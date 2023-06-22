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Сериал Всемогущие Джонсоны (Almighty Johnsons) - немного хорошего фэнтези

Вы готовы дать шанс неизвестному малобюджетному сериалу из Новой Зеландии? А если вспомнить, что там делали Зену и Геракла? Питер Джексон создавал Властелина Колец? Редкое и необычное фэнтези про войны скандинавских богов на заднем дворе Веллингтон. Немного комедия, немного сказка
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Трудно говорить про сериал, о котором никто не слышал. Давайте просто: на IMDB у него 8.2 балла. Это самый высоко оцененный кинопроект из Новой Зеландии. Легкая комедия с интересным сюжетом о войне скандинавских богов. Изюминкой можно назвать нетипичную для Голливуда подача сюжета, отсутствие сортирного юмора и глупостей, присущих американским творениям.

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Предисловие

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Сериал снят в 2011 году для местного телевидения. Небольшой бюджет и простенький сюжет. Ничего необычного. Но, как это иногда бывает, в тихом омуте черти водятся. Всемогущие Джонсоны стал самым рейтинговым в Новой Зеландии и Австралии. Легкий семейный юмор, подростковые проблемы и интересный сюжет заставляет смотреть проект от начала и до конца. Интересная особенность: "легкий семейный просмотр" мягко сочетается с невинными шутками 18+

Прошло шесть лет с окончания истории братьев Джонсонов, но в моем личном топе они до сих пор в первой двадцатке самых любимых и советую его всем и каждому.

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Перед написанием обзора полез в интернет за футажами и нарезкой для завлечения внимания. Их нет. Совсем нет. Мелкие крохи материалов и близко не отражают сути маленького шедевра. Так что эмоционально вставлю Светлакова

Сюжет

После долгой войны скандинавские боги разбрелись по миру. Некоторые находят укрытие в Новой Зеландии. Они живут среди смертных и ведут тихое существование. У такого образа жизни есть своя цена. Без полного пантеона богов они лишены большей части своих сил. Война, хоть и отошла на дальний план, все еще продолжается. Небольшие коалиции объединяются для увеличения своей силы, или разбегаются. И вот, в один прекрасный день появляется Один. Глава скандинавских богов и великая сущность, способная дать преимущество одной из сторон. Но есть небольшое НО... Для обретения могущества Одину нужна Фригг, его небесная жена. Только никто не слышал о появлении ее воплощения на Земле. Как и где она появится - известно лишь оракулам, которые помнят древние легенды.

Сериал вышел ДО появления марвеловских сочинений.

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Герои

Братья Джонсоны - это 4 брата:

Майк Джонсон - воплощение Улля. Бог азартных игр и охоты. Самый старший и самый ответственный. Приверженец семейных ценностей и домашнего очага.

Эндерс Джонсон - воплощении Браги. Бог поэзии и красноречия. Бабник и соблазнитель. Чутка глуп, наивен и любит девушек. Способен влиять на сознание окружающих.

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Тай Джонсон - воплощение Хёда. Бог всего холодного и мрачного. Не способен проявлять эмоции, так как это сразу проявляет его сущность. Скрыт и вечно не везет в любви. Постоянно конфликтует с Браги, так как девушки его избегают. Добрый и скрытный.

Эксл Джонсон - воплощение Одина. Самый младший из братьев. Ничего не понимает в божественных сущностях. Долгое время жил в неведении. С него и начинаются приключения.

Олаф Джонсон - воплощение Бальдра. Дедушка семейства. Олицетворяет собой бога перерождения, света и красоты. Имеет несколько особенностей. Перерождается каждое утро с восходом солнца, из-за чего попойки и веселья на нем никак не сказываются по утрам. Несет функции Оракула - предсказывает и интерпретирует происходящие события.

Если обратить внимание - все персонажи четко прописаны и не похожи друг на друга. Это ядерная смесь, которая в разных ситуациях проявляет разный эффект. И это только одна семейка. Персонажей около 2‑х десятков, что создает безумный коктейль событий. И вот тут проявляется основная фишка всего сериала. РАЗНООБРАЗИЕ. Сочетание несочетаемого. У каждого есть свои цели. Смертные хотят любви и дружбы, валькирии - победы в противостоянии. Другие боги - удобного местечка в будущем правительстве. 

Пару лет назад выходил сериал "Американские боги". Первый сезон еще как-то привлекал внимание, но был слишком скучным и нудным. Но он дает примерное представление о кутерьме и безумии, которое может твориться в таком сеттинге.



Актерский состав

Неизвестные актеры... Никто о них ничего не слышал и не знает. Ставлю сто пинт хорошего пива отличному режиссеру. Малый опыт в актерской игре он компенсирует отличной режиссерской работой. Если актер не может хорошо сыграть эмоциональную сцену, он не показывает каменное лицо... Все аккуратно и приятно.


Юмор

Комедия с элементами фэнтези. Добрая. Душевная. Домашняя. Шутки просты и эмоциональны. И тут есть небольшой нюанс. Это не американский сериал. Вроде мелочь, но она чувствуется во всем повествовании. Разные школы кинематографа и представление о юморе. Вот вспомните "Мистера Бина" из Англии или "Астерикса" из Франции, вроде все комедии, но они отличаются от Американского пирога. Так же и тут. От такого юмора еще не устал.

Послесловие

Сериал на вечер. Немножко похихикать и отдохнуть. Легко и непринужденно. Давно не получал столько удовольствия. Смотреть всем и каждому. Окончательная оценка 11 из 10 на кончиках пальцев. 

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