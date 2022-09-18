Америка уже несколько месяцев работает на максимуме своих возможностей по добыче энергоресурсов и их экспорту и перспектив для наращивания объемов нет никаких

Прошло уже больше полугода с того момента, как США и их западные союзники ввели санкции против Российской Федерации. Сейчас последствия введения этих санкций начинают действительно хорошо просматриваться.

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Например, несколько экспертов, которые специализируются на анализе мирового энергетического рынка, поделились интересными фактами, которые складываются в преддверии зимы в Европейской части планеты.

Итак, идея санкций, в том числе, заключалась в переделе энергетического рынка ЕС и насыщении его сжиженным природными газом (СПГ) напрямую из США. Да, в отсутствии трубопроводов и газопроводов такой вид энергоресурсов был бы дороже для Европы, но зато он не российский и «политически правильный».

Прошло полгода, и главный совладелец крупнейших в США корпорации по добыче энергоресурсов методом гидроразрыва заявляет, что США физически не смогут добывать больше, чем добывают сейчас, Европе помощи не будет!

Ни для кого не секрет, что сланцевый способ добычи энергоресурсов требует бесконечного бурения всё новых и новых скважин, и не просто бурения, а бурения, основанного на довольно ёмких компьютерных расчетах, которые, в конечном итоге, ограничиваются не финансовыми возможностями энергодобывающих корпораций, а количеством специалистов, которые способны эффективно работать с довольно дорогим комплексом оборудования для такого способа добычи энергоресурсов.

Помимо всего прочего, сланцевая добыча энергоресурсов безвозвратно разрушает окружающую среду и в Соединённых Штатах это действительно проблема. Сейчас поставки нефти, которые, казалось бы, росли со стороны Америки, могут резко снизиться. По сути, эти поставки идут напрямую из стратегических запасов США. Вдумайтесь, экспорт нефти в Европу вырос почти в полтора раза, но уже очевидно даже большим скептикам, что возможностей для увеличения добычи нет и уже к ноябрю произойдёт ощутимое сокращение экспорта.

В связи с этим у многих экспертов возникает вопрос - зачем США так боролись за энергетический рынок Европы, если они не могут удовлетворить его потребности?

Старое сломали, а нового так и не построили. И европейцы могут сколь угодно долго и бравурно рассказывать миру о том, что их подземные газовые хранилища в преддверии зимы заполнены почти под завязку, вопроса энергобезопасности по существу это никогда не решало.

США сделали всё, чтобы разрушить партнерство Европы с Россией в энергетической сфере, но не предложили никаких альтернатив.

Зима близко.

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