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Программа для настройки системы с открытым исходным кодом. Все четко и понятно. Проверено тысячами пользователей. SophiApp - проект с 5 летней историей, без коммерческой наживы. От специалистов для обычных пользователей. Ставить всем и каждому при первоначальной настройке системы.

Предисловие

Негативно отношусь к разным "сборкам от Васяна". Оптимизация и декларируемые особенности - это очень хорошо, но недекларируемые изменения немного настораживают. Пока ты маленький и глупый - вирусы, кейлогеры и прочее тебе не страшны. Со временем на компьютере появляются электронные кошельки, аккаунты с цифровыми товарами, почты, мессенджеры, фермы и прочие ценности. Установка софта не из проверенного источника может обернуться финансовой катастрофой. Только лицензии или проверенный контент. Чувство самосохранения на первом месте. Но и тут есть некоторые неудобства. Компания Microsoft хочет монетизировать свои операционные системы на всех этапах эксплуатации, подсовывая кучу бесполезного мусора. Для мощных и дорогих систем - это на уровне погрешности, но в слабых компьютерах - это до 30% производительности на пустом месте.

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Часто приносят устройства из каменного века с просьбой почистить, настроить, ускорить. Родственники, с работы, бывшие и будущие - люди, с которых неудобно брать деньги. Вот и вчера принесли ящик "для ребенка" из 2011 года. Кроме самой чистки захотелось поставить чистую систему и сравнить ее в базе с минимально оптимизированной. Конфигурация следующая:

Процессор AMD X2 250 Оперативная память 4Gb (2 по 2) ddr3 Видеокарта Geforce GT630 (fermi 1Gb) Материнская плата на 890G чипсете Винчестер HDD 500Gb

Была установлена чистая windows 10 со всеми актуальными обновлениями

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Сразу после установки система отъедает 2,2 Gb оперативной памяти и на диске занимает 28,5 Gb.

Запуск браузера добавляет еще 0,8 Gb и ставит систему на грань комфорта. Это показатели ДО скачивания игровых библиотек, мессенджеров, стимов и прочего мусора. Некоторые могут прокричать про "купи за копейки"... Далеко не все считают это объективной необходимостью. Но вы можете нажать кнопку "Спасибо автору" внизу странички и я обязательно потрачу ваш перевод на доброе дело.

SophiApp

Не люблю твикеры и прочие "оптимизаторы", так как после их применения нет уверенности, что компьютер сможет загрузиться и работать без проблем длительное время. Но у данной программы есть 2 особенности:

Открытый исходный код. Абсолютно все функции многократно проверены сообществом и видны при детальном изучении исходников. Утилита использует только задекларированные функции Microsoft и никакой отсебятины.

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Это сборник всех твиков и настроек Windows, собранных в одном месте и распределенных по разным категориям. Безопасность изменений в системе находится на максимальном уровне. Утилита скачивается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из первоисточника на сервисе github по поисковому запросу SophiApp. Программа регулярно обновляется и имеет версии под актуальные системы.



Установка SophiApp

Распаковываем скачанный архив и запускаем исполняемый файл. Справится любой школьник. Нет никаких галочек и дополнительно устанавливаемого мусора.

Использование SophiApp

Так как этот текст читают люди с разной квалификацией, нет оптимального алгоритма применения. Общая фраза - пробегите по всем пунктам и расставьте галочки во всех меню на свое усмотрение... Бла бла бла...

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В первую очередь захожу в раздел UWP-приложения. Ставлю галочку "для всех пользователей" и отмечаю мусорные приложения. Это примерно 50% всей оптимизации чисто установленной системы.

После отметки приложений внизу окошка появится кнопка "Применить" и начнется дезинтеграция мусора.

Простой и быстрый способ удалить моментально кучу всего. Снизу можно поставить или убрать галочки по поводу помощника "Кортана".

Одна только эта операция освобождает 0,5Gb оперативной памяти и 2 Gb на системном диске.

Прочие настройки

Для большинства пользователей будет достаточно первого пункта, ибо он за минимум действий приносит максимальный эффект. Но рекомендую потратить время на изучение всех пунктов.

Помимо проставления галочек и переключения режимов, к каждому действию идет краткая справка. Все описания на русском языке и понятны каждому. Все интуитивно понятно и просто.

Для продвинутых пользователей есть расширенные настройки. Переключив тумблер число изменений в систему немного увеличится.

Помимо высвобождения ресурсов и отключения ненужных служб, утилита позволяет подстроить Windows под себя. Настроить ярлыки, окна, антивирус и прочие мелочи - все, что спрятала Microsoft от обычных пользователей.

После кропотливого изучения всех пунктов и каждой строчки, скорость загрузки ускорилась на 30% и высвободилось в общей сложности 0,8 Gb оперативной памяти. Были обновлены видеокодеки и библиотеки C++. Удалены OneDrive и резервные копии файлов обновления.

Еще раз хочется подчеркнуть - использовались исключительно механизмы самой Windows. Никаких вмешательств в реестр и другие жизненноважные органы управления.

Послесловие

Долгое время использовал продукты компании O&O и Dism++. Хорошие инструменты. Но рекомендовать их рядовому пользователю не стану. Много разных НО и случайностей. Sophia Script, о котором не упомянул, и его логическое продолжение SophiApp - народные инструменты, подходящие всем и каждому. Надеюсь, ваша система теперь будет работать быстрее и стабильнее.

P.S.

Вопрос - как читаются с телефона скриншоты экрана? Стоит их обрезать или можно оставлять родное 1920*1080?