В ближайшие годы будет построена глобальная российская космическая сеть спутников с небывалым уровнем взаимной интеграции систем связи, которая станет грозным конкурентом проекту StarLink Илона Маска

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие

3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие

В начале апреля Правительство Российской Федерации принципиально одобрило проект под кодовым названием «Сфера». Пока что этот проект находится на очень ранней стадии развития, но уже известно о том, что российские учёные готовят конкурента сети StarLink от Илона Маска.

реклама

После многих консультаций и эскизного проектирования, проект «Сфера» превратился в некую глобальную систему, которая будет объединять практически все космические аппараты, принадлежащие России и находящиеся на орбите.

Считается, что на основе проекта «Сфера» будет реализован не только высокоскоростной спутниковый интернет, но и получат взаимную интеграцию такие зарекомендовавшие себя системы как «ГЛОНАСС» и «Гонец».

Сейчас проект находится лишь на стадии финансирования, реальных работ, которые можно было бы показать публике, ещё пока не проводилось, но, сразу после одобрения проекта, стало известно, что будет образован специальный надзорный орган, который станет отслеживать ход работ в рамках проекта «Сфера».

Предварительно, такой надзорный орган будет иметь название «Национального Оператора «Сфера», который и станет контролировать не только оказание высококачественных услуг космической связи, но и интеграцию данной сети в общую цифровую экономику России.

анонсы и реклама i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое -90000р на RTX 3060 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS 350 000р скидка на комп Alienware -160 000р на RTX 3080 ASUS RTX 3060 подешевела в ДВА раза -100 000р на RTX 3070 Ti Aorus В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза