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Скандал вокруг War Thunder всполохнул общественность. Игроки недовольны новой монетизацией в игре. Глупость Gaijin Entertainment удивляет до глубины души. Надо было действовать чуточку мудрее. А вот представители WoT нашли более приемлемый и менее заметный вариант. Публика проглотила и не заметила.

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Предисловие

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Материал собирался писать еще месяц назад, но для большинства читателей такой повод был бы не интересен. Большая жадная корпорация увеличила размер клизмы для своей паствы. Что тут такого? После этого был анонсирован очередной "Ивент", поражающей своими "масштабами". А в довершении ко всему, инцидент с "дружественным" проектом.

Монетизация

Никогда не доначу в бесплатные игры (только в платные:-))) Манипуляции и вовлекалочки чувствую за версту. Но в World of Tanks был удивлен масштабами и комплексным подходом к данному вопросу. Уши "дай денег" растут из-за каждого куста. Даже мне, как человеку с устойчивой психикой, иногда хотелось достать кредиточку и кинуть пару рубликов на очередную побрякушку.

Что произошло в последние пару месяцев?

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Технически - ничего не произошло. Придраться не к чему. Нигде никто ни на что не поднимал ценник. Все, как обычно. Ничего странного. Как и говорил ранее - к данному вопросу подошли с умом. Маленькие правки с колоссальными последствиями. Изменили шанс крита, по внутренним ощущениям, в 5 раз. И что тут такого - скажет большинство. ВОТ и я про то же. Никто такую вещь и не заметит. Малозначительный эпизод с заметным влиянием на монетизацию.

Расклад цифр примерно такой:

Играю на премиум технике (+50% к серебру)

Играю с премиум аккаунтом (+50% к серебру)

Сбиваю "звездочки" (+100% к серебру)

Использую премиум снаряды (-200% к серебру)

Использую обычные расходники

Играю в свое удовольствие на технике, что нравится и так как нравится. Средний доход за 200 каток примерно по 32к за бой чистыми (взял среднее). Из-за новой механики меня заставляют использовать расходники премиум класса.

По цифрам за расходники вместо стандартных 4800 надо платить 30000. Доходность падает с 32к до 7к... То есть в 4,5 раза. И тишина. Никаких криков. Все именно так и должно быть.

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Думаете это ВСЕ капризы судьбы? У новичков нет премиум техники с повышенной добычей ресурсов. У новичков нет бесплатного премиума, У новичков нет в запасах 200-300 млн серебра, чтобы покупать премиумные снаряды и экспериментировать с оборудованием "под свой стиль игры". Разрыв между старожилом и начинающим колоссальный. И его можно покрыть ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО донатом.

Жадность не знает границ

Событие мая в этом году - коллаборация со вселенной Warhammer 40,000. Добавили 4 новых танка, много разных эмблем, командиров и "дейлики", чтобы вы не забывали о новой распродаже. Такое часто происходит и ничего необычного нет. Чуть сильнее доминируют на поле боя, чуть ярче остальных, но ничего криминального.

До тех пор, пока не озвучивают сумму "Итого к оплате"

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63 000 золота

У вас не вызвала эта сумма никаких эмоций? Чувствуете очередную манипуляцию донатной помойки? А там еще и скидка в 40%... так что, выгодное предложение.

1.Скидка - на предмет, который НИКОГДА не продавался за 105150 золота и никогда за эту стоимость продаваться не будет. :-) Липовый прием от донатного сервиса.

2. Давайте вам переведу, сколько это, 63 000 золота в обычных деньгах

Это 280$ за 4 премиумных танка (без мнимой скидки будет 430$). Это цена 4 ААА игр на релизе. Как вам такой расклад? Это самый дорогой лот за 3 года наблюдений.

Послесловие

World of Tanks - отличная игра. Она поощряет своих фанатов множеством плюшек, вписалась в нишу "Седина в бороду, а бес в ребро". Адаптируется под геймеров с кривыми руками. А параллельно доит и принуждает мягкой силой к немыслимым тратам. Абсурдные вещи с одной стороны, отлично прорастают на благодатной почве "а чем я хуже? Я тоже так могу!". Встречал огромное число людей, что не могут купить себе телефон за 200$, но в игру вкладывают значительно больше. С одной стороны, игру нужно ругать за хищную монетизацию, с другой - а чем еще заняться? Думаете, рыбалка обходится дешевле?

Меня удивило, как владельцы World of Tanks аккуратно увеличили монетизацию и никто этого не заметил. И в то же время, соперник наложил полные штаны и теперь не знает, как исправить ситуацию.