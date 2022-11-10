Российские врачи провели уникальную операцию.
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Они извлекли из тела военнослужащего неразорвавшийся боеприпас, который проник в грудную клетку бойца в одном из столкновений.
Для того, чтобы обезопасить себя и пациента, врачам пришлось проводить операцию в бронежилетах.
Во время проведённого предварительного исследования выяснилось, что боеприпас пробил военному рёбра, лёгкие и застрял в районе позвоночника как раз между нижней полой веной и аортой в непосредственной близости от сердца.
Врачи приняли решение отказаться от транспортировки больного, так как это было просто невозможно. Любое малейшее повреждение сосудов привело бы к фатальному кровотечению и это несмотря на то, что в любую секунду могла произойти детонация боеприпаса.
Военные хирургии провели операцию прямо на базе районной поликлиники в Белгородской области.
Сейчас жизни бойца ничего не угрожает, его будут транспортировать в столицу для последующей реабилитации и лечения.