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Сериал Бункер (Silo) - немножко хорошей фантастики

Чем мне нравятся сериалы для стриминговых сервисов - это бюджет. Хороший бюджет не делает из проектов шедевр, но дает некоторые весомые возможности. Бункер - это адаптация научно-фантастической книжной серии Хью Хауи
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Пересмотрел сотни разных сериалов и стал придирчив ко многим аспектам. Многие "удачные" идеи перетекают из одного сериала в другой, от чего становится "скучно" при очередном просмотре. Хочется новых ощущений и необычных миров. И сериал "Бункер" один из таких

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У сериала несколько переводов в дубляже. 

Silo - "Бункер" или "Укрытие". 

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Предисловие

На момент написания материала вышло 8 серий первого сезона. Общая картина и посыл уже ясны, хотя и не понятны до самого конца. Общими словами - это процедурал в фантастическом окружении. Тайна и загадка в повествовани заставляет ждать выхода новых серий. А что же там дальше? Но, сразу оговорюсь - средненький сериал на 7 из 10. Интрига и необычное окружение сливаются по ходу повествования и перестаешь на них обращать. Сюжет и хитросплетения не поражают воображения. Единственный весомый мотив просмотра - это ответ на вопрос "Так что же случилось на самом деле?"

Сюжет

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Так как сериал построен на лихих поворотах сюжета и разгадывании тайн, его пересказ станет спойлером и убьет всю интригу. 

Существует огромный бункер, в котором живет 10 000 человек. Бункер простирается на несколько километров вглубь и разбит на сотни этажей. 140 лет назад было восстание. Чтобы восстания не повторялись, были введены правила согласно которым все вещи, созданные до заселения бункера, находятся под запретом. История до восстания под запретом. Общество бункера существует в рамках  80-х годов XX столетия. Создатели бункера продумали его существование до мелочей: полная автономность и самообеспечение ресурсами. Внутри бункера существует несколько фракций. Полиция - следит за правопорядком. Юристы и законники - противовес беззаконию полиции. Администрация города - третейский судья в спорных вопросах. IT-отдел - следит за работоспособностью инфраструктуры. Тайное общество - оно тайное :-). Убери упоминание Подземного бункера и будет обычный сериал, коих тысячи. Тараканы в банке копошатся и взаимодействуют друг с другом по некоторым вопросам. Лейтмотивом через все повествование - кто создал бункер и зачем.

Данному аспекту сериала можно смело поставить 4 из 10. 

Атмосфера

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Много денег. Очень много денег. Именно тут раскрывается вся фишка проекта. Окружение, устройства, построение общества, классовое разделение, правила, восприятие. Абсолютно все было переделано под нюансы сериала. Брутальная надежная мебель с усиленным каркасом. Потрескавшиеся стены и облупившаяся штукатурка. Одежда и изысканность. Архитектура в разных условиях. Куча мелочей

Конечно, есть огромное число косяков. Бумага - очень редкий и ценный ресурс... а в следующем кадре в нее упаковывают хот-доги. Бренди не производят больше 140 лет и в соседней сцене пьют пиво из бутылки при обычной болтовне. Но глаз наслаждается картинкой. Все просто и в тот же время необычно.

 Данному аспекту сериала можно смело поставить 11 из 10 на кончиках пальцев. 

Звук и музыка

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Многие не придают этому моменту никакого значения. Первые две серии смотрел по телевизору, а потом переехал на ноутбук с наушниками. Небо и земля. Звук - это не только озвученные диалоги - это атмосфера. Через нее создается половина ощущений. Ниже приведен тизер к сериалу. Обратите внимание именно на звук, а не на картинку. Желательно в наушниках

  Данному аспекту сериала можно смело поставить 10 из 10. 

Актеры и игра

Честно говоря, ничего выдающегося не увидел. Все обычно и стандартно. Эмоций на экране должно быть много, но в душе нет никакого отклика. Либо я очерствел, либо играют неубедительно

Ребекка Фергюсон — Джульетта Никколс

Одна из моих любимых актрис. Именно ее лицо на постере и заставило смотреть сериал. На мой вкус, актриса не вписывается в каст фильма. Для меня - это "Белая королева" или "Леди Джессика", но никак не инженер-самоучка, ставший шерифом.


Тим Роббинс — Бернард Холланд

Актер совсем пропал из большого кино. Для тех, кому имя ни о чем не говорит - это  Энди Дюфрейн из лучшего фильма всех времен и народов Побег из Шоушенка.   


Иэн Глен — доктор Пит Никколс

Доктор из Resident Evilbkb или помощник Кхалиси. Роль номинальная. Играет отца главной героини. Нужен, чтобы сюжет случился.

Common — Роберт Симс

Широко известный в узких кругах рэп-исполнитель. Имеет десятки разных наград и, технически - самый известный из всех актеров на территории Северной Америки.


Дэвид Ойелоуо — шериф Холстон Беккер

Актер, которого все видели, но никто не знает, как его зовут. Снялся в десятках топовых фильмов в роли "мебели", чтобы соблюсти гендерное наполнение. Актер как актер.

Все актеры - лишь декорации, созданные лишь для того, чтобы подчеркнуть таинственность происходящего.

Данному аспекту сериала можно смело поставить 7 из 10.

Продвижение фильма

Любой фильм должен найти своего зрителя. Маркетинговый отдел должен заинтересовать и показать сериал с выгодной стороны. Пока подбирал ролики для материала, обратил внимание на особенность - трейлеры никак не соотносятся с сериалом. Основная идея - это загадка и вопрос "Почему". В трейлерах нам показывают экшен... В двухминутном трейлере собран ВЕСЬ экшен из всех 10 серий :-))) 

Это медленный процедурал, в котором медленно и искусно погружают в происходящее. Множество флешбеков и объяснений, но ни слова по существу. Создатели максимально аккуратно поддерживают интригу. Никакого экшона.

Послесловие

Необычность и атмосфера - две сильные черты. Игра актеров и сюжет - две слабые черты. На агрегаторах оценок стоит 8.1 из 10.... что на мой взгляд немного завышено. Смотреть стоит, но ожидания от эффекта "WoW" стоит уменьшить на порядок.

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сериал фантастика бункер ребекка фергюсон фантастический сериал silo укрытие
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