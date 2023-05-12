4PDA - это крупнейший и старейших проект в русскоязычной части интернета с огромным количеством приложений на все случаи жизни. Модификации, патчи, оптимизации старые и удаленные версии приложений. Огромный кладезь информации в удобной альтернативной оболочке для установки на любое устройство с операционной системой Android

Предисловие

Долгие годы использую приложение App Game 4PDA для своих узкоспециализированных потребностей. Никогда не рекомендовал его широкому кругу пользователей. Огромное число минусов в сравнении с официальным Google Play и некоторые шероховатости делали приложение не актуальным. Но, буквально пару лет назад, официальный магазин начал меняться. Делал это в худшую сторону. Стремительно.

Из магазина начали удалять все приложения, нацеленные на убирание рекламы. Исчезают альтернативные приложения многих популярных сервисов Ухудшается поиск. Все чаще подсовывают "проплаченные" приложения Исчезает модерация и появляются приложения с вирусами и скамом В магазине с "проплаченными" рекомендациями появляются рекламные баннеры После февраля 2022 года доступ ко многим приложениям закрыт

Удобство официального сервиса с каждым днем опускается все ниже и ниже...

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App Game 4PDA

Программа созданная одним из многих русскоговорящих энтузиастов. Работает в двух режимах. Обновление и чистая установка. Она сканирует самый большой (в русскоязычном сегменте) ресурс с Android приложениями и позволяет в удобном формате их скачивать и устанавливать. Простое сканирование - выдает результат по установленному у вас на устройстве софту. Более сложный вариант - предоставляет поиск по всем найденным программам с возможностью их скачивания и установки.

Ограничения

Существует ряд программ завязанных на шифровании и сертификатах (банковские приложения, электронные кошельки), которые невозможно установить через такую программу. Санкционные банки пробуют создавать программы, обходящие ограничения, но выглядит рискованно. Так же есть приложения с онлайн составляющей. Многие производят авторизацию в аккаунт через сервисы googl, хотя Fortnite так можно установить.

Главное преимущество

Так как 4pda является ресурсом энтузиастов, то многие программы (игры, утилиты, оболочки, украшательства) являются модифицированными. Где-то отучены от жадности, где-то добавлены незадекларированные функции, где-то убраны рекламные баннеры и ссылки на казино. Также есть программы, которые были удалены из официального магазина. Например, моя любимая YouTube Vanced - надстройка над официальным клиентом самого большого видеохостинга, удаляющая 2/3 спама и рекламных блоков. Представляете, оказывается, ютуб можно смотреть без рекламы? Можно найти старые приложения без внешних баннеров. Можно найти игры, которые удалены разработчиками (ремейк оригинальной версии Angry Birds). Вариантов масса. Ну и банальное "гражданам России и Беларуси приложение недоступно"

Старые устройства

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Миллион лет назад купил себе отличный 10 дюймовый планшет. Ютубчик и новости - это все его функции. Только официальное приложение YouTube в последние годы на нем тормозит. Чем новее приложение, тем хуже работает. Аналогично и с браузерами. Начали появляться ошибки "ваше устройство не поддерживается, обновите операционную систему" и так далее и тому подобное. Отличное устройство и в мусорку? Причем это яркий пример. У меня дети поразбивали больше десятка телефонов/планшетов. Брать новое в магазине выходит накладно. Вот тут и понадобилась App Game 4PDA. В архивах огромное число старых версий программ, которых уже нет в официальном магазине. Они все еще отлично работают и не тормозят.



Как установить

Для начала вам нужно зарегистрироваться на официальном сайте 4pda. Стандартная регистрация. Так как сайт широко известен, у многих там УЖЕ есть аккаунты. Без регистрации нельзя скачивать файлы с ресурса. После регистрации вбиваем в поисковик "App Game 4PDA" и переходим на официальную страничку. Автор сделал подробнейшую инструкцию, как пользоваться, как качать, как устанавливать, какие есть нюансы. Устройств огромное число и возможны варианты.





Заходим на сайт 4pda через браузер на Android устройстве. Авторизуемся. Переходим в тему с приложением и скачиваем его. Далее переходим в свой файловый менеджер, находим там APK файл и запускаем. Выскочит предупреждение об установке из непроверенных источников. Даем разрешение и устанавливаем. Запускаем приложение. Вводим свои данные с регистрации на 4pda и пользуемся.

Внешняя ссылка на тему с магазином. Так как сайт 4PDA официально заблокирован на территории России, у некоторых может не открытся. Поисковик и название программы вбиваем в поисковик

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App&Game 4PDA

Прямая ссылка на скачивание приложения из непроверенного источника (мой яндекс диск с кучей вирусов и троянов)

Внешняя ссылка не из официального источника

Учимся и развиваемся. Чем сильнее нас пинают, там крепче мы становимся.



