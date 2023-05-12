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App Game 4PDA - правильный магазин приложения для Android устройств

Трудные времена требуют тяжелых решений. У самого крупного русскоязычного сообщества в интернете есть свой магазин приложений для телефонов и планшетов, что помогает обходить западные санкции
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4PDA - это крупнейший и старейших проект в русскоязычной части интернета с огромным количеством приложений на все случаи жизни. Модификации, патчи, оптимизации старые и удаленные версии приложений. Огромный кладезь информации в удобной альтернативной оболочке для установки на любое устройство с операционной системой Android

Предисловие

Долгие годы использую приложение App Game 4PDA для своих узкоспециализированных потребностей. Никогда не рекомендовал его широкому кругу пользователей. Огромное число минусов в сравнении с официальным Google Play и некоторые шероховатости делали приложение не актуальным. Но, буквально пару лет назад, официальный магазин начал меняться. Делал это в худшую сторону. Стремительно.

  1. Из магазина начали удалять все приложения, нацеленные на убирание рекламы. 
  2. Исчезают альтернативные приложения многих популярных сервисов
  3. Ухудшается поиск. Все чаще подсовывают "проплаченные" приложения 
  4. Исчезает модерация и появляются приложения с вирусами и скамом
  5. В магазине с "проплаченными" рекомендациями появляются рекламные баннеры
  6. После февраля 2022 года доступ ко многим приложениям закрыт

Удобство официального сервиса с каждым днем опускается все ниже и ниже...

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App Game 4PDA

Программа созданная одним из многих русскоговорящих энтузиастов. Работает в двух режимах. Обновление и чистая установка. Она сканирует самый большой (в русскоязычном сегменте) ресурс с Android приложениями и позволяет в удобном формате их скачивать и устанавливать. Простое сканирование - выдает результат по установленному у вас на устройстве софту. Более сложный вариант - предоставляет поиск по всем найденным программам с возможностью их скачивания и установки.

Ограничения

Существует ряд программ завязанных на шифровании и сертификатах (банковские приложения, электронные кошельки), которые невозможно установить через такую программу. Санкционные банки пробуют создавать программы, обходящие ограничения, но выглядит рискованно. Так же есть приложения с онлайн составляющей. Многие производят авторизацию в аккаунт через сервисы googl, хотя Fortnite так можно установить. 

Главное преимущество

Так как 4pda является ресурсом энтузиастов, то многие программы (игры, утилиты, оболочки, украшательства) являются модифицированными. Где-то отучены от жадности, где-то добавлены незадекларированные функции, где-то убраны рекламные баннеры и ссылки на казино. Также есть программы, которые были удалены из официального магазина. Например, моя любимая YouTube Vanced - надстройка над официальным клиентом самого большого видеохостинга, удаляющая 2/3 спама и рекламных блоков. Представляете, оказывается, ютуб можно смотреть без рекламы? Можно найти старые приложения без внешних баннеров. Можно найти игры, которые удалены разработчиками (ремейк оригинальной версии Angry Birds). Вариантов масса. Ну и банальное "гражданам России и Беларуси приложение недоступно"

Старые устройства

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Миллион лет назад купил себе отличный 10 дюймовый планшет. Ютубчик и новости - это все его функции. Только официальное приложение YouTube в последние годы на нем тормозит. Чем новее приложение, тем хуже работает. Аналогично и с браузерами. Начали появляться ошибки "ваше устройство не поддерживается, обновите операционную систему" и так далее и тому подобное. Отличное устройство и в мусорку? Причем это яркий пример. У меня дети поразбивали больше десятка телефонов/планшетов. Брать новое в магазине выходит накладно. Вот тут и понадобилась App Game 4PDA. В архивах огромное число старых версий программ, которых уже нет в официальном магазине. Они все еще отлично работают и не тормозят.

Как установить

Для начала вам нужно зарегистрироваться на официальном сайте 4pda. Стандартная регистрация. Так как сайт широко известен, у многих там УЖЕ есть аккаунты. Без регистрации нельзя скачивать файлы с ресурса. После регистрации вбиваем в поисковик "App Game 4PDA" и переходим на официальную страничку. Автор сделал подробнейшую инструкцию, как пользоваться, как качать, как устанавливать, какие есть нюансы. Устройств огромное число и возможны варианты.


Заходим на сайт 4pda через браузер на Android устройстве. Авторизуемся. Переходим в тему с приложением и скачиваем его. Далее переходим в свой файловый менеджер, находим там APK файл и запускаем. Выскочит предупреждение об установке из непроверенных источников. Даем разрешение и устанавливаем. Запускаем приложение. Вводим свои данные с регистрации на 4pda и пользуемся.

Внешняя ссылка на тему с магазином. Так как сайт 4PDA официально заблокирован на территории России, у некоторых может не открытся. Поисковик и название программы вбиваем в поисковик

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App&Game 4PDA

Прямая ссылка на скачивание приложения из непроверенного источника (мой яндекс диск с кучей вирусов и троянов)

Внешняя ссылка не из официального источника

Учимся и развиваемся. Чем сильнее нас пинают, там крепче мы становимся.


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Теги

android youtube vanced обход санкций обход санкций европейскими странами 4pda
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