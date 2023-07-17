Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Включаем AMD Smart Access Memory - пара халявных FPS в играх

Перед началом последнего майнинг бума компании AMD и Nvidia представили новые технологии. Красивые заголовки, интересные тесты и... ТИШИНА. Недавно Intel выкатила свое видение вопроса и удивила многих обзорщиков.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Сегодня существуют две очень похожие технологии: AMD Smart Access Memory (AMD SAM) и NVIDIA Resizable BAR. Маркетинговые презентации и красивые обещания. Весной 2021 года все и каждый с упоением рассказывал о чуде чудном. А потом все пропало. До сих пор остается множество вопросов и непонятностей.

Предисловие

реклама

3 февраля 2022 года собрал себе новую систему на базе Ryzen 5 5600G. Майнинг бум и новогодние праздники подкорректировали мою адекватность и осознанность. Особенно, если вспомнить, что до этого была система на базе i7-8700. Новая платформа - любопытство и тяга потыкать везде и всюду во все галочки. Давно не занимался разгоном и выжиманием соков без остатка. Через 2 недели досталась 5700 XT со сломанным кулером после майнинга. И эксперименты продолжились. Именно в этот момент узнал, что мой 5600G (который официально не значится в списках поддержки), работает с новой технологией от AMD. Галочки были проставлены и функция включена. 15 февраля лечу в Россию на военную базу в Калининградской области.

рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K за 30 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля

А там только и разговоров, что о море и о закате. Там говорят о том, как чертовски здорово наблюдать за огромным огненным шаром, как он тает в волнах...

реклама

После возвращения в родные пенаты вопросы о разгоне, оптимизациях и прочем, отошли на третий план. Система работала как швейцарские часы и необходимости заходить в настройки не было... Пока не решил обновить BIOS материнской платы. После обновления все настройки слетели. Пришлось пробежаться по менюшкам и восстановить исходные данные. И, естественно, вопрос о включении AMD Smart Access Memory не стоял. И тут выплыл один косяк. Играю в Total War: Warhammer III. В игре появились лаги. Тут стоит пояснить, что просадки в 5-15 FPS без тестеров невозможно увидеть. Есть исключение: если постоянно и долго играешь в одну игру, то глаз привыкает к картинке, изменения бросаются в глаза. Перерыл все и вся. Удалил и переустановил драйверы. Перепроверил файловую систему и целостность игры. Все подозрения падали на обновленный BIOS или настройки в нем, пока не зашел в меню видеокарты и не жмякнул пару настроек. Случайное тыкание в настройках и все заработало. Нет, я конечно же знал, куда тыкал, но изменений не планировал вносить, так как думал, что они бесполезны и не нужны.

AMD Smart Access Memory

Технология, которая позволяет процессору обращаться к памяти видеокарты без ограничений. Вот вам красивая картинка из презентации.

Забавная технология. И маркетинг по ее продвижению очень интересный. Мама и папа должны воспарить в любовном соитии при определенных условиях. На сайте AMD указываются только процессоры AMD и видеокарты AMD. Нюанс состоит в том, что эта технология зависит от поддержки материнской платы и ее BIOS. Сегодня существуют процессоры от Intel и AMD. Они оба поддерживают технологию доступа к памяти видеокарты. Только на сайте AMD не указывается конкурент. Более того, в официальной инструкции по включению функции прикладывается скриншот, где изображено "маркетинговое обозначение конкурента", которое появилось на полгода позже.

реклама

Путаница идет во всем. Только энтузиасты на форумах могут рассказать о реальной функциональности. Так, мой 5600G официально не значится в поддерживаемых, но работает. Аналогичные заявления шли про все видеокарты, выпущенные по 14 нм техпроцессу и новее.

Как включить

Для начала стоит удостовериться, что функция выключена. Самый простой способ - запустить GPU-Z и в расширенных настройках посмотреть подробности.

После этого обратиться к поисковику... Практика показала, что зайти в настройки BIOS гораздо проще и быстрее, чем шерстить сотни форумов и разрозненных сообщений.

реклама

Почти у всех на разных материнских платах включение функции находится в разделе "Advancer".

В моем примере пункты были не только выключены, но и заблокированы. Для разблокировки предлагалось отключить CSM (нужна для загрузки старых операционных систем и Linux). У меня Win 10 и функция не нужна.

Отключаю функцию и возвращаюсь в предыдущее меню

Технология стала доступна и ее можно активировать. Сохраняюсь и перезагружаю систему. Тут же получаю подвисание компьютера намертво. Почти две минуты windows не реагировала на мои действия. Терпение, терпение и еще раз терпение. Что-то обновилось, настроилось и снова перезагрузил систему.

Захожу в расширенную информацию о видеокарте и вижу, что все завелось.


AMD Software꞉ Adrenalin Edition

Существует 3 варианта установки "адреналина": минимальная, расширенная и полная. Особенность состоит в том, что в минимальной версии вы не можете управлять и настраивать видеокарту. В полной версии есть инструменты для разгона и куча лишних функций. ДO изменений в BIOS функция управления AMD SAM недоступна.

После изменений появляется возможность включать и выключать функцию в любой момент времени простым и удобным способом.


Нужна ли AMD SAM (NVIDIA Resizable BAR) пользователям

Единого мнения по этому вопросу не существует. Сообщество разделилось. Информации слишком мало и блогерам тема не интересна. За 2 года ни красные, ни зеленые тему не расширяли. Официально прирост декларируется в 15 играх. Эта информация от апреля 2021 года. С тех пор никто не проводил тесты. Особенность, что заметил в последние месяцы - видеокарты Intel положительно реагируют на новшество. В огромном числе игр прирост составляет от 10 до 20%. Во многих играх исчезают фризы и статеры. Возможно это "плацебо". Лично для себя включил и использую.

А теперь поговорим про "гибкость" применения функции в современных реалиях. В утилитах по управлению видеокартой есть отдельный пункт. Прогоняете игры в двух режимах и смотрите, какой больше подходит под ваши предпочтения. Переключение занимает 5 секунд.

Все элементарно и просто. Пользователям overclockers.ru данные финты должны даваться с легкостью и напоминать вкусные пирожки от любимой бабушки.

Пара дополнительных кадров, на мой личный взгляд, и ровный фремрейт стоят потраченного времени. Пользуйтесь и наслаждайтесь.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ryzen 5 разгон видеокарты ryzen 5 5600g amd sam amd smart access memory intel ark amd 5600 xt nvidia resizable bar
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
7
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
59
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
9
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
84
Выставка Computex 2023: Pro Gamersware (PGW)
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
25
Обзор вертикального пылесоса ILIFE W90
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
32
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
83

Интересные материалы

Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
11 июля 2023 59

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир ЧВК «Вагнер» Лотос: МО РФ оставило высоты севернее Клещеевки, а ВСУ взяли Артёмовск в клещи
52
Западная пресса: Украина только за первые две недели наступления потеряла 20 % предназначенной для него военной техники
12
В Сети появилось ещё одно фото танка Leopard 2, оснащённого советской динамической защитой «Контакт-1»
13
Ходаковский: Продолжая так наступать, противник обнаружит острый дефицит больничных коек и кладбищ
5
Financial Times: Медийная империя Евгения Пригожина не останется без хозяина
2
В Минобороны РФ рассказали, кто возьмёт на себя содержания тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси
+
Американский генерал верит в то, что танки M1 Abrams помогут изменить расклад для Украины на поле боя
4
Суд не будет выносить приговор хакеру, слившему геймплей GTA 6 — его признали невменяемым
2
Китайский разработчик графических чипов намерен направить главное оружие NVIDIA против неё самой
8
В Сети появилось фото брошенного ВСУ французского лёгкого колёсного «танка» AMX-10RC
8
Бойцы ВС РФ захватили планшет ВСУ с "Крапивой" и возможностью ведения сетецентрического боя
4
СМИ Венгрии: Юные украинцы предпочитают не выходить из дома, опасаясь принудительной мобилизации
9
Циклопические масштабы производства дронов-камикадзе «Ланцет» засветились в российских СМИ
16
Lenovo представила минималистичную RTX 4060 Mini-ITX: в комплекте с ПК она будет стоить $896
+
Сальдо: для восстановления Каховской ГЭС потребуется около 200 млрд рублей и два года
1
Опрос показал отношение европейцев к поставкам вооружений Украине
1
Производитель «Ланцетов» уже выпускает следующее поколение данного дрона-камикадзе
4
В Белом доме исключили отправку американской армии на Украину
+
Активация E-ядер в процессорах Intel поднимает частоту кадров в играх до двух и более раз
45
Минск представил "дорожную карту" по ЧВК "Вагнер" в Белоруссии, начавшей подготовку ВС РБ
+

Популярные статьи

ТОП-9 игровых видеокарт NVIDIA и AMD для процессора Intel Core i5-12400F – рейтинг 2023 года
95
SophiApp (Скрипт Sophia) легкая настройка Windows 10 и 11
7
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июль)
79
Собираем антикризисный игровой ПК для экономных геймеров всего за 60 000р для 1080р@60 fps
7
Мои впечатления от дебатов Стаса Васильева и Максима Каца на Соловьёв Live
55
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 4
8
Насколько опасно доверять пропаганде
77
Что такое обработка с ЧПУ и как она работает - просто о сложном
15
Словакия заменяет переданную ВСУ советскую технику американскими бронеавтомобилями Oshkosh L-ATV
2
Ретродропы: как на них зарабатывают миллионы рублей и даже долларов
2

Сейчас обсуждают

Nicetas
00:17
Что за идиотский вывод в предложении, начинающемся с "Очевидно"?! Полностью помоечная статья!
Активация E-ядер в процессорах Intel поднимает частоту кадров в играх до двух и более раз
Anatoliy Seryakov
00:12
Ходаковский правильно делает: "Проси лошадь - получишь хотя бы осла". Лишними "Ланцеты" не окажутся, нам еще в Европе предстоит работать.
Циклопические масштабы производства дронов-камикадзе «Ланцет» засветились в российских СМИ
Гоогле Гооглев
00:11
Так у сша уже есть такое оружие, иначе как, объяснить помешательство страны Украины
Почему Вашингтон раскручивает тему возможного создания Пекином «неврологического оружия»
Nicetas
00:10
Ты глупенький, или просто набрасываешь? Если наступающий не имеет успеха, то это не означает наступления его противника.
Командир ЧВК «Вагнер» Лотос: МО РФ оставило высоты севернее Клещеевки, а ВСУ взяли Артёмовск в клещи
for2ne
00:03
Да он через нейросеть всё это говно пишет и вываливает сюда.
Мои впечатления от игры Dark Souls 3. Часть 2
Евгений Анохин
23:59
Ну все теперь Марс наш!
Бойцы ВСУ провели эффектное разминирование с помощью дрона, но есть нюанс
Виктор Байкин
23:58
Я не верю путину. Но тебе и твоему езеле я не верю ещё больше. А если уж я не верю твоему зеле. То насколько надо быть опушенным и недоразвитым петушарой, что бы верить зеле!?
Командир ЧВК «Вагнер» Лотос: МО РФ оставило высоты севернее Клещеевки, а ВСУ взяли Артёмовск в клещи
Виктор Байкин
23:57
Если противник, успеха не имеет. Тогда мы успех имеем и наступаем? Харьков наверное уже наш?
Командир ЧВК «Вагнер» Лотос: МО РФ оставило высоты севернее Клещеевки, а ВСУ взяли Артёмовск в клещи
Виктор Байкин
23:55
Тогда почему. Пригожинские продолжают воевать за Россию. А ты при любом предложении мобилизоваться. Сваливаешь? Предатель как раз ты!
Командир ЧВК «Вагнер» Лотос: МО РФ оставило высоты севернее Клещеевки, а ВСУ взяли Артёмовск в клещи
Shatun29
23:54
Вы реально считаете что убрав командующего что-то меняется? Управление любым крупным соединением таким как дивизия, не говоря уже о армии не зависит исключительно от командующего этой самой армией, та...
Командир ЧВК «Вагнер» Лотос: МО РФ оставило высоты севернее Клещеевки, а ВСУ взяли Артёмовск в клещи
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем