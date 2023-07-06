В Беларуси заблокировали доступ к Pornhub
Когда нас Запад обижает, мы еще можем понять, но когда бьют в спину свои же, становится немного грустно. Сегодня захотелось поговорить об ограничениях, которые может обойти любой, без установки дополнительных программ на свой компьютер.
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Предисловие
На выходных жена школьного товарища уехала отдыхать с детьми. Забрала карточку и всю наличку. Гостей не пригласить и в интернете сладостей не найти. Сидит друг и грустит. В выходные по пивку вдарили, а что ему делать в будние - потерялся и расстроился.
Беларусь
Интересный регион в самом центре Европы. Забавен он своей странной цензурой. Точнее, не самой цензурой, как таковой, а ее существованием. Интернет в страну поступает по магистралям из России и все запреты в России автоматически распространяются на Беларусь. Помимо фильтров в сопредельной стране, у нас есть свои запреты, что штампуют местные органы власти. Этим можно было бы и ограничится, но у нас в стране всего два интернет-провайдера. Один работает через спутник, второй через кабель. И у каждого из них свои фильтры. Причем, Белтелеком покрывает 95% всего трафика. Как государственный монополист, он постоянно что-то расширяет, ремонтирует, обновляет и обслуживает. Из-за такой канители, многие сайты, что работали утром и в обед, к вечеру могут не загружаться. Блокировка? Санкции? Сервера упали? Роутер глючит? Вопросов больше чем ответов.
Pornhub
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Приходит друг и говорит: "Надо"! На вопрос про другие сайты, ответил просто: "Там вирусы и он им не доверяет, к тому же у него премиум подписка с халявным бонусным контентом". Делать нечего. Надо просто и быстро объяснить, как прорваться к клубничке с минимальными познаниями в компьютерном мире. Варианты с VPN-сервисами и прокси-серверами были отметены. Человек не хотел ничего скачивать и устанавливать на свой компьютер.
Анонимайзеры
В стародавние времена, когда роутеры поддерживали только 2.4 Hz и скорости до 54 Mb, существовали сайты-анонимайзеры. Они позволяли обходить всевозможные ограничения в офисных сетях. Там, где стояли ограничения на вход в Одноклассники или Вконтакте, на помощь приходил ХамелеонСайты, меняющие некоторые параметры вашего соединения. Сегодня, о таких сайтах мало кто слышал. Прогресс ушел далеко вперед. Вспомнив о былых приключениях, попросил друга в поисковике написать "Анонимайзер" и огласить весь список выдачи. Много старых и новых названий. Многие VPN сервисы, помимо предоставления платных услуг, добавляют и функцию "Анонимайзера" у себя на сайте, для пробы сервиса на вкус.
Принцип работы
В роли анонимайзера выступают веб-прокси. Смысл работы веб-прокси достаточно прост: юзер прописывает нужного ему адрес сайта, сервис обрабатывает эту страницу и выводит ее пользователю по другому адресу. Таким способом и достигается принцип повышения анонимности (пользователь просматривает сайт анонимайзера, а не запрашиваемую страницу) и обхода запретов (меняется известная страничка на новую, не заблокированную). Все просто и элементарно.
Ограничения
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Современные интернет-ресурсы с каждым днем усложняются за счет увеличения динамического функционала. Многие сайты содержат сложный Javascript-код, Java-апплеты и другие функции. С простыми страницами анонимайзеры справляются отлично, но ресурсы, использующие перечисленные выше технологии могут не открываться, или работать с проблемами.
Просто вводите нужный вам сайт в адресную строку и нажимаете перейти. Все сайты по-разному реагируют на такой вариант взаимодействия с пользователем. Видео с одними сервисами будет работать в обычном режиме, а с другими нет. Надо перебрать несколько вариантов, что бы подобрать оптимальный
Расширения для браузеров
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Их много, очень много, но начать стоит с двух браузеров, в которые изначально встроены механизмы для обхода блокировок: Opera и Brave.
Opera имеет встроенный VPN, хотя сомневаюсь, что это действительно он и трафик шифруется, но блокировки он обходит.
Brave от китайских братьев, что огорожены великим фаерволом. Браузер с открытым исходным кодом и широкими возможностями для обхода блокировок, но это один из самых тормозных вариантов исследования интернета.
Расширения для каждого браузера будут свои. Есть варианты с установкой VPN, есть списки прокси-серверов, что работают молниеносно, есть стандартные анонимайзеры со своими недостатками. Для себя не использую ни один из них, так как продвинутый пользователь использует продвинутые средства. Поставил первый попавшийся вариант из поисковика Censor Tracker и все заработало, как в старые добрые времена.
Послесловие
Друг поставил расширение для браузера и пропал на два дня. Жена вернется только в воскресение и у него еще есть несколько дней свободы. Надеюсь и у вас нет проблем с доступом к любимым сайтам
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