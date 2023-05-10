Почему Артёмовск-Бахмут самая горячая точка в конфликте Украины с Россией
В 2014 году Украина приняла закон о борьбе с коммунистическим прошлым. Согласно ему, многие города, улицы и топонимы изменили свое название. Так Артемовск стал Бахмутом. Небольшой городок на Донбасс. Городок с огромной предысторией и колоссальным историческим и символическим значением.
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Предисловие
Артемовск был назван в честь товарища Артема, видного политического деятеля времен гражданской войны. Сухой заголовок, ничего не значащий для подавляющего числа граждан.
Три сына Сталина
Не являюсь историком, но увлекаюсь событиями далекого прошлого. Имя Сталина в современном обществе (говорю про общество ДО 2022 года) опорочено и испачкано советскими историками и "либералами". Хорошие поступки принижаются, умалчиваются, а плохие раздуваются до неимоверных размеров. Этот момент хорошо прослеживается по истории и жизнеописанию семьи Иосифа Виссарионовича. У вождя советского пролетариата было три сына, что вы о них знаете?
Яков Иосифович Джугашвили, (годы жизни 1907—1943) - старший сын. Попал в немецкий плен 17 июля 1941 года. Погиб в лагере в 1943. Из жизнеописания на фронте, часто встречается его трусость и некомпетентность.
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Василий Иосифович Сталин, (годы жизни 1921—1962) — второй сын Сталина. О котором пишут гораздо меньше. Самый молодой генерал в советской армии. Летчик. С первых дней на фронте. После смерти отца попал в опалу. Лишен всех званий и наград. Умер от алкоголизма. Забывают упомянуть другие факты. Покровитель советского спорта. Организовал футбольную, хоккейную и баскетбольную команды. Был судьей всесоюзной категории по конному, авто-мото- и велосипедному спорту.
Артём Фёдорович Сергеев, (года жизни 1921 - 2008) - приемный сын Сталина. Усыновлен в 1921 году после гибели отца Фёдора Андреевича Сергеева. Волшебным образом, данный человек никогда не упоминается в одном предложении с именем Сталина. А по масштабу - это как Жуков для пехоты, Кузнецов для флота. Но в данном случае речь идет о ПВО.
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Артём Фёдорович Сергеев
Как и все дети Сталина, с первых дней войны находится на фронте. Летом 1941 года попадает в плен. Бежит. Несколько месяцев участвует в партизанском движении. Зимой 1941 года переходит линию фронта. Участник обороны Сталинграда, битвы за Днепр, боёв в Восточной Пруссии, Венгрии, Германии. В общей сложности имел 24 ранения, в том числе два тяжёлых. После первого ранения, удара штыком в живот, Сергеев лечился у знаменитого хирурга А. В. Вишневского, а позднее оторванную раздробленную кисть ему лечил сам А. Н. Бакулев. Прошел весь путь от рядового до генерал-майора артиллерии. Смерть Сталина встретил в Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова и не попал под "чистки". Является одним из создателей Советского ПВО. Занимал должность заместителя генерала-инспектора по ПВО организации Варшавского договора.
Помимо воинских заслуг, награжден:
Орден «За мужество» III степени (Украина)
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Знак «Шахтёрская слава» I II III степеней
Почётная грамота Кабинета Министров Украины (06.05.2001) — за значительный вклад в развитие и укрепление экономических связей Российской Федерации и Украины, моральную и материальную поддержку выходцев из Донецкой и Луганской областей, популяризацию достижений украинской науки, техники и культуры.
Почётный гражданин городов: Бахмут (Украина), Артёмовск (ЛНР) (это два разных города)
Товарищ Артём
Город Артемовск назван не в честь Артёма Фёдоровича, а в честь его отца Фёдора Андреевича Сергеева. Основателя и главы Донецко-Криворожской советской республики. Федор Андреевич в революционных кругах (как и Ленин, как и Сталин) более известен, как товарищ Артем. Именно этот человек является создателем советского Донбасса. Как видный политический деятель, был одним из лучших друзей товарища Сталина. За огромный вклад и уважение, великий вождь переименовал город Бахмут в город Артемовск. После убийства Федора Андреевича, усыновил его сына и вырастил отличного человека. Артем Федорович является почетным гражданином России, Беларуси и Украины.
Город Артемовск (Бахмут) - это сердце Донбасской республики. Символическое звание. Город названный в честь человека, заслуги которого признают и Российская Федерация и Украина.
Да, есть и стратегический план каждой из сторон, но первой косточкой домино стали имя товарища Артема и его сына Артема Федоровича.
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