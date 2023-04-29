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На консоли нельзя установить VPN и обойти региональные ограничения. Официально нельзя.... Но если очень нужно... Сегодня расскажу о 3,5 способах обхода западных санкций на консолях, что позволят поиграть в "запрещенку".

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Предисловие

В первой половине апреля 2023 года вышло дополнение для Total War: Warhammer III. Вышло везде, кроме России и Беларуси. Странное ограничение, которое обошли за 10 минут, о чем рассказал в небольшом гайде:

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обходим ограничения Steam для Warhammer III: Гномы Хаоса

Насладившись прекрасной игрой, решил вернуться в World of Tanks на консолях. Аккурат начался новый сезон. А там такие плюшки... Ммм... Один только стиль 3D командира чего стоит. В общем, запустил игру. Заплатил 6000 золотом за сезонный пропуск и стартовал марафон

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А через день мне говорят: "Сервер не доступен"

Если бы доступ отключили ранее, ДО того как оплатил сезонный пропуск, махнул бы рукой и удалил игру. Библиотека большая и есть из чего выбрать, но тут.... С этого и начинается небольшой гайд.

VPN

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В моем повествовании это собирательный образ. На самом деле нам нужно изменить свою геолокацию, чтобы сервер не знал, откуда мы. Это могут быть и proxy, и специально настроенные DNS, и другие варианты. Наша цель - обмануть систему. Так как на консоль нельзя установить нужное нам программное обеспечение, придется использовать посредника. Все три с половиной способа крутятся вокруг этих устройств. Отмечу, что есть варианты платные и бюджетные. Качество соответствует понесенным затратам. При любом раскладе качество связи ухудшится. Если вы киберспортсмен и играете в Call of Duty Warzone, то попали на кругленькую сумму с дорогими сервисами.

Способ №1 Smart DNS

Очень древний и малораспространенный способ. Массово был заменен сервисами виртуальных сетей. DNS - это сервер, на котором хранится сопоставление буквенных обозначений сайтов их цифровым (IP) значениям. Но у DNS серверов есть дополнительные функции - они могут перенаправлять запросы и делать "правильные" сопоставления правильных адресов. Сервис не меняет ваш реальный IP адрес, отчего легко обнаруживается подмена. Но, часто работает и используется для разблокировки сайтов. Основное преимущество - это самая быстрая скорость из всех описанных вариантов. Минимальное влияние на ping до сервера. Раньше, через такой Smart DNS на xbox 360 забирали игры по подписке Gold, что имели региональные ограничения и скачивали их.

У многих платных VPN ресурсов есть такие сервера. У меня проплачен только один сервис, так что его и привожу в пример.

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Есть бесплатные альтернативы. Работоспособность проверить не могу, так как есть ограничение. У вашего провайдера обязательно должен быть открыт 53-й порт. Так как провайдеров огромное число и у каждого свои варианты настроек, способ не универсальный. У меня не заработал.

Бесплатные сервера ищутся в гугл по запросу "Smart DNS бесплатно"

Запуск элементарен. Заходите в настройки сети на своей консоли и прописываете DNS в ручном режиме.

Способ №2 поднимаем VPN на роутере

Снова, как пример, буду использовать свой платный аккаунт. У сервисов в подвале есть описание, как и на чем их можно запустить. Чем крупнее сервис, тем вариантов больше. Скриншот кликабельный, можете увеличить картинку и прочитать то, что мелким шрифтом.

Заходя в раздел по настройке роутера, получаем полную инструкцию. Нам дают адрес сервера, к которому роутер будет подключаться, логин и пароль для подключения

У данного метода есть 2 жирных минуса.

Исключительно платный вариант. Вы можете найти бесплатный, но так как сервис поднимается на роутере, то стабильность интернета во всем доме будет зависеть исключительно от надежности провайдера. Бесплатные не обладают надежностью 24/7 Многие современные роутеры лишены функции настройки интернет-подключения. Например, у меня проведено оптоволокно и интернет работает по технологии G-Pon. Можно купить еще один роутер (или достать древний из шкафа, и на нем провести манипуляции)

Способ № 3 Используем телефон как промежуточное устройство

Это самый плохой вариант из всех возможных. Основная проблема - ужасающие показатели ping. Интернет идет по воздуху до телефона. Интернет идет по воздуху до консоли. Интернет идет через удаленные частные сервера с шифрацией. При обычной игре на консоли ping по WiFi 5hz составляет 40-50 мс, с телефоном более 400 мс. Актуален, если сервер, проверяющий регион, работает только при запуске игры. Подключились к настроенному телефону. Запустили игру. Прошли проверку. Переподключились на нормальную сеть. Способ работает следующим образом:

На телефон устанавливаем VPN сервис. Любой. Так как играть никто не будет с таким соединением. Можно бесплатный.

Идем в настройки телефона. Идем в настройки сети (подключения). Переходим во вкладку "Мобильная точка доступа и модем". Двигаем бегунок напротив "мобильная точка доступа". Вводим название новой сети. Вводим пароль от сети.

На консоли в настройках подключения WiFi подключаемся к созданной сети.

Есть нюанс. Телефоны не могут одновременно поддерживать два разных подключения. То есть, входящий трафик у вас будет идти по 4G мобильному интернету, а исходящий по WiFi. Есть дорогие телефоны, с поддержкой двух каналов, но их мало и у таких людей нет проблем с VPN и санкциями.

Способ № 3,5 Используем персональный компьютер как промежуточное устройство

Тот же самый вариант, что и с телефоном. Интернет приходит на компьютер. На компьютере включен VPN. Интернет дальше идет на консоль. Самый простой, надежный и работоспособный вариант с минимальным числом ограничений. Нам понадобится устройство с двумя сетевыми картами. Это может быть системный блок с двумя Lan портами. Системный блок с двумя WiFi адаптерами. Системный блок с одним Lan и одним WiFi. Ноутбук (если это не ультрабук, то в нем всегда 2 сетевых карты). В роли WiFi можно использовать мобильный телефон, подключенный через USB. В одно соединение будем получать интернет. Через второе будем раздавать.

Определяемся, что и к чему вы будете подключать. Рекомендую:

От роутера до системного блока проложить кабель

От системного блока до консоли будет работать WiFi

При такой схеме в настройках консоли вы сможете быстро переключаться между WiFi точками

У меня все устройства в доме работают по WiFi, поэтому используется такая схема:

От роутера до системного блока идет WiFi

От системного блока до консоли идет кабель

Если есть возможность, протяните кабель везде - это снизит ping в играх.

Устанавливаем ваш любимый VPN. Помним, что на бесплатных сидит много народа и там не самые лучшие показатели. Сам тестировал на бесплатной версии TunnelBear. Игра в Wot на тяжелых танках комфортная. На легких чувствуется заторможенный отклик. Платный пока не устанавливал, так как экспериментировал с жизнеспособностью такого варианта.

Включаем наш VPN сервис и подключаемся к ближайшей стране. Вы можете подключиться ко всем возможным вариантам, проверить ping и выбрать оптимальный сценарий.

Идем в сетевые настройки вашего компьютера. Выбираем "Настройки параметров адаптера"

Сейчас у меня включены:

WiFi (третья строчка в описании D-link dwa-566) Lan (третья строчка в описании Realtek) VPN (третья строчка PolarBear)

В консоль подключен кабель. Данное соединение Lan имеет название Ethernet. Если у вас консоль будет подключаться по WiFi, то смотрите название этого WiFi

Жмякаем по соединению VPN правой кнопкой мыши и выбираем свойства.

Выбираем вкладку "Доступ" и проставляем галочки

А в поле "Подключение домашней сети" выбираем наше соединение ПК - > Консоль. У меня это Lan с названием Ethernet

Все. С этого момента на консоли есть интернет и подключен VPN.

Для тех, кто подключает ПК к консоли через WiFi

Жмякаем на ваш WiFi. Жмякаем на мобильный хот-спот. Перейти к параметрам.

Настраиваем точку доступа на вашем ПК (или ноутбуке)

Переезжаем на консоль

Для Xbox. Заходим в Общие - > параметры сети -> дополнительные настройки -> в каждой настройке тыкаем и выбираем "автонастроки". Не знаю почему, но автоматически не подхватилось.

Для PlayStation. Все завелось автоматически после перезагрузки консоли.

Послесловие

Пока тестировал и писал гайд, подряд два светлячка. На одном взял Мастера и медаль "Рэндли-Уолтерса",

на втором внизу списка наковырял первое место

Эксперимент прошел удачно и имеет право на существование.







