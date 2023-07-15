SophiApp (Скрипт Sophia) легкая настройка Windows 10 и 11
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Программа для настройки системы с открытым исходным кодом. Все четко и понятно. Проверено тысячами пользователей. SophiApp - проект с 5 летней историей, без коммерческой наживы. От специалистов для обычных пользователей. Ставить всем и каждому при первоначальной настройке системы.
Предисловие
Негативно отношусь к разным "сборкам от Васяна". Оптимизация и декларируемые особенности - это очень хорошо, но недекларируемые изменения немного настораживают. Пока ты маленький и глупый - вирусы, кейлогеры и прочее тебе не страшны. Со временем на компьютере появляются электронные кошельки, аккаунты с цифровыми товарами, почты, мессенджеры, фермы и прочие ценности. Установка софта не из проверенного источника может обернуться финансовой катастрофой. Только лицензии или проверенный контент. Чувство самосохранения на первом месте. Но и тут есть некоторые неудобства. Компания Microsoft хочет монетизировать свои операционные системы на всех этапах эксплуатации, подсовывая кучу бесполезного мусора. Для мощных и дорогих систем - это на уровне погрешности, но в слабых компьютерах - это до 30% производительности на пустом месте.
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Работа за шоколадку
Часто приносят устройства из каменного века с просьбой почистить, настроить, ускорить. Родственники, с работы, бывшие и будущие - люди, с которых неудобно брать деньги. Вот и вчера принесли ящик "для ребенка" из 2011 года. Кроме самой чистки захотелось поставить чистую систему и сравнить ее в базе с минимально оптимизированной. Конфигурация следующая:
- Процессор AMD X2 250
- Оперативная память 4Gb (2 по 2) ddr3
- Видеокарта Geforce GT630 (fermi 1Gb)
- Материнская плата на 890G чипсете
- Винчестер HDD 500Gb
Была установлена чистая windows 10 со всеми актуальными обновлениями
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Сразу после установки система отъедает 2,2 Gb оперативной памяти и на диске занимает 28,5 Gb.
Запуск браузера добавляет еще 0,8 Gb и ставит систему на грань комфорта. Это показатели ДО скачивания игровых библиотек, мессенджеров, стимов и прочего мусора. Некоторые могут прокричать про "купи за копейки"... Далеко не все считают это объективной необходимостью. Но вы можете нажать кнопку "Спасибо автору" внизу странички и я обязательно потрачу ваш перевод на доброе дело.
SophiApp
Не люблю твикеры и прочие "оптимизаторы", так как после их применения нет уверенности, что компьютер сможет загрузиться и работать без проблем длительное время. Но у данной программы есть 2 особенности:
- Открытый исходный код. Абсолютно все функции многократно проверены сообществом и видны при детальном изучении исходников.
- Утилита использует только задекларированные функции Microsoft и никакой отсебятины.
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Это сборник всех твиков и настроек Windows, собранных в одном месте и распределенных по разным категориям. Безопасность изменений в системе находится на максимальном уровне. Утилита скачивается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из первоисточника на сервисе github по поисковому запросу SophiApp. Программа регулярно обновляется и имеет версии под актуальные системы.
Установка SophiApp
Распаковываем скачанный архив и запускаем исполняемый файл. Справится любой школьник. Нет никаких галочек и дополнительно устанавливаемого мусора.
Использование SophiApp
Так как этот текст читают люди с разной квалификацией, нет оптимального алгоритма применения. Общая фраза - пробегите по всем пунктам и расставьте галочки во всех меню на свое усмотрение... Бла бла бла...
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В первую очередь захожу в раздел UWP-приложения. Ставлю галочку "для всех пользователей" и отмечаю мусорные приложения. Это примерно 50% всей оптимизации чисто установленной системы.
После отметки приложений внизу окошка появится кнопка "Применить" и начнется дезинтеграция мусора.
Простой и быстрый способ удалить моментально кучу всего. Снизу можно поставить или убрать галочки по поводу помощника "Кортана".
Одна только эта операция освобождает 0,5Gb оперативной памяти и 2 Gb на системном диске.
Прочие настройки
Для большинства пользователей будет достаточно первого пункта, ибо он за минимум действий приносит максимальный эффект. Но рекомендую потратить время на изучение всех пунктов.
Помимо проставления галочек и переключения режимов, к каждому действию идет краткая справка. Все описания на русском языке и понятны каждому. Все интуитивно понятно и просто.
Для продвинутых пользователей есть расширенные настройки. Переключив тумблер число изменений в систему немного увеличится.
Помимо высвобождения ресурсов и отключения ненужных служб, утилита позволяет подстроить Windows под себя. Настроить ярлыки, окна, антивирус и прочие мелочи - все, что спрятала Microsoft от обычных пользователей.
После кропотливого изучения всех пунктов и каждой строчки, скорость загрузки ускорилась на 30% и высвободилось в общей сложности 0,8 Gb оперативной памяти. Были обновлены видеокодеки и библиотеки C++. Удалены OneDrive и резервные копии файлов обновления.
Еще раз хочется подчеркнуть - использовались исключительно механизмы самой Windows. Никаких вмешательств в реестр и другие жизненноважные органы управления.
Послесловие
Долгое время использовал продукты компании O&O и Dism++. Хорошие инструменты. Но рекомендовать их рядовому пользователю не стану. Много разных НО и случайностей. Sophia Script, о котором не упомянул, и его логическое продолжение SophiApp - народные инструменты, подходящие всем и каждому. Надеюсь, ваша система теперь будет работать быстрее и стабильнее.
P.S.
Вопрос - как читаются с телефона скриншоты экрана? Стоит их обрезать или можно оставлять родное 1920*1080?
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