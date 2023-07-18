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Как часто вы проводите апгрейд устройства? Меняете процессор? Оперативную память? Видеокарту? Для самосбора нет никаких ограничений - все проблемы при внесении изменений ложатся на пользователя. Гарантия работоспособности и правила эксплуатации - это риски, которые не покрываются компаниями. С брендовыми ПК все обстоит немного по-другому.





Предисловие

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Для начала стоит обозначить, что брендовые персональные устройства делятся на несколько видов и их поддержка серьезно отличается:

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Домашние устройства - бюджетные системы для широкого круга пользователей. Поддержка минимальная. Часто получается так, что нет обновления даже драйверов.

Игровое устройство - среднеценовые, красивые и приятные глазу. Именно про эти устройства говорят "дешевле собрать самому". Расширенная поддержка драйверов.

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Корпоративные устройства - бюджетные машинки для офисов. Очень дешево и сердито. Поддержка драйверов минимальная, но часто выходят "технические обновления, расширяющие функциональность"

Бизнес устройства - средний класс. Повышенная надежность и стабильность. Упор сделан на долговечность и стабильность. Среднеценовые устройства. Поддержка устройства может длиться 5-10 лет.

Рабочие станции - дорого-богато. Всё как у бизнес устройств, только лучше.

Часто, когда меня спрашивают, какую систему лучше собрать, ответ упирается в "предназначение". Можно собрать "пластик" с бОльшим фремрейтом, а можно "серую" надежность с минимальным потреблением электроэнергии и минимальной необходимостью в обслуживании. Деньги одни, а вот результат сильно отличается.

Поддержка

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Сборщиков можно разделить на три большие группы:

Lenovo, Dell, HP - сидят на контрактах для корпораций

Apple - сидят на рассрочках у банков

MSI, Asus, Acer и прочая мелочевка, собранная на Тайване

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У каждой из групп своя ниша и своя философия. Это диктует и особенности в поддержке устройств. У контрактников есть комплексные инструменты, что поддерживают устройства в актуальном состоянии. Есть возможность скачивать образы дисков лицензионной Windows со всем предустановленным софтом и драйверами. Вот, как пример - диск восстановления для моего ноутбука. После переустановки у вас полностью работоспособная система.

Но сегодня речь идет о другом устройстве. Не смог произвести апгрейд LENOVO ThinkCentre M93p. После установки 4 разных планок оперативной памяти устройство отказалось стартовать. Попарно работает отлично. В CPU-Z во вкладке о материнской памяти посмотрел версию BIOS и пошел в поддержку на сайте Lenovo (Аналогичные действия будут и с HP/Dell). Устанавливать утилиту для автоматического обновления не захотел, ибо мое устройство 2013 года выпуска и утилита работает нестабильно.

Защита от ламеров

Мой системный блок из "бизнес решений". На сайте стоит защита от "ошибочных" действий. Если зарегистрироваться на сайте и зарегистрировать свое устройство, то проверки нет. Регистрация устройства идет по серийному номеру. Номер прописан в BIOS и на корпусе системного блока. Вы можете ручкой прописать номер в личном аккаунте, либо дать сайту проверки самому его обнаружить.

Идентификация устройства

Наверное, самая удобная вещь в мире. По серийному номеру нам точно выдали всю актуальную информацию. У конкурентов этот вопрос устроен чуть хуже, но так же удобно, нет необходимости шастать по всему сайту и сверять буковки в названии. Сам определил, сам предложил. Остается только скачать.









Распаковка и установка BIOS

В отличие от BIOS материнских плат,с аналогичным вопросом есть некоторые нюансы. Одна материнская плата может использоваться в разных устройствах. Этих устройств вагон и маленькая тележка. Узнать маркировку материнской платы и по ней что-то найти - квест не для слабых духом.

Распаковываем нужную версию программы (различаются по способу установки) и открываем инструкцию по применению. Да! Тут нужно читать инструкцию!





Мой вариант обновления работает через командную строку. В инструкции написано, что нажимать и что прописывать.

Под именем администратора запускаю CMD и копирую команды.

Начинается процесс установки.

Во время установки все функции Windows отключаются. Вы не можете двигать мышкой и совершать любые другие действия. Все жестко привязано и действует автоматически.

После базовой распаковки система перезагрузится и начнется установка. На все действия было потрачено 5 минут реального времени. Это чуть дольше, чем при прошивке материнской платы, но была уверенность, что ты все делаешь правильно и без ошибок.

После прошивки мой системный блок обновился с 2015 на 2022 год. То есть переместился во времени на 7 лет вперед. Даже во времена AM2 не припомню ни одной материнской платы со столь длинным периодом официальной поддержки. В самом BIOS не появилось обычных новых функций. В основном повышалась стабильность работы и удаленное управление.

После обновления все 4 планки заработали и вопрос с поддержкой был снят. Все тип-топ и проблема устранена.

Послесловие

За много-много-много лет работы с брендовыми устройствами (ноутбуками и моноблоками в том числе) обратил внимание на одну особенность - никто не обновляет базовую систему ввода вывода. Крайне редко что-то обновляет и использует устройства дольше положенного срока. Почти всегда покупаю самые младшие конфигурации и нехитрыми манипуляциями получаю осовремененные устройства, способные служить долгие годы.

Это обновление полностью провела девочка 11 лет, я лишь делал скриншоты и фотографии.



