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Сегодня существуют две очень похожие технологии: AMD Smart Access Memory (AMD SAM) и NVIDIA Resizable BAR. Маркетинговые презентации и красивые обещания. Весной 2021 года все и каждый с упоением рассказывал о чуде чудном. А потом все пропало. До сих пор остается множество вопросов и непонятностей.

Предисловие

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3 февраля 2022 года собрал себе новую систему на базе Ryzen 5 5600G. Майнинг бум и новогодние праздники подкорректировали мою адекватность и осознанность. Особенно, если вспомнить, что до этого была система на базе i7-8700. Новая платформа - любопытство и тяга потыкать везде и всюду во все галочки. Давно не занимался разгоном и выжиманием соков без остатка. Через 2 недели досталась 5700 XT со сломанным кулером после майнинга. И эксперименты продолжились. Именно в этот момент узнал, что мой 5600G (который официально не значится в списках поддержки), работает с новой технологией от AMD. Галочки были проставлены и функция включена. 15 февраля лечу в Россию на военную базу в Калининградской области.

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После возвращения в родные пенаты вопросы о разгоне, оптимизациях и прочем, отошли на третий план. Система работала как швейцарские часы и необходимости заходить в настройки не было... Пока не решил обновить BIOS материнской платы. После обновления все настройки слетели. Пришлось пробежаться по менюшкам и восстановить исходные данные. И, естественно, вопрос о включении AMD Smart Access Memory не стоял. И тут выплыл один косяк. Играю в Total War: Warhammer III. В игре появились лаги. Тут стоит пояснить, что просадки в 5-15 FPS без тестеров невозможно увидеть. Есть исключение: если постоянно и долго играешь в одну игру, то глаз привыкает к картинке, изменения бросаются в глаза. Перерыл все и вся. Удалил и переустановил драйверы. Перепроверил файловую систему и целостность игры. Все подозрения падали на обновленный BIOS или настройки в нем, пока не зашел в меню видеокарты и не жмякнул пару настроек. Случайное тыкание в настройках и все заработало. Нет, я конечно же знал, куда тыкал, но изменений не планировал вносить, так как думал, что они бесполезны и не нужны.

AMD Smart Access Memory

Технология, которая позволяет процессору обращаться к памяти видеокарты без ограничений. Вот вам красивая картинка из презентации.

Забавная технология. И маркетинг по ее продвижению очень интересный. Мама и папа должны воспарить в любовном соитии при определенных условиях. На сайте AMD указываются только процессоры AMD и видеокарты AMD. Нюанс состоит в том, что эта технология зависит от поддержки материнской платы и ее BIOS. Сегодня существуют процессоры от Intel и AMD. Они оба поддерживают технологию доступа к памяти видеокарты. Только на сайте AMD не указывается конкурент. Более того, в официальной инструкции по включению функции прикладывается скриншот, где изображено "маркетинговое обозначение конкурента", которое появилось на полгода позже.

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Путаница идет во всем. Только энтузиасты на форумах могут рассказать о реальной функциональности. Так, мой 5600G официально не значится в поддерживаемых, но работает. Аналогичные заявления шли про все видеокарты, выпущенные по 14 нм техпроцессу и новее.

Как включить

Для начала стоит удостовериться, что функция выключена. Самый простой способ - запустить GPU-Z и в расширенных настройках посмотреть подробности.

После этого обратиться к поисковику... Практика показала, что зайти в настройки BIOS гораздо проще и быстрее, чем шерстить сотни форумов и разрозненных сообщений.

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Почти у всех на разных материнских платах включение функции находится в разделе "Advancer".

В моем примере пункты были не только выключены, но и заблокированы. Для разблокировки предлагалось отключить CSM (нужна для загрузки старых операционных систем и Linux). У меня Win 10 и функция не нужна.

Отключаю функцию и возвращаюсь в предыдущее меню

Технология стала доступна и ее можно активировать. Сохраняюсь и перезагружаю систему. Тут же получаю подвисание компьютера намертво. Почти две минуты windows не реагировала на мои действия. Терпение, терпение и еще раз терпение. Что-то обновилось, настроилось и снова перезагрузил систему.

Захожу в расширенную информацию о видеокарте и вижу, что все завелось.





AMD Software꞉ Adrenalin Edition

Существует 3 варианта установки "адреналина": минимальная, расширенная и полная. Особенность состоит в том, что в минимальной версии вы не можете управлять и настраивать видеокарту. В полной версии есть инструменты для разгона и куча лишних функций. ДO изменений в BIOS функция управления AMD SAM недоступна.

После изменений появляется возможность включать и выключать функцию в любой момент времени простым и удобным способом.





Нужна ли AMD SAM (NVIDIA Resizable BAR) пользователям

Единого мнения по этому вопросу не существует. Сообщество разделилось. Информации слишком мало и блогерам тема не интересна. За 2 года ни красные, ни зеленые тему не расширяли. Официально прирост декларируется в 15 играх. Эта информация от апреля 2021 года. С тех пор никто не проводил тесты. Особенность, что заметил в последние месяцы - видеокарты Intel положительно реагируют на новшество. В огромном числе игр прирост составляет от 10 до 20%. Во многих играх исчезают фризы и статеры. Возможно это "плацебо". Лично для себя включил и использую.

А теперь поговорим про "гибкость" применения функции в современных реалиях. В утилитах по управлению видеокартой есть отдельный пункт. Прогоняете игры в двух режимах и смотрите, какой больше подходит под ваши предпочтения. Переключение занимает 5 секунд.

Все элементарно и просто. Пользователям overclockers.ru данные финты должны даваться с легкостью и напоминать вкусные пирожки от любимой бабушки.

Пара дополнительных кадров, на мой личный взгляд, и ровный фремрейт стоят потраченного времени. Пользуйтесь и наслаждайтесь.