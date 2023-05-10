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В 2014 году Украина приняла закон о борьбе с коммунистическим прошлым. Согласно ему, многие города, улицы и топонимы изменили свое название. Так Артемовск стал Бахмутом. Небольшой городок на Донбасс. Городок с огромной предысторией и колоссальным историческим и символическим значением.

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Предисловие

Артемовск был назван в честь товарища Артема, видного политического деятеля времен гражданской войны. Сухой заголовок, ничего не значащий для подавляющего числа граждан.

Три сына Сталина

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Не являюсь историком, но увлекаюсь событиями далекого прошлого. Имя Сталина в современном обществе (говорю про общество ДО 2022 года) опорочено и испачкано советскими историками и "либералами". Хорошие поступки принижаются, умалчиваются, а плохие раздуваются до неимоверных размеров. Этот момент хорошо прослеживается по истории и жизнеописанию семьи Иосифа Виссарионовича. У вождя советского пролетариата было три сына, что вы о них знаете?

Яков Иосифович Джугашвили, (годы жизни 1907—1943) - старший сын. Попал в немецкий плен 17 июля 1941 года. Погиб в лагере в 1943. Из жизнеописания на фронте, часто встречается его трусость и некомпетентность.

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Василий Иосифович Сталин, (годы жизни 1921—1962) — второй сын Сталина. О котором пишут гораздо меньше. Самый молодой генерал в советской армии. Летчик. С первых дней на фронте. После смерти отца попал в опалу. Лишен всех званий и наград. Умер от алкоголизма. Забывают упомянуть другие факты. Покровитель советского спорта. Организовал футбольную, хоккейную и баскетбольную команды. Был судьей всесоюзной категории по конному, авто-мото- и велосипедному спорту.

Артём Фёдорович Сергеев, (года жизни 1921 - 2008) - приемный сын Сталина. Усыновлен в 1921 году после гибели отца Фёдора Андреевича Сергеева. Волшебным образом, данный человек никогда не упоминается в одном предложении с именем Сталина. А по масштабу - это как Жуков для пехоты, Кузнецов для флота. Но в данном случае речь идет о ПВО.

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Артём Фёдорович Сергеев

Как и все дети Сталина, с первых дней войны находится на фронте. Летом 1941 года попадает в плен. Бежит. Несколько месяцев участвует в партизанском движении. Зимой 1941 года переходит линию фронта. Участник обороны Сталинграда, битвы за Днепр, боёв в Восточной Пруссии, Венгрии, Германии. В общей сложности имел 24 ранения, в том числе два тяжёлых. После первого ранения, удара штыком в живот, Сергеев лечился у знаменитого хирурга А. В. Вишневского, а позднее оторванную раздробленную кисть ему лечил сам А. Н. Бакулев. Прошел весь путь от рядового до генерал-майора артиллерии. Смерть Сталина встретил в Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова и не попал под "чистки". Является одним из создателей Советского ПВО. Занимал должность заместителя генерала-инспектора по ПВО организации Варшавского договора.

Помимо воинских заслуг, награжден:

Орден «За мужество» III степени (Украина)

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Знак «Шахтёрская слава» I II III степеней

Почётная грамота Кабинета Министров Украины (06.05.2001) — за значительный вклад в развитие и укрепление экономических связей Российской Федерации и Украины, моральную и материальную поддержку выходцев из Донецкой и Луганской областей, популяризацию достижений украинской науки, техники и культуры.

Почётный гражданин городов: Бахмут (Украина), Артёмовск (ЛНР) (это два разных города)

Товарищ Артём

Город Артемовск назван не в честь Артёма Фёдоровича, а в честь его отца Фёдора Андреевича Сергеева. Основателя и главы Донецко-Криворожской советской республики. Федор Андреевич в революционных кругах (как и Ленин, как и Сталин) более известен, как товарищ Артем. Именно этот человек является создателем советского Донбасса. Как видный политический деятель, был одним из лучших друзей товарища Сталина. За огромный вклад и уважение, великий вождь переименовал город Бахмут в город Артемовск. После убийства Федора Андреевича, усыновил его сына и вырастил отличного человека. Артем Федорович является почетным гражданином России, Беларуси и Украины.

Город Артемовск (Бахмут) - это сердце Донбасской республики. Символическое звание. Город названный в честь человека, заслуги которого признают и Российская Федерация и Украина.

Да, есть и стратегический план каждой из сторон, но первой косточкой домино стали имя товарища Артема и его сына Артема Федоровича.



