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Сегодня мне не пригодилась теорема Пифагора, Ха-Ха-Ха... Любимая фраза современной молодежи. Оторванность от природы и незнание основ мироздания компенсируются финансами и научным прогрессом. А что будет, если отключат электричество? Как они будут выживать без кондиционера? Сегодня хочется поговорить о деревенских навыках в сердце цивилизации.

Предисловие

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Странно, но многие не знают принципы работы обычного кондиционера. Элементарные вещи, которые может создать любой из подручных средств. Тепло, она же температура, она же энергия ниоткуда не берется и никуда не исчезает. Закон сохранения энергии.

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Но у энергии есть особенность: она может преобразовываться из одного вида в другой:

Кинетическая

Электрическая

Тепловая

Химическая

Лучевая

И прочие

Жара, она же зной, она же избыток тепловой энергии. То есть, у нас стоит задача перевести "Тепловую" энергию в любую другую. Это и будет процессом охлаждения.

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В кондиционерах используют переход от тепловой энергии в кинетическую. Жидкость переходит в газообразное состояние. Во время такого процесса атомы вещества отрываются от поверхности и преобразуют один вид энергии в другой. Отличие кондиционеров от прочих вариантов "испарения" - это создание дополнительных условий для увеличения эффективности. Любой человек может создать агрегат (условия), при котором с охлаждаемой поверхности будет происходить испарение и охлаждать окружающее пространство.

Самодельный кондиционер

Их можно разделить на две большие части:

1 Прогоняют воздух через охлажденное "рабочее" тело, тем самым понижая температуру. Не может существовать без электричества.

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2 Отнимают энергию путем перевода одного вида энергии в другой. Может существовать без электричества.

Самодельный кондиционер #1 своими руками

Нам понадобится:

Вентилятор (сквозняк)

Тазик для сбора жидкости

Ёмкости со льдом

Короб (можно картонный)

Помещаем лед и тазик в короб, где небольшой объем воздуха будет охлаждаться за счет помещенного туда льда (рабочее тело). Вентилятор (или сквозняк) будет замещать охлаждённый воздух более теплым. Конструкция работает, пока весь лед не растаял.

Самый примитивный вариант

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Чуть более сложный вариант

Внутри находится гофра, опущенная в холодную воду, воздушный поток проходит через охлажденную среду и остывает.

Самодельный кондиционер #2 своими руками

Нам понадобиться:

Вентилятор (сквозняк)

Тазик с водой

Марля (многие советуют решетку для придания жесткой формы)

Короб (для создания "эффекта трубы" и направленного потока воздуха)

Все вышеописанное - это составные части первых кондиционеров. Сейчас они более известны как "кондиционеры испарительного типа" - самый дешевый и самый простой из всех кондиционеров.

Принцип работы прост и понятен. Воздух проходит через намоченную ткань и происходит испарение (высыхание) воды с поверхности ткани. Воздух охлаждается и понижает окружающую температуру. Из нюансов - понижение температуры будет незначительным. Большой упор идет на влажность окружающего воздуха и площадь "продуваемой" поверхности.

Движение нагретого воздуха

Еще один физический закон, о котором мало кто помнит. Нагретый воздух легче холодного и поднимается. Помимо того, что на третьем этаже коттеджа температура будет выше чем на первом, есть еще один интересный и старый способ охлаждения помещений. Все знают, как работают печи и печные трубы. Огонь разогревает воздух, тот поднимается по дымоходу и создает зону пониженного давления, через которую в печь затягивается новый "свежий" поток воздуха. Точно такую же тягу можно создать и в обычном помещении. Окна, открытые на самом верхнем этаже, и створки, открытые в подвале, будут вытягивать холодный воздух, что накопился ниже уровня земли. В древние времена под землей закапывали большие резервуары с водой, которые охлаждались ночью и нагревались днем посредством движения тяги.

Конечно, эффективность такого "кондиционера" будет ниже, чем у специально спроектированного, но метод рабочий.

Время суток

Многие до сих пор не знают, в каком часу наступает самый зной, а в каком минимальная температура воздуха. Почему-то считается, что самая жара наступает в полдень. Это не так. Самая жара наступает в 15-00 (+/- час). Воздух нагревается не от солнца, а от окружения (стены, дороги, земля, камни). Аналогично и с самым холодным временем - это предрассветный час.

Помимо суточных колебаний, из этой информации есть и другие полезные выводы. Если не давать нагреваться вещам внутри помещения, то и воздуху не от чего будет нагреваться. Кто-то зашторивает окна, кто-то устанавливает светоотражающие элементы.

Охлаждение "нагревающих элементов"

Ни для кого не секрет, что воздух над водоёмом прохладнее, чем над пляжем, буквально в паре метрах. Простой пример передачи энергии от нагретой поверхности. Дома можно понизить температуру пола, и воздуху не будет от чего нагреваться. Помимо защитных средств на окнах, можно использовать опрыскиватели.

Вода с мелкой дисперсией не только будет работать как естественный охладитель (ее температура ниже чем окружающая) но и испаряться (высыхать), преобразуя тепловую энергию в кинетическую.

Некоторые предпочитают намочить простыню или другое матерчатое изделие и расстелить на полу, растянув процесс испарения. Некоторые любят брызгать на себя и ходить полдня в мокрой одежде. Вариаций бесчисленное множество. Принцип один - испарение жидкости с поверхности уменьшает ее температуру.

Выше перечислил одни из самых распространенных "народных" способов спастись от жары. А как вы с этим справляетесь?