С такой поистине неожиданной инициативой выступил не кто-то неизвестный и малозначительный, а сам вице-премьер господин Борисов. Он сообщил, что под давлением санкций против России прорабатывается вопрос начала повторного масштабируемого производства отечественных самолетов моделей ТУ-214 и ИЛ-96 родом из СССР.
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По заверениям господина Борисова, сейчас идет массированный «мозговой штурм», направленный на выработку первоочередных мер поддержки авиационной отрасли в РФ, указанное предложение может стать значительной частью пакета главных «антикризисных» решений.
Борт ИЛ-96 представляет собой самолет для перевозки пассажиров с широким фюзеляжем, способный перевозить до 430 пассажиров на расстояния до 9 тысяч километров.
Борт ТУ-214 это среднемагистральный транспорт с узким фюзеляжем, способный преодолеть до 7 тысяч километров.
Сейчас самолеты указанных моделей производятся единичными партиями, но этот процесс может быть практически мгновенно масштабирован до значительного количества «новых старых» выпускаемых самолетов.