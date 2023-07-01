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Нейросети широкой поступью идут вперед. Рисование, видео, расчеты и перевод. Направлений - масса. Одно из новых веяний - перевод и озвучка речи в реальном режиме времени. Улучшение механического голоса и более точный подбор перевода. Во многих странах крупные IT-компании расширили свои возможности в этой области рынка.

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Предисловие

В России остался только Yandex. Два года назад в своем браузере они добавили новую функцию - перевод видеороликов на youtube. Хорошая инициатива. Приятный сервис. Только есть у него один большой минус. Функция работает исключительно в браузерах компании Яндекс. Всё бы ничего - но Яндекс.Браузер ведет себя как вредоносная программа, полностью повторяя функции Malware. Процитирую описание данного вида программ:

Меняют настройки браузера и не дают изменить их пользователю (например, устанавливает новую домашнюю страницу или поиск по умолчанию);

Тратят ресурсы компьютера, тем самым снижают его быстродействие;

Устанавливают рекламные программы на компьютер, такие как всплывающие окна и баннеры;

Блокируют доступ к сайтам антивирусов и другим сайтам;

Собирают личные данные пользователя: логины, пароли, номера банковских карт и прочее;

Без ведома пользователя могут скачивать с интернета и устанавливать другое вредоносное ПО.

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У меня и многих моих знакомых ни браузер, ни функция перевода не прижились. Но время шло...

Местные Кулибины

Нет худа без добра. Функция перевода и озвучки иностранного контента нужна. Расширять свой кругозор и учиться чему-то новому - жизненная необходимость. Несколько авторов-самоучек проследили, как происходит перевод роликов в Яндекс.Браузере (отмечу - такая функция перевода есть у многих компаний, например, у Tencen продвинутый алгоритм перевода и появился раньше яндекса). Написали скрипт, который добавляет некоторые функции от яндекс всем популярным браузерам. Больше нет необходимости устанавливать вредоносную программу и можно пользоваться ее избранными функциями.

Tampermonkey

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Расширение для браузеров. Одно из старейших и самых известных. Выполняет скрипты, написанные пользователями. Функционал шире, чем у швейцарского ножа. Устанавливаем в свой браузер. Можно из магазина расширений, можно с официальной странички.

Сайт имеет обширную справку на русском языке. В описании указаны основные браузеры, но утилита работает и во многих неподдерживаемых.

Скрипт для перевода видео

Существует несколько скриптов с похожим функционалом. Не советую брать скрипты из ненадежных источников. На сайте tampermonkey указаны доверенные файлообменники, но и они не всегда бывают 100% проверенными. Комьюнити следит, но, как говорится, береженого бог бережет.

Нам нужен скрипт с названием voice-over-translation

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Мы можем вбить название скрипта в обычном поисковике. Увидеть ссылку на его официальную страничку на github и выполнить инструкцию по его установке (на русском языке)

На официальном сайте будет самая последняя версия 1.3.0 с поддержкой перевода более 30 видеосервисов

Либо на сайте Tampermonkey зайти в раздел Юзерскрипты и воспользоваться официальным поиском. Тут более старая версия 1.0.8 с поддержкой только youtube





После нажатия кнопки "установить" скрипт скачается и выскочит окошко с предложением установить

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Тут же можно пробежаться по самому скрипту и посмотреть, чтобы там не было ничего лишнего (например, ссылок на алиэкспресс или криптобиржи)

Технически, все готово к использованию, но на всякий случай проверьте. Скрипт автоматически включается только на указанных в нем сайтах.

Запускаем видеоролик

При запуске ролика и срабатывании скрипта, иконка Tampermonkey изменит свой вид





В ролике на иностранном языке появится менюшка из браузера Yandex, где можно выбрать нужные направления и качество перевода.

Стоит упомянуть, что перевод не начнется мгновенно. Нужно подождать 2-5 минут, в зависимости от длины ролика.

Если у вас уже стоят другие расширения юзерскриптов, то также можете протестировать с ними. Автор заявляет о поддержке 12 браузеров, четырех операционных систем и нескольких расширений.

Послесловие

Много картинок и описаний, постарался максимально подробно рассказать, но все банально и просто. Нам нужно расширение для проигрывания скриптов (Tampermonkey) и сам скрипт (voice-over-translation). Все делается в пару кликов.

Теперь вы сможете смотреть LinusTechTips или TechCrunch в день выхода. Про мелкие каналы и речи не идет - в любой момент дня и ночи.