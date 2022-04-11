В начале апреля Правительство Российской Федерации принципиально одобрило проект под кодовым названием «Сфера». Пока что этот проект находится на очень ранней стадии развития, но уже известно о том, что российские учёные готовят конкурента сети StarLink от Илона Маска.
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После многих консультаций и эскизного проектирования, проект «Сфера» превратился в некую глобальную систему, которая будет объединять практически все космические аппараты, принадлежащие России и находящиеся на орбите.
Считается, что на основе проекта «Сфера» будет реализован не только высокоскоростной спутниковый интернет, но и получат взаимную интеграцию такие зарекомендовавшие себя системы как «ГЛОНАСС» и «Гонец».
Сейчас проект находится лишь на стадии финансирования, реальных работ, которые можно было бы показать публике, ещё пока не проводилось, но, сразу после одобрения проекта, стало известно, что будет образован специальный надзорный орган, который станет отслеживать ход работ в рамках проекта «Сфера».
Предварительно, такой надзорный орган будет иметь название «Национального Оператора «Сфера», который и станет контролировать не только оказание высококачественных услуг космической связи, но и интеграцию данной сети в общую цифровую экономику России.