нынешнего года США закупили в России товаров на сумму почти 730 млн долларов и это максимум за последние 5 месяцев.
Детальные данные, которые публикуются американскими властями, безапелляционно свидетельствует о том, что США увеличили закупки в России палладия и урана, а также минеральных удобрений.
Эти товары не находятся под санкциями и американские трейдеры с удовольствием используют все предоставленные возможности по торговле данными товарами.
Импорт обогащенного урана из России в США за октябрь оценен в 190 млн долларов, это максимум с ноября 2016 (тогда сумма оценивалась в 240 млн долларов).
Доля России в поставках ядерного топлива для США - около 25%.
США также закупает ядерное топливо у Нидерландов, Германии и Великобритании примерно в одинаковых количествах.