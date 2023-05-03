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Выжженная земля. Именно так можно охарактеризовать Xbox Game Studio 2022/23 годов. Пустота. Ноль на палочке. Ударные темпы по освоению НИЧЕГО. Компания, считающая себя одной из крупнейших, не способна ни на что. Прямое сравнение с Sony Playstation? Умоляю вас... Шведская Embracer Group уже обходит ее на два корпуса. Но обо всем по порядку.

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Финансовый отчет за 3 квартал 2023 года

Есть такой старый фильм из советской эпохи "Живые и мёртвые". В нем есть фраза, врезавшаяся мне в память:

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде Никто из них еще не знал, что вынужденная остановка у моста, разрезавшая их колонну надвое, в сущности, уже разделила их всех, или почти всех, на живых и мертвых.

Новостные сайты, про финансовый отчет, так же разделились на две части:

Это самый лучший квартал в истории Xbox, уступающий только прошлому году Продажи Xbox обвалились на 30%, а выручка от контента снизилась на 4%

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Чувствуете разницу? Тонкую грань, кто за какую платформу переживает? Давайте внесу небольшую ясность в этот вопрос. В 3 квартале 2023 года на руках у потребителей было на 8 млн игровых консолей больше, чем в 3 квартале 2022 года. При таком раскладе выручка всё равно упала. Число пользователей выросло, а денег поступило меньше.

«Я устал, я ухожу»



Xbox Game Pass

Пять лет назад утверждал - это путь в никуда. Камень на шее, тянущий в могилу. Сама подписка может быть сколь угодна привлекательна. Она может нравиться лично вам. Но у нее есть 3 ОГРОМНЕЙШИХ минуса:

Больше половины геймеров предпочитают играть в одну единственную игру. FiFa\CoD\Minecraft\Fortnite и подобные. Им с высокой колокольни на подписку и ее наполнение. XGP игнорирует львиную долю пользователей. Xbox Game Pass - это ОЧЕНЬ дорогая подписка. Некоторые "фанаты" могут рассказать про свои махинации и то, как они за 1$ оформляют купоны. Но большинство платят "Full price", что в сумме составляет 180$... Без учета стоимости игр, которые НЕ попадают в подписку. Средние финансовые вливания на консолях составляют 137$ в год, а тут хотят содрать 180$+++. Консоли - это ультимативное игровое устройство для бюджетного гейминга. Игры витрины. Называя игры от EA\Ubisoft\Sony - у нас перед глазами яркие образы. Конкретизированные проекты. Assassin’s Creed\Battlefield\God of War - мы четко представляем, что это. Мы точно знаем, что мы получаем. А какие ассоциации у вас с Xbox Game Pass? Подписка априори не может увеличивать продажи приставки

Правило семи товаров

Старое маркетинговое правило. Нельзя предлагать покупателю больше семи наименований одной продукции. Покупатель не сможет сделать осознанный выбор и уйдет вообще без покупки. А что нам предлагает Фил Спенсер? Никакой конкретики. Россыпь непонятных наименований.

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План на 2023 год

В конце 2022 - начале 2023 года многие профильные сайты рассуждали о том, насколько сильная линейка игр у Xbox в предстоящем году. На ее фоне у Sony большие проблемы. Специально достал те самые прогнозы:

Январь мертвый месяц. Hi-Fi Rush (крайне нишевый бюджетный проект) Age of Empires II (десятое переиздание игры, теперь со вкусом консолей)

мертвый месяц. Hi-Fi Rush (крайне нишевый бюджетный проект) Age of Empires II (десятое переиздание игры, теперь со вкусом консолей) Февраль подавал признаки жизни . Atomic Heart (игра стрельнула только в странах бывшего СССР, остальной мир отнесся прохладно)

подавал признаки жизни Atomic Heart (игра стрельнула только в странах бывшего СССР, остальной мир отнесся прохладно) Март мертвый месяц. Wo Long: Fallen Dynasty (провал везде)

мертвый месяц. Wo Long: Fallen Dynasty (провал везде) Апрель мертвый месяц. Minecraft Legends (полный провал) Ghostwire: Tokyo (мир не заметил потери бойца)

мертвый месяц. Minecraft Legends (полный провал) Ghostwire: Tokyo (мир не заметил потери бойца) Май что-то невероятное. Redfall (худшая игра года и полный провал). О не вышедшей The Legend of Zelda на персональные компьютеры больше шума...

что-то невероятное. Redfall (худшая игра года и полный провал). О не вышедшей The Legend of Zelda на персональные компьютеры больше шума... Июнь его нет. Forza Motorsport (перенос)

его нет. Forza Motorsport (перенос) Июль\Август . Мертвый штиль. Возможно от сторонних студий Armored Core VI

. Мертвый штиль. Возможно от сторонних студий Armored Core VI Сентябрь . 6 сентября выходит Starfield. Можно закрыть глаза на баги... На сырость творения от Тодда Говорда... Но 2 июня 2023 года выходит самый ожидаемый мультфильм 2023 года "Человек-паук". По совместительству - это самый дорогой рекламный ролик для игры "Человек-паук 2", который выходит через неделю после Starfield. Самая ожидаемая игра на Xbox будет раздавлена эксклюзивом Sony

. 6 сентября выходит Starfield. Можно закрыть глаза на баги... На сырость творения от Тодда Говорда... Но 2 июня 2023 года выходит самый ожидаемый мультфильм 2023 года "Человек-паук". По совместительству - это самый дорогой рекламный ролик для игры "Человек-паук 2", который выходит через неделю после Starfield. Самая ожидаемая игра на Xbox будет раздавлена эксклюзивом Sony Октябрь. Возможно Forza Motorsport

Возможно Forza Motorsport Ноябрь . Перенос стратегий с персональных компьютеров на консоль

. Перенос стратегий с персональных компьютеров на консоль Декабрь. Что-то точно будет. Обещали STALKER 2 \ Hellblade 2 и большую кучу...

Ничего не упустил? Возможно, есть что-то, ускользающее от моего взгляда. Но возникает вопрос: "Консоли продают качественные громкие игры. Какие игры будут продвигать продажи Xbox в 2023 году"?

Embracer Group

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Для наглядности хочется вспомнить о другой игровой компании с гораздо меньшими финансовыми возможностями. За один год:

Jagged Alliance 3

SpellForce: Conquest of Eo

Outcast 2: A New Beginning

Dead Island 2

Saints Row

Goat Simulator 3

Songs of Conquest

Evil Dead: The Game

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Dakar: Desert Rally

Homeworld 3

Tiny Tina's Wonderlands

И это только крупные проекты. В общей сложности 225 игр за 5 лет, из которых 25 ААА

Конкурент

Со старта 9-го поколения стоимость консолей PlayStation 5 начиналась от 800$ по знакомству под заказ. Консоли Xbox series S уже через год на зимней распродаже отдавались за 250$. Разница в продажах примерно как 39 к 21. Внимание вопрос: "Что будет с соотношением игровых консолей, когда стоимость PS5 опустится до 400$"? Что Microsoft сможет ответить на двукратное падение ценника? А на выход топовых систем селлеров Final Fantasy XVI/Человек паук 2/Horizon Forbidden West ???

Сделка с Activision Blizzard

У блокировки есть некоторые последствия, о которых не принято говорить. Если бы компания стала частью Microsoft, то у нее был бы один владелец. Он мог бы поступать с компанией на свое усмотрение. Так как компанию не продали, то число владельцев значительно больше. Инвесторы хотят денег. Много денег. Sony в конце 2023 года может заключить НОВЫЙ контракт по выпуску игр на PlayStation. Надеюсь, никому не надо рассказывать, что дружеские и теплые отношения в данных переговорах перейдут на ультимативные? Sony - это компания, от которой зависит сметанка для Бобби Котика. Количество сметанки и ее вкус.

Нет. Речь не пойдет о новых эксклюзивных плюшках. Немногие знают, но бюджет игр серии CoD состоит из 2 частей. Около 100 млн $ идет на разработку игры. Еще от 300 до 500 млн $ идет на ее продвижение и рекламу. Существенная доля второй части делится между держателем платформы и издателем. За последние 5 лет доля Sony в таких тратах увеличилась, по разным оценкам, до 150-200 млн $. Сегодня эти суммы могут пойти на продвижение Destiny 2 или других игр. Никаких законов не будет нарушено. Это добрая воля двух компаний для получения общей прибыли.

Для Xbox это не предвещает ничего хорошего. Мягко выразился.

Стриминговые сервисы

Помните договоренность между Microsoft и облачным геймингом? Теперь она может перейти в новую стезю. Место Microsoft займет Sony. Сервера Amazon/Google/Nvidia все еще доступны и ждут появления новых игр. Ход конем и инициатива Microsoft оборачивается против нее самой.

Финансирование будущих игр Xbox

Уже высказывал мнение, что Microsoft не дает денег на развитие игрового подразделения. Все покупки студий - это подбирание умирающих компаний на грани банкротства. Из-за провала сделки финансовые потери составят от 8 до 15 млрд $ (кредитный залог под обязательства под 5% годовых плюс штрафные санкции для Бобби Котика плюс оплата юристов и сенаторов). За чей счет будет компенсация? Чьи шапки полетят? Вопрос открытый. При любом раскладе - это заденет игровой отдел.

Послесловие

Отсутствие систем селлеров

Беливы

Провал в планировании

Беливы

Неудачные даты выхода имеющихся проектов

Беливы

Отсутствие перспектив

Беливы

Стремительный рост продаж консолей у конкурента

Беливы

Невнятная политика с подпиской

Беливы

Громкий провал со сделкой, о которой трубили полтора года

Беливы

Ужасное руководство

Беливы

Отсутствие последовательности в принятии решений

Беливы

Отвратительный маркетинг через "инсайдеров"

Беливы

Уход многих ключевых сотрудников

Беливы

Полный крах





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