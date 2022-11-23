Журналисты издания утверждают, что на фоне слабой экономики и недавнего выхода Великобритании из Евросоюза, позиции основных промышленных, а также военных предприятий, представляющих из себя военно-промышленный комплекс Великобритании, значительно ослабли.
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Даже несмотря на то, что сейчас для этих предприятий всё ещё выделяются деньги частными инвесторами и существуют заказы, в целом их финансовое состояние ухудшается от месяца к месяцу.
Уже сейчас серьёзные проблемы в экономике страны, вылившиеся в падение уровня жизни, рост инфляции и недостаточное финансирование, приводят к тому, что более крупные компании поглощают мелкие, а вот уже эти крупные компании попросту выкупают американцы.
Совсем скоро магнаты из США смогут не просто выкупить практически весь оборонно-промышленный комплекс Туманного Альбиона, но и сделать это с существенным дисконтом.
Ведущие специалисты заявляют, что на фоне падения курса фунта стерлингов, США может ожидать 20% скидки на выкуп технологий и целых промышленных объектов, расположенных на британской Земле.