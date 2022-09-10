Вице-президент США поставит ультиматум по этому вопросу уже на ближайшем собрании организации

Вице-президент США, Камала Харрис, заявила о том, что на ближайшем собрании Генеральной Ассамблеи ООН Соединённые Штаты представят специальную резолюцию, принятие которой запретит использование в мире противоспутникового оружия и проведения любых ракетных испытаний, нацеленных на вывод из строя спутников на околоземной орбите.

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Ведущие военные эксперты заявляют, что подобными действиями США пытаются нивелировать своё отставание в вопросе разработки противоспутникового оружия, которое наметилось в последние несколько лет.

Специалисты, следящие за темой, обратили внимание на неоднократные заявления генералов Космических сил США о том, что Россия и Китай всерьёз угрожают американским интересам в космосе. Эти страны являются прямыми обладателями специализированного оружия, которое может в короткие сроки уничтожить глобальные американские спутниковые группировки большой численности.

Как многие знают, последнее испытание российского противоспутникового оружие проведено была совсем недавно и завершилось абсолютным успехом. Не отстаёт в этом вопросе и Китай, а формально к странам, которые имеют в своём арсенале противоспутниковое оружие, можно причислить и Индию, но только формально.

Разница же в подходах заключается в том, что в руках Америки противоспутниковое оружие - часть глобальной системы противоракетной обороны и спутники, по мнению американцев, можно и нужно уничтожать теми же самыми ракетами, которые составляют щит ПРО. Просто их нужно запускать с наводкой на цели в космосе.

У России и Китая подход иной.

Уже разработано специальное вооружение, которое не имеет отношения к системам ПРО, а направлено исключительно на выполнение узкоспециализированных задач по поражению объектов в космосе.

И вот целый американский вице-президент желает на общемировом уровне добиться запрета на использование и проведения испытаний такого оружия.

Конечно, никаких иллюзий по поводу такого заявления Камалы Харрис нет.

Америка наверняка ещё несколько лет будет активно развивать своё собственное противоспутниковое оружие, как сейчас разрабатывает своё независимое гиперзвуковое вооружение, но формально «на витрине» необходимо добиться того, чтобы всё мировое сообщество осудило Россию и Китай за применение указанных видов вооружений и тем самым затормозить развитие данной военной тематики в этих странах.

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