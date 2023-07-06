Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В Беларуси заблокировали доступ к Pornhub

Друг позвонил и спросил, как теперь жить в таком мире, где нет доступа к клубничке?
[ ] для раздела Блоги
+
На порядок подешевел iPhone 14 Plus
65" 4K TV Philips с МЕГАскидкой = дешевле 50 тр
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 по цене 12го - смотри
4К телевизоры до 20.000р - целая гора вкл 50"
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
-32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Когда нас Запад обижает, мы еще можем понять, но когда бьют в спину свои же, становится немного грустно. Сегодня захотелось поговорить об ограничениях, которые может обойти любой, без установки дополнительных программ на свой компьютер.

реклама

Предисловие

На выходных жена школьного товарища уехала отдыхать с детьми. Забрала карточку и всю наличку. Гостей не пригласить и в интернете сладостей не найти. Сидит друг и грустит. В выходные по пивку вдарили, а что ему делать в будние - потерялся и расстроился.

Беларусь

рекомендации
iPhone 14 Plus - цена упала на порядок
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
-120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену
iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс
MSI RTX 4070 за копейки в Регарде
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
-30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
-20000р на 4080 MSI Suprim X
-30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Интересный регион в самом центре Европы. Забавен он своей странной цензурой. Точнее, не самой цензурой, как таковой, а ее существованием. Интернет в страну поступает по магистралям из России и все запреты в России автоматически распространяются на Беларусь. Помимо фильтров в сопредельной стране, у нас есть свои запреты, что штампуют местные органы власти. Этим можно было бы и ограничится, но у нас в стране всего два интернет-провайдера. Один работает через спутник, второй через кабель. И у каждого из них свои фильтры. Причем, Белтелеком покрывает 95% всего трафика. Как государственный монополист, он постоянно что-то расширяет, ремонтирует, обновляет и обслуживает. Из-за такой канители, многие сайты, что работали утром и в обед, к вечеру могут не загружаться. Блокировка? Санкции? Сервера упали? Роутер глючит? Вопросов больше чем ответов.

Pornhub

реклама

Приходит друг и говорит: "Надо"! На вопрос про другие сайты, ответил просто: "Там вирусы и он им не доверяет, к тому же у него премиум подписка с халявным бонусным контентом". Делать нечего. Надо просто и быстро объяснить, как прорваться к клубничке с минимальными познаниями в компьютерном мире. Варианты с VPN-сервисами и прокси-серверами были отметены. Человек не хотел ничего скачивать и устанавливать на свой компьютер.

Анонимайзеры

В стародавние времена, когда роутеры поддерживали только 2.4 Hz и скорости до 54 Mb, существовали сайты-анонимайзеры. Они позволяли обходить всевозможные ограничения в офисных сетях. Там, где стояли ограничения на вход в Одноклассники или Вконтакте, на помощь приходил ХамелеонСайты, меняющие некоторые параметры вашего соединения. Сегодня, о таких сайтах мало кто слышал. Прогресс ушел далеко вперед. Вспомнив о былых приключениях, попросил друга в поисковике написать "Анонимайзер" и огласить весь список выдачи. Много старых и новых названий. Многие VPN сервисы, помимо предоставления платных услуг, добавляют и функцию "Анонимайзера" у себя на сайте, для пробы сервиса на вкус.

Принцип работы

В роли анонимайзера выступают веб-прокси. Смысл работы веб-прокси достаточно прост: юзер прописывает нужного ему адрес сайта, сервис обрабатывает эту страницу и выводит ее пользователю по другому адресу. Таким способом и достигается принцип повышения анонимности (пользователь просматривает сайт анонимайзера, а не запрашиваемую страницу) и обхода запретов (меняется известная страничка на новую, не заблокированную). Все просто и элементарно.

Ограничения

реклама

Современные интернет-ресурсы с каждым днем  усложняются за счет увеличения динамического функционала. Многие сайты содержат сложный Javascript-код, Java-апплеты и другие функции. С простыми страницами анонимайзеры справляются отлично, но ресурсы, использующие перечисленные выше технологии могут не открываться, или работать с проблемами.


Просто вводите нужный вам сайт в адресную строку и нажимаете перейти. Все сайты по-разному реагируют на такой вариант взаимодействия с пользователем. Видео с одними сервисами будет работать в обычном режиме, а с другими нет. Надо перебрать несколько вариантов, что бы подобрать оптимальный

Расширения для браузеров

реклама

Их много, очень много, но начать стоит с двух браузеров, в которые изначально встроены механизмы для обхода блокировок: Opera и Brave.

Opera имеет встроенный VPN, хотя сомневаюсь, что это действительно он и трафик шифруется, но блокировки он обходит.

Brave от китайских братьев, что огорожены великим фаерволом. Браузер с открытым исходным кодом и широкими возможностями для обхода блокировок, но это один из самых тормозных вариантов исследования интернета.

Расширения для каждого браузера будут свои. Есть варианты с установкой VPN, есть списки прокси-серверов, что работают молниеносно, есть стандартные анонимайзеры со своими недостатками. Для себя не использую ни один из них, так как продвинутый пользователь использует продвинутые средства. Поставил первый попавшийся вариант из поисковика Censor Tracker и все заработало, как в старые добрые времена.

Послесловие

Друг поставил расширение для браузера и пропал на два дня. Жена вернется только в воскресение и у него еще есть несколько дней свободы. Надеюсь и у вас нет проблем с доступом к любимым сайтам

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

цензура vpn обход блокировок анонимайзер обход цензуры
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
9
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
73
Выставка Computex 2023: Pro Gamersware (PGW)
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
20
Обзор вертикального пылесоса ILIFE W90
6
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
31
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
82
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI
11
Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
125
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-423
8

Интересные материалы

Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
30 июня 2023 73

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американский миллиардер предсказал начало «гражданского конфликта» в США в ближайшие полтора года
11
Пехота ВСУ стала атаковать без прикрытия Leopard 2 - На Западе решили, что Украина должна их беречь
33
Евгению Пригожину вернули всё изъятое ранее имущество
23
19FortyFive: Украина способна победить, но для этого ей "нужно дать второй шанс"
25
Ка-52 неторопясь, но очень быстро и метко управляемыми ракетами поразил три бронемашины ВСУ подряд
7
Пригожин забрал именной пистолет от Шойгу в здании ФСБ в Санкт-Петербурге
6
Radeon RX 6500 XT в свежем сравнении уступила RX 5500 XT в PCIe 3.0 и была неубедительна в PCIe 4.0
2
Mash: у Блиновской и Лерчек нашли «крышу» в российской власти
5
Выход складного смартфона Mix Fold 3 от Xiaomi состоится в августе
+
Российские военные взяли в плен чемпиона Украины по боксу
5
Когда отпало дно: электромобиль в Китае лишился тяговой батареи во время движения
+
Украинская разведка: в России создан полный цикл производства дронов-камикадзе Герань
23
Зачем Москва вернула Пригожину миллиарды конфискованных рублей
4
В Европе цены AMD Radeon RX 7600 и NVIDIA GeForce RTX 4060/Ti уже до 13% ниже РРЦ
2
Украина не получит западные истребители до тех пор, пока контрнаступление не завершится
2
AMD Ryzen 3 5100 может пополнить ассортимент AM4 процессоров вместе с Ryzen 7 5700
2
Инвесторы не слишком оптимистичны относительно биткоина
2
Польша признала невозможность открыть центр по ремонту украинских Leopard из-за нехватки деталей
2
Глава JPMorgan Chase заявил, что Запад стоит на грани конфискации частной собственности
4
Секретарь СНБО Украины заявил о смене стратегии контрнаступления ВСУ на истощение ВС РФ
+

Популярные статьи

Как я купил ноутбук из Китая в полтора раза дешевле цены в России
72
Чем отличается трассировка лучей от трассировки пути – смотрим фото и сравниваем качество картинки
90
Гайд: легкий заработок на коллекционных карточках Steam
16
Топ 15 лучших связок процессор-видеокарта в 2023 году по мнению нейросети
17
О низкой производительности некоторых видеокарт AMD со вторичного рынка
36
Цены растут на глазах — собираем оптимальный игровой компьютер на Ryzen 5 5600 в июле 2023 года
26
Американский генерал Марк Милли сообщил примерные сроки окончания украинского контрнаступления
7
Каких целей Россия уже достигла в СВО
42
В столице Австрии Вене на зданиях появились наклейки против произвола украинских беженцев
26
Samsung Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5: все, что мы знаем о новых складных смартфонах
1

Сейчас обсуждают

ARC99
01:37
Китаю абсолютно пофиг на то что происходит между россиянами и украинцами. Они никогда не скажут правду. Они делают деньги на дурачках. Но если один из дураков начнёт ломать игровой зал казино, то кита...
Каких целей Россия уже достигла в СВО
Игорь Гурьянов
01:32
Тут и да и нет, да это один из самых производительных, но не самый быстрый по сплошной записи, диски с буфером имеют высокие скорости пока не заполнился тот сасый буфер, без буферники же имеют более с...
Курс американского доллара превысил 91 рубль впервые с марта 2022 года
Максим Соколов
01:25
Взятку дали
Пригожин забрал именной пистолет от Шойгу в здании ФСБ в Санкт-Петербурге
Алексей абдристович
01:23
они ясно дали понять что РФ под протекторатом Китая, помогают всем чем могут, от снарядов, дронов, до экономических связей, всяческих союзов, обхода санкций и тд, им самим скоро Тайвань возвращать по ...
Каких целей Россия уже достигла в СВО
scroooge
01:12
Не, не сомневаюсь. Раз по телевизору сказали, значит так и будет.
Bloomberg: ослабление рубля угрожает ускорением инфляции в РФ и повышением ставок
ARC99
01:09
Вы буквально поняли слово "прилетит". В Азии никогда не говорят напрямую. Есть вещи имеющие последствия намного более разрушительные чем оружие. Естественно, слово "разрушительное" имеется в виду не в...
Каких целей Россия уже достигла в СВО
Юрий Якутин
01:07
А поддельные паспорта и наркоту тоже вернули?
Пригожин забрал именной пистолет от Шойгу в здании ФСБ в Санкт-Петербурге
Вадим Андриевский
00:58
2070 - ничего не тянет. И ничего ты там не смог увидеть.
Чем отличается трассировка лучей от трассировки пути – смотрим фото и сравниваем качество картинки
Дмитрий
00:58
Мне одному кажется, что после снятия крышки с процессора, прижим к чипу УМЕНЬШИТСЯ, и проставка увеличивает прижим, а не уменьшает его?
Noctua выпустила комплект для прямого охлаждения кристалла процессора AM5, который снижает t до 15°C
Станислав Пронькин
00:55
Хорошая, отборная клюква, спасибо
Глава JPMorgan Chase заявил, что Запад стоит на грани конфискации частной собственности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем