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Как переписать историю: примеры украинской пропаганды

Вторая мировая война - очень удобный эпизод истории для манипуляций общественным мнением. Многие события можно красиво описать и интерпретировать для широкой общественности в нужном русле, чем и пользуются современные пропагандисты
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Пакт Молотова-Риббентропа - самый любимый исторический документ для искажений. Секретный протокол к пакту любят муссировать в общественном сознании, выдавая желаемое за действительное. Давно интересуюсь историей Советской России периода с 1933 по 1941 год. Перечитал и сопоставил огромнейший пласт документов из различных источников. И экспертно могу опровергнуть и обосновать многие факты и мнения происходящего в тот период.

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Предисловие

С 24 февраля 2022 года в общественном поле появилось огромное число роликов, сопоставляющих события 1939 года и сегодняшнего дня для подчеркивания своей "самой правильной" позиции. И в таких роликах есть громадное число несостыковок и заказухи, для вливания в уши непросвещенным гражданам. По горячим следам очередного ролика и решил написать данный пост. Заказ пришел, пора отрабатывать. Сегодня буду освещать "Украинский взгляд на пакт Молотова-Риббентропа". Если вы считаете, что освещаю его предвзято - пишем в комментариях и ставим лайки, сделаю аналогичный разбор с "Российским взглядом на пакт Молотова-Риббентропа", там также есть интересные интерпретации.

Секретный протокол

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Так как тема мне интересна, пересмотрел все ролики, статьи и интервью, что касаются этого вопроса. И во многих случаях есть одна особенность. Никто не показывает оригинал секретного протокола и не зачитывает его содержимое. Чтобы не ходить вокруг да около, прикладываю его копию, вы собственноручно можете ознакомиться с документом. Картинка кликабельна.

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Если верить некоторым спикерам, то в протоколе Сталин и Австрийский художник делят Европу между собой. Вы тоже видите это деление? А если вас перенести в день подписания документа и напомнить, что Советская Армия, единственная в Европе, уже 4 года как ведет военные действия против Германии? Может вы не знали об этом? В небе над Испанией и в танковых сражениях на земле регулярно встречаются немецкие и советские асы и не скрывают этого. Чтобы избежать кровопролития и подписывается данный протокол.

Но и это не самое главное. Англия и Франция являются сильнейшими военными державами мира и только они могут решать: кто в доме хозяин. Передаем привет "Мюнхенскому сговору" и разделу Чехословакии.

Советская Россия оккупировала Польшу

Самое интересное из всего, что встречал в обзорах и роликах. В Беларуси 17 сентября является государственным праздником "День народного единства". Именно в этот день Советская Армия начала освобождение Западной Беларуси и присоединила ее к восточной части. А знаете, что еще произошло в этот день? К УССР присоединили части Западной Украины: Львовская, Дрогобычская, Тернопольская, Станиславская, Волынская и Ровенская области. Возникает парадоксальная ситуация. Оккупация Польши - это ужаснейшее преступление, но вот вернуть польские земли исходным хозяевам, почему-то никто не торопитсяОчень странная интерпретация событий прошлогоСамое забавное состоит в том, что современной России от тех действий  ничего не досталосьХоть сегодня чиновники и государственная Дума могут принести извинения польскому народу и вернуть польские земли старым владельцам. Интересно, согласится ли на это народ Украины?

Чей Крым?

Рассматриваю данный вопрос исключительно с исторической точки зрения 1939 года и пропаганды давних реалийСогласно секретному протоколуПрибалтийские республики попадали в сферу влияния Советской РоссииСтоит сделать небольшую оговоркуВ 1919 году во время слабости центральной власти Российской Империипри помощи войск Антантыот самой большой страны в мире отсоединились сепаратистские областиВ 1939 году эти области были возвращены. Речь идет про точку зрения Иосифа Сталина. Но, как это бывает, некоторые лица интерпретируют  событие по-своему. Советская Россия не возвращала свои исконные земли. Она их оккупировала.

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А теперь вопрос про Крым. Ситуация аналогична 1919 году. Точно также полуостров откололся во время слабости центральной власти Украины в 2014 году. По прошествии времени, со всех утюгов и под любыми предлогами рассказывают, как вернут земли "в родную гавань". Или... Вы ничего не понимаете "Это другое"? На одном ютуб канале с интервалом в пару дней выходят два ролика. Один про Крым, второй про злых русских в 1939 году.

Сталин не верил в нападение Германии

Любимая байка о пропаже лидера Советской России в первые дни Великой Отечественной. Вождь народов был в ужасе и закрылся у себя на даче, не веря в происходящее. Только через 2 недели он собрался с силами и выступил перед народом.

Начнем с самого простого. Три сына вождя с самых первых дней были на фронте и он отлично понимал происходящее. Продолжим тем, что это были самые напряженные дни в истории, и вождь работал с момента как открыл глаза и до самого сна. У него физически не было возможности выступить перед народом. Существует и опубликован "Журнал посещений Сталина", где зафиксированы все посещения руководителя страны.

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21 июня 1941 года

1.    Молотов    18.27—23.00

2.    Воронцов    19.05—23.00

3.    Берия    19.05—23.00

4.    Вознесенский    19.05—20.15

5.    Маленков    19.05—22.20

6.    Кузнецов    19.05—20.15

7.    Тимошенко    19.05—20.15

8.    Сафонов    19.05—20.15

9.    Тимошенко    20.50—22.20

10.    Жуков    20.50—22.20

11.    Буденный    20.50—22.20

12.    Мехлис    21.55—22.20

13.    Берия    22.40—23.00

Последние вышли 23.00


22 июня 1941 года

1.    Молотов НКО, зам. Пред. СНК    5.45-12.05

2.    Берия НКВД    5.45-9.20

3.    Тимошенко НКО    5.45—8.30

4.    Мехлис Нач. ГлавПУР КА    5.45-8.30

5.    Жуков НГШ КА    5.45-8.30

6.    Маленков Секр. ЦК ВКП(б)    7.30-9.20

7.    Микоян зам. Пред. СНК    7.55—9.30

8.    Каганович НКПС    8.00—9.35

9.    Ворошилов зам. Пред. СНК    8.00—10.15

10.    Вышинский сотр. МИД    7.30—10.40

11.    Кузнецов    8.15-8.30

12.    Димитров чл. Коминтерна    8.40—10.40

13.    Мануильский    8.40—10.40

14.    Кузнецов    9.40-10.20

15.    Микоян    9.50-10.30

16.    Молотов    12.25—16.45

17.    Ворошилов    10.40-12.05

18.    Берия    11.30-12.00

19.    Маленков    11.30-12.00

20.    Ворошилов    12.30-16.45

21.    Микоян    12.30-14.30

22.    Вышинский    13.05-15.25

23.    Шапошников зам. НКО по УР    13.15-16.00

24.    Тимошенко    14.00-16.00

25.    Жуков    14.00-16.00

26.    Ватутин    14.00-16.00

27.    Кузнецов    15.20-15.45

28.    Кулик зам. НКО    15.30-16.00

29.    Берия    16.25-16.45

Последние вышли 16.45


23 июня 1941 года

1.    Молотов чл. Ставки ГК    3.20—6.25

2.    Ворошилов чл. Ставки ГК    3.20-6.25

3.    Берия чл. Ставки ТК    3.25-6.25

4.    Тимошенко чл. Ставки ГК    3.30-6.10

5.    Ватутин 1-й зам. НГШ    3.30-6.10

6.    Кузнецов    3.45-5.25

7.    Каганович НКПС    4.30-5.20

8.    Жигарев команд. ВВС КА    4.35-6.10

Последние вышли 6.25

23 июня 1941 года

1.    Молотов    18.45-01.25

2.    Жигарев    18.25-20.45

3.    Тимошенко НКО СССР    18.59-20.45

4.    Меркулов НКВД    19.10-19.25

5.    Ворошилов    20.00-01.25

6.    Вознесенский Пред. Госпл., зам. Пред. СНК    20.50-01.25

7.    Мехлис    20.55-22.40

8.    Каганович НКПС    23.15-01.10

9.    Ватутин    23.55-00.55

10.    Тимошенко    23.55-00.55

11.    Кузнецов    23.55-00.50

12.    Берия    24.00-01.25

13.    Власик нач. личн. охраны

    иве    00.50-00.55

Последние вышли 01.25 24/VI 41



Такие летучки были до самой осени без перерывов. Десятки людей решали вопросы в коротком промежутке времени. С каждым нужно было вникнуть в суть происходящего и принять правильное решение. Документы и их копии есть в открытом доступе.

Сталин и Австрийский художник развязали вторую мировую войну

Любимая байка любого пропагандиста. Только есть небольшая несостыковка. Скажу больше - их сотни. Единственное, что сделал вождь народов - это воспользовался моментом и получил много плюшек для укрепления боеспособности СВОЕЙ страны.

План «Вайс» - план нападения на Польшу разрабатывался с апреля по июль 1939 года и никак не зависел от решения властей Советской России.

19 мая в Париже был подписан совместный польско-французский протокол, предусматривающий как военную помощь, так и участие в боевых действиях в случае германского нападения на Польшу.

Планы оборонительной операции Польши - 30 июля 1939 года Генеральный инспектор Вооруженных Сил Польши издал приказ о защите побережья. В ожидании неизбежного вооруженного конфликта. Задолго ДО начала переговоров России и Германии

23 августа Франция заявила, что поддержит Польшу в войне против Германии. До подписания договора

В тот же день Гитлер получил послание от Чемберлена, в котором тот заявлял, что в случае войны Великобритания поддержит Польшу. До подписания договора.

25 августа, когда соглашение между Германией и Россией еще не было опубликовано, в Польше началась мобилизация.

Мелочей, говорящих, что конфликт будет вне зависимости от договоренностей между Сталиным и Австрийским художником, была масса. Великий вождь мог встать на сторону Польши и защитить ее от нападения Германии. Только было 3 небольшие сложности

  1. Польша запретила проход Красной Армии по своей территории
  2. Польша на 2\3 состояла из территорий, отнятых у России в 1921 году
  3. Польша 2 года подряд накладывала вето на все действия России против Германии

Не было ни одной причины вставать на защиту соседа. Более того, у этого самого соседа были свои защитники, которые почему-то отказались ее защищать.

Послесловие

Выдрать факты из контекста? Найти профессиональных историков? Поговорить с очевидцами? Окунуться в безумие происходящего с головой и забыть некоторые факты? Ой, как удобно! А особенно удобно это сегодня.

Чтобы не было кривотолков о моей предвзятости к событиям, кидаю ссылку на свое мнение ДО начала конфликта с Украиной. Цикл мнений о пакте Молотова-Риббентропа можно найти в моем профиле.

Угрозы для России в 1939


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Теги

украина 2023 сталин пакт молотова-риббентропа 1939 день народного единства
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