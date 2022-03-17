Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DeepDeep За пост начислено вознаграждение
В России собираются снова выпускать самолеты 80-x годов СССР
Прорабатывается вопрос начала повторного масштабируемого производства отечественных самолетов моделей ТУ-214 и ИЛ-96 родом из СССР.
анонсы и реклама
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
-67000р на Rtx 3070 Gigabyte
-176 000р на топовый смарт Samsung
5 видов RTX 3050 со скидками 20%
-122 000р на RTX 3080 ASUS
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке

С такой поистине неожиданной инициативой выступил не кто-то неизвестный и малозначительный, а сам вице-премьер господин Борисов. Он сообщил, что под давлением санкций против России прорабатывается вопрос начала повторного масштабируемого производства отечественных самолетов моделей ТУ-214 и ИЛ-96 родом из СССР.

реклама

По заверениям господина Борисова, сейчас идет массированный «мозговой штурм», направленный на выработку первоочередных мер поддержки авиационной отрасли в РФ, указанное предложение может стать значительной частью пакета главных «антикризисных» решений.

Борт ИЛ-96 представляет собой самолет для перевозки пассажиров с широким фюзеляжем, способный перевозить до 430 пассажиров на расстояния до 9 тысяч километров.

Борт ТУ-214 это среднемагистральный транспорт с узким фюзеляжем, способный преодолеть до 7 тысяч километров.

Сейчас самолеты указанных моделей производятся единичными партиями, но этот процесс может быть практически мгновенно масштабирован до значительного количества «новых старых» выпускаемых самолетов.

анонсы и реклама
-45000р на RTX 3060
-86 000р на RTX 3070 в Ситилинке
RTX 3080 со скидкой 98 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
i5 12600 со скидкой 40% в Ситилинке
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-60 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ил-96 #самолеты #ту-214
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: 16 марта Россия может объявить технический дефолт – что происходит и почему это нестрашно
482
США грозит сильный дефицит нефти, а Венесуэла не сможет остановить рост цен на бензин – Forbes
44
СМИ: перезапуск Perfect Dark испытывает большие трудности с разработкой
+
Автомобили и запасные части к ним исключены из перечня японских товаров, запрещённых к экспорту в Россию
Рогозин заявил, что новая российская космическая станция взамен МКС может стать военной
91
В конце марта в РФ будут отменены ввозные пошлина на электронику, SSD и полупроводниковую продукцию
277
Учёные разрабатывают лекарство против рака на основе белка паучьего шелка
4
AMD объявила о расширенной поддержке процессоров Ryzen серии 5000 на чипсетах AMD 300
17
Взлетевшие более чем в четыре раза цены на никель значительно увеличат стоимость производства электромобилей
5
Инженер из России создал работающий световой меч из «Звездных Войн» и попал в книгу рекордов Гиннеса
19
Геймер купил на Aliexpress прогретую б.у. GeForce RTX 3080 Ti за 422 000р – реальная история от DG
26
Магазины РФ продолжают снижать цены на процессоры – CPU Intel со скидками до 43%
152
Астероид размером с автомобиль был обнаружен за 2 часа до столкновения с Землей
3
В России заблокировано уже около двадцати популярных VPN-сервисов
80
Steam запустил в продажу набор инди-игр в поддержку разработчиков и армии Украины
38
GeForce GTX 650 Ti vs современных игр – на что способна старая видеокарта за 6000 рублей в тестах WG
6
Ускоряющая загрузку игр с NVMe SSD технология DirectStorage теперь доступна на ПК с Windows 10 и 11
6
Бюджетные видеокарты возвращаются в магазины РФ – GeForce GTX 1660S со скидкой в 50 000 рублей
10
Intel назначила дату анонса мобильных видеокарт Arc и рассказала о быстродействии первого решения
+
Новые планшеты iPad Pro могут получить экраны OLED
3

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 9
10
Моё мнение: игр, ради которых стоило менять GeForce GTX 1060 на RTX 3060, совсем немного
53
Битва трёх смартфонов на основе Qualcomm Snapdragon 801/S4 Pro и MediaTek MT6752
7
Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
135
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3800XТ и Core i5-11600КF в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
13
Мои впечатления от игры Call of Juarez Gunslinger. Часть третья заключительная
+
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Apex
3

Сейчас обсуждают

Виталий Shokerxxx
10:40
преступление бабы подрались за пачку сахера). смефно.. что там интерпол ужо занимается преступлением?
Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
skydan
10:39
Че там со Сколково =))
На правительственном заседании США по выделению субсидий интересы национальной отрасли будет представлять глава Intel
Виталий Shokerxxx
10:38
азотные удобрения там нужны где их не хватает)..и вообще у европы нету ни какого производства удобрения потому что слишком накладно + опасное производство а там зеленые.. просто все привыкли уже за ко...
Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
cibershot
10:37
На голове у тебя упаковка с надписью хохлосвин )) Трубу охраняй газовую, в ес газ качаем всё зашибись. Сколько сегодня умерло нацистких тараканов с азова? Где отчет пидар?
Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
x.7
10:37
Если бы, да бы, да ка бы, вот бы. В реальность вернись. Зачем ты мне вещаешь из своего манямирка? Мы в РФ в безопасности благодаря армии и всей системе, которая прямо или косвенно обеспечивает нам ми...
Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
sanchez521
10:36
Топлива они будут жрать как не в себя, двигателей своих нет. Так что коммерческая эффективность будет низкая, а цены на перевозки будут конскими. И да, даже если начнут собирать, то это временное ре...
В России собираются снова выпускать самолеты 80-x годов СССР
Rey.B.
10:35
Россия и Украина изрядно поставляли зерно на мировой рынок, теперь оно выбывает. Удобрения выбывают, и никто их не заместит. Цена на горючку во время посевной взлетели. Посажено будет меньше... Конечн...
Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
Сева Шевченко
10:35
Такие как вы готовы оправдать что угодно, любые преступления. "в каком-то задрищенском сельпо" "не повод визжать". Мудак. Сообщения о пропаже сахара начались за неделю, из провинции, теперь и в Питер...
Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
Виталий Shokerxxx
10:34
а че кросавчеги будут бесконечно их печатать? думаешь фрс и мвф позволит?
Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
Lat
10:34
Сталин тоже не служил, но это не помешало ему победить Гитлера.
Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем