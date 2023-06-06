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Окраина - называли ли так Украину раньше - разбираемся с картами и большими чиновниками

Пару недель назад в кабинет В.В.Путина принесли интересную карту Европы XVII века. Карту, на которой одни почитатели видят Украину, другие не находят ее вовсе. Вокруг "оптической" иллюзии разгорелся яростный спор. Что на самом деле изображено на карте?
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Что же это за страна и откуда есть пошла она? Историки разных стран ищут оправдание для своих руководителей и придумывают историю с нуля. Никого не интересует истина, всем подавай красивую сказку.

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Небольшой эпизод в кабинете верховного правителя превратился в цирк с конями и бурлением в общественном поле. Сам никогда не обращаю внимания на такие случаи истерии, но тут особый случай. Специалисты разных мастей начали выискивать то, чего на самом деле нет и приписывать поразительные особенности фантастической клоунаде. Так, один из новостных сайтов выпустил огромный материал о данном событии, с демонстрацией уникальных особенностей. 

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Цитата из статьи:

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Но вернемся к карте, которую показали Путину. Российский президент и его собеседник не заметили другого — на ней нет России. Эту страну, как мы уже писали выше, называют «Белой Русью или Московией». 

Автор красиво перевирает слова и подменяет понятия... Начнем с простого, на самой карте написано "Царь России". Ни белой России, ни Черной России, Ни малой или еще какой-то... Просто Царь России. Но и это не все. Дело в том, что России не существовало ни тогда, ни сейчас. Это неофициальное название страны. В разные времена государственное обозначение менялось... Например, сегодня страна носит название Российская Федерация, до этого называлась Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика... Но это все мелочи. А вот, что не мелочи, это поиск страны, которой не существует.

Скриншот из той же статьи, где нашли Украину. Ее аккуратно подчеркнули, чтобы всем было понятно, что на карте она есть. И тут сразу несколько небольших вопросов, ибо манипуляции видны невооруженным глазом. Надпись на вырезанном фрагменте карты взято не с вышеобозначенной карты. Оба фрагмента взяты из одной статьи, но фрагменты не совпадают. Это коснулось нескольких обзоров в разных изданиях. Шрифт и надпись не говорят о названии страны - это название местности, как Алтай, Кавказ, окраина империи. Буквально на сантиметр выше обозначена Волынь, тем же шрифтом. И непонятно - это одна область или разные? Интересно.... а страна Волынь может существовать? 

Цезарь

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Всем известное и понятное слово. Ни у кого нет сомнений, как оно произносится? Написание простое Caesar. Только в прочтение оно может превратиться в "Кесарь". А если речь пойдет о народах за пределами Апеннинского полуострова - это уже Кайзер или Царь. Как все быстро меняется. Но речь сегодня идет об Украине (окрАине), которую пишут иностранные вельможи. Интересно, как точно они могут написать название другой страны с другого языка? Могу продемонстрировать вам вариант с Республикой Беларусь. Немцы называют Weißrussland, а братья славяне Белоруссия. Столько интерпретаций в век прогресса и стандартизации. А что было с топонимами 300 лет назад?

Какая она, страна Причерноморья?

Потратил много времени, чтобы подобрать исторические карты из независимых источников. Тенденция последнего времени такова, что карты в интернете аккуратно перерисовывают, стирая наследие прошлого. Оригиналов карт не имею, так что возможны казусы. Все карты постарался найти в максимально высоком разрешении, вы можете жмякнуть на картинку и увеличить масштаб. На худой конец - скопировать картинку и через "поиск картинки" отыскать в приемлемом качестве.

Отобранные карты в максимальном качестве одним архивом:

Архив с картами

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Комическая карта Европы - 1900г

Карта ни о чем. Но в ней есть некоторая особенность. Есть Финляндия. Есть Польша. Есть Афганистан... Но нет Украины. Нам говорят, что она существовала с древних времен, но в веселый коллаж ее забыли включить наряду с другими провинциями. Речь идет о временах, когда вопрос ребром не стоял вовсе.


Политическая карта Европы - 1814

Особенностью данной карты является отображение не только стран и городов, но и областей. Среди составных частей Российской Империи можно найти огромнейшее число топонимов. А вот чего на карте нет - это упоминания Украины. Даже намека на нее. Уточню - в состав империи входило огромнейшее число образований и они отображаются на карте. А вот с Украиной какая-то беда. Забыли напечатать?


Политическая карта Европы в большом формате - 1724

Более старая карта Европы. Предположительно 1724 года, хотя свет увидела в 1767 году. Есть Россия. Есть Московия. Но нет упоминания Украины. Карта достаточно подробная с огромным числом топонимов. Загадка. Видимо переписали историю.


Жерар Валк (Gerard Valk)  / публикация: Амстердам около 1700 г.

Отправляемся еще немного в прошлое. Петр I еще не начал строить свою новую столицу. А на месте Украины, там где многие хотят ее увидеть, есть интересная надпись. "Okraina Pole" идет вдоль границы с малой Тартарией. Удивительное рядом. 

 Но это не все. На месте современной Румынии, как составная часть Pologne (Речь Посполитой) есть "Vkraine pay des Cosaqves"

То есть, автор карты считает, что это два разных региона. У которых нет столицы. Слово казаки написано занимательно.

Фредерик Де Вит (Frederick De Wit)  / публикация: Амстердам около 1660 г. 

Уходим дальше в прошлое. "Ograina Pole" все там же, где и ранее. А вот в Речи Посполитой нет никаких земель казаков. Скажу больше. Перерыл множество карт. Есть обозначения с "Донскими казаками", есть обозначения с "Запорожскими казаками", с "Кубанскими казаками" но с упоминанием "Украинских земель" больше не встречал.

Переходим от глобальных карт Европы, где могли не указывать малые народы и земли к более подробному рассмотрению региона. Искал карты Румынии, Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. В большинстве своем встречались современные репродукции, либо Киев и окрестности не попадали в изображение.

Я нашел Украину! 

Белым по черному так и написано! Ukraina. Это победа! Она существует... Только незадача... Она расположена на месте "Ograina Pole" с предыдущей репродукции.

Восточная часть Европы, описанная и освященная монахом Vincenzo Maria Coronelli  (August 16, 1650 – December 9, 1718) и иллюстрирована лордом Джованни да Мула.

Карта Polonia Parte Orientale автор Coronelli 17 век

Мы находим интересующих нас казаков. И странное дело... Регион называется... 

OKRAJNA PAESE DE COSACCHJ

Венецианский картограф на польский манер назвал земли казаков ровно так, как услышал. Без правописания. Без орфографии. Без понимания всего происходящего и последствий.

Пересмотрел десятки карт данного региона за XVII век и у каждого картографа, если и есть какое-то упоминание, — написания идут разные. У этого есть лишь одно объяснение. Это неофициальное название местности. Тартария и Московия везде пишутся одинаково, а вот земли западнее Киева у каждого автора именуются по-своему. Более того, есть закономерность. В составе Российской империи нет ни единого упоминания ни Украины, ни окрАины… Все возможные написания региона встречаются исключительно в составе Польши в период с 1590 по 1660гг.

Вместо послесловия

Как корабль назовешь, так он и поплывет. Для большинства, название Украина происходит из местности, обозначенной как "окраина империи". Не имеет значения - Российской или Польской. На многих картах район "окрАины" очень часто обозначен как "Дикое поле". Причем, это название встречается значительно чаще. Странно, что жители правобережной Украины не взяли этот топоним.

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россия история путин украина 2023 карты карты городов белая русь киевская русь московия
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