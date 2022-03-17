Прорабатывается вопрос начала повторного масштабируемого производства отечественных самолетов моделей ТУ-214 и ИЛ-96 родом из СССР.

Core i3 на треть подешевел в Ситилинке

Core i3 на треть подешевел в Ситилинке

С такой поистине неожиданной инициативой выступил не кто-то неизвестный и малозначительный, а сам вице-премьер господин Борисов. Он сообщил, что под давлением санкций против России прорабатывается вопрос начала повторного масштабируемого производства отечественных самолетов моделей ТУ-214 и ИЛ-96 родом из СССР.

реклама

По заверениям господина Борисова, сейчас идет массированный «мозговой штурм», направленный на выработку первоочередных мер поддержки авиационной отрасли в РФ, указанное предложение может стать значительной частью пакета главных «антикризисных» решений.

Борт ИЛ-96 представляет собой самолет для перевозки пассажиров с широким фюзеляжем, способный перевозить до 430 пассажиров на расстояния до 9 тысяч километров.

Борт ТУ-214 это среднемагистральный транспорт с узким фюзеляжем, способный преодолеть до 7 тысяч километров.

Сейчас самолеты указанных моделей производятся единичными партиями, но этот процесс может быть практически мгновенно масштабирован до значительного количества «новых старых» выпускаемых самолетов.

анонсы и реклама -45000р на RTX 3060 -86 000р на RTX 3070 в Ситилинке RTX 3080 со скидкой 98 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза i5 12600 со скидкой 40% в Ситилинке В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -60 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>