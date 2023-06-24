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Сериал Гончие (Bloodhounds) - немножко брутального экшена

Гончие (Охотничьи псы) - коллекторы, в грубой форме выбивающие деньги с должников. Но в фильме есть и другое значение - идущие к своей цели (добыче). Корейское кино с каждым годом удивляет все сильнее
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Нетфликс все чаще выкупает интересные сериалы из разных стран. Шум вокруг "Игры в кальмара" окутал всю планету. На этот раз хочется поговорить о менее шумном, но более занимательном проекте. С хорошей хореографией, запутанным сюжетом и интересной перспективой.

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Предисловие

Пару лет назад полюбил кино из Южной Кореи. Оно во всем уступает голливудским вариантам. Бюджеты не те, квалификация слабее, постановка проще, но есть в них что-то новое и свежее. Живительная влага. Свежий глоток воздуха. У всех на слуху такие проекты как: "Паразиты", "Поезд в Пусан", "Сквозь снег", "Олдбой" и множество других. Отличительная черта корейского кинематографа - это гиперреализм. Кровь не похожа на кетчуп и герои чувствуют боль.

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Мораль. Добро и зло

Кратенько укажу интересную черту. В корейских фильмах не только зрелищность и сюжет, но и воспитание. Так как фильмы идут для широкого зрителя, тут аккуратно вплетают морально-этические нормы. Обычная болтовня - это красивый урок, рассказывающий, что такое хорошо и что такое плохо. В европейском и американском кинематографе часто упускают этот момент. Злодей - потому что он плохой. Герой - потому что он хороший. Но нигде не рассказывается, что ИМЕННО является добром и злом. Ненавязчивая пропаганда и воспитание молодежи, указание моральных ориентиров и ценностей.

Сюжет

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Декабрь 2020 года. В мире начинается пандемия. Бизнес испытывает трудности. Больше всего страдают мелкие предприниматели в сфере услуг. Для поддержания себя на плаву люди обращаются за мелкими кредитами к банкам или ростовщикам. Бизнес последних процветает. Два главных героя решают поправить свое финансовое положение и участвуют в боксерском турнире.

Woo Do-hwan играет Kim Geon-woo сами запоминайте это имя :-))) В общем, чувак, верящий во все самое лучшее, честный, скромный и само олицетворение добра. Тот, что с короткой стрижкой.

Lee Sang-yi играет Hong Woo-jin - аналогично предыдущему пункту :-))) Полная противоположность. Повидавший жизнь во всех ее проявлениях и иногда готов преступить некоторые моральные принципы. Тот, что с длинной стрижкой.

Kim Sae-ron as Cha Hyun-joo - девушка-коллектор, пытающаяся раскрыть заговор и нечестную игру конкурентов. Во время съемок попала в аварию и была выпилена из повествования.

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По сюжету герои попадают в финансовую кабалу и вынуждены найти способ быстро достать денег. Возникает дилемма: мораль или собственное выживание. Как можно взыскивать деньги с должников, если они в таком же положении, как и ты сам.

Стоит отметить фон происходящих событий. Коллекторские услуги - это давний бизнес. Во время пандемии он процветает. А там, где крутятся большие деньги, есть и рискованные люди, готовые всех обмануть и сорвать огромный куш. К сожалению, главный злодей не отличается умом и сообразительностью.


Бюджет сериала

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И снова - это бюджетная постановка. Нет размаха, красивой картинки и широкого освещения в прессе. Вся реклама на западе - это сарафанное радио. Хотя, думаю, это не помешает сериалу попасть в хайпотренд.

Постановки экшен сцен

Магия корейского кино - у 50 килограммовой девушки нет ни единого шанса против 90 килограммового амбала, даже если она долго и упорно тренировалась у лучших специалистов.  Гиперреализм соблюдается не только в экшен постановках, но и других аспектах. И это основная фишка сериала. Каждый действует согласно реальному положению дел, а не прихоти сценариста. Боевые сцены поставлены максимально убедительно, насколько это позволяет бюджет.


Целевая аудитория

Сериал ориентирован на молодых людей и девушек 16-25 лет. Обнажённые накаченные мужские тела привлекут внимание многих поклонниц главных героев. Брутальность постановочных сцен оценят люди с повышенным тестостероном. Но в фильм добавили множество легких шуток. Молодая аудитория поймет большое число двусмысленностей и наивности, присущие только ей. Но и старперы могут посмотреть на корейский проект. В сериале есть два поколения. Бывалые, прожжённые опытом старики, что учат премудростям жизни юнцов.

Как правильно, кичиться или флексить?

Разговоры и диалоги в корейских сериалах просты и без глубокого подтекста. Нет никакой философии и глубоких мыслей. Все просто и понятно. И в этом магия корейского кино. Все естественно и просто. Герои говорят банальности, но они уместны. Вопросы дружбы, уважения, семьи, разных поколений. Каждый диалог, будто бы написан первоклашкой, он прост и убедителен. Но в то же время - простым языком говорят о сложном. Магия. Пара штрихов, пара фраз и ты знаешь о человеке абсолютно все.

Послесловие

Вы любите брутальный экшен? А когда два накаченных парня обнимаются? Забавно, но тут о мужской дружбе рассказано значительно больше, чем в "Последнем из нас". Шутки, длинные монологи. Общечеловеческие ценности. Все аккуратно разложили по полочкам и выдают маленькими дозами.

Если подводить общую оценку, то сериал под настроение. Вечером с пивком расслабиться будет 10 из 10. А если днем, во время обеда, не вникая в суть происходящего, то середнячок на семёрочку.




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