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Оптимизируем видеокарты NVIDIA GeForce в пару кликов для комфортной игры

Нет ничего проще, чем сделать пару движений мышкой и получить несколько кадров в любой игре. Понизить температуру видеокарты. Снизить шум. Очистить соточку мегабайт оперативной памяти.
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Садясь в машину вы пристёгиваетесь, осматриваетесь по сторонам и только потом начинаете движение, но с компьютерами не делаете элементарных вещей. Решил собрать базовые рецепты, которые обязан делать каждый. 

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Предисловие

Есть два варианта установки и настройки видеокарт. На чисто установленную и рабочую систему. В первом случае все банально и просто, многие моменты описанные ниже не нужны. И еще - у каждого свое видение своей домашней системы. У одних - видеокарты ниже RTX 4080 за таковые не считаются, у других - затычка оставшаяся от бати с его студенческой юности... Конкретный рецепт под каждый вариант описать невозможно, но основные принципы будут идентичными. 

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Перед началом всех манипуляций с системой советую помыть руки с мылом, возле компьютера положить шоколадку с орешками и напиток для утоления жажды.

Скачивание драйвера

Простая процедура, которую каждый обязан уметь делать. В поисковике вбиваем "скачать драйвера geforce" и переходим на официальную страничку nvidia. Крайне не рекомендую качать драйвера из других источников. Не рекомендую устанавливать драйвера из "автообновления" windows и других "Автоустановщиков"

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Заполняем форму, указывая свою видеокарту и операционную систему (особенно актуально для старых видеокарт) и нажимаем "Начать поиск"

Выбираем драйвер GeForce Game Ready - WHQL с самым большим порядковым номером (он почти всегда в самом верху), жмякаем "Скачать". Нас перебросит на страницу данного драйвера с его описанием и снова жмякаем "Скачать"

Подготовка драйвера

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Забиваем в поисковике "NVSlimmer 0.13" NVIDIA driver slimming utility и качаем с сайта guru3d последнюю версию утилиты. На момент написания это 0.13

Утилита для модификации установщика драйверов Nvidia. Удаляем все лишние галочки. Для себя оставляю только драйвера и ядро установки. Вы можете оставить еще некоторые нужные лично вам элементы. Практика показывает, что 99% пользователей не использует никакие дополнительные обвесы от Зеленых.  Телеметрия, библиотеки и прочие "навороты", сидящие в памяти мертвым грузом.

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После нажимаем Apply и Repackege. Указываем путь, где сохранить новый "драйвер". Можно сразу нажать "Install", но не рекомендую. Это подойдет только для чистой системы. 

NVIDIA GeForce Experience

Монструозный комбайн с миллионом фишек. За последние 3 года ни разу не запускал этого монстра. Для старых систем с малым объемом оперативной памяти - это болезнь, что стоит выжигать каленым железом. Некоторые скажут про "автообновление драйверов". Автообновление - это раковая опухоль современной игровой индустрии. Они повышают производительность в новых играх, устраняют вылеты и артефакты...  Новый драйвер принес следующие исправления, цитата:

This new Game Ready Driver provides the best gaming experience for the latest new titles including Star Wars Jedi: Survivor and Dead Island 2.  
  • [Immortals Fenyx Rising] is randomly crashing to desktop after a driver update to 531.41 [4042712]
    •     
  • Shadowplay incorrectly getting engaged within EA Play application [4049414]
    •     
  • [Counter Strike 2] Enabling Reflex may reduce performance [4065567]

Очень важные новшества, только ни в одну из этих игр в ближайшие пару месяцев играть не буду. Новинки - забагованные и без оптимизаций драйвера, а исправления к моим интересам не относятся. Нужно ли такие обновления ставить? Перефразирую - вам нужно ставить "обновления" 2-3 раза в месяц для оптимизации игр, в которые вы не играете? Вопрос с подвохом. 

При каждой процедуре есть риск нештатного срабатывания автоматического обновления. Битая планка памяти. Скачок напряжения. Вирус, изменивший реестр, и куча других мелочей, когда драйвер может встать "криво". Но и это не все. Каждый месяц папка с "резервными драйверами" увеличивается на 1 гигабайт. Если у вас SSD под систему 60-120гб, то через год под резервы из "автообновления" уйдет 10-15 гигабайт в пустоту. Например, у меня стоит старый редкий SSD с MLC памятью и менять его на более емкий TLC и уж тем более на QLC желания нет.

Удаление старого драйвера

Стандартная процедура удаления через утилиту DDU (Display Driver Uninstaller). Ищется через любой поисковик по запросу "DDU". Скачивать с сайта guru3dПроцедура множество раз описанная и всем известная. Единственное - перед запуском и очисткой драйверов отключите интернет (чтобы Windows сам автоматически не скачал и не поставил драйвера). Основное преимущество перед обычным удалением - идет чистка реестра и всех упоминаний драйвера во ВСЕХ директорияхчто исключает ошибки при установке и "кривые" срабатывания.

Установка Драйвера

Запускаем исполняемый файл, созданный при помощи NVSlimmer. Процедура аналогичная обычной установке, просто не будет никакого мусора.

Настройка через Панель управления NVIDIA

После установки модифицированных драйверов подключаемся к интернету и запускаем обновление Windows. Скачается и установится "Панель управления NVIDIA". Запускаем ее. Идем в "Управление параметрами 3D"

Находим пункт "Макс. частота кадров". Активируем ее и выставляем целевую частоту, которую хотим видеть в игре.

Очень важно: Это не параметр разгона. Это Lock FPS в играх. На уровне драйвера во всех играх и программах будет ограниченная частота кадров. Это самая важная и обязательная фишка для настройки всех видеокарт.

Для чего это надо. Многие слышали про такой параметр, как средний и минимальный FPS в играх. Чем больше разница между двумя этими показателями - тем хуже картинка и больший дискомфорт в игре. Шутер со стабильными 50 FPS будет ощущаться на порядок комфортнее, чем шутер с 60 FPS и провалами до 40. 

Но и это не все плюшки от данной опции. Есть большое число игр, которые на вашей видеокарте на максимальных настройках будут выдавать 100-120 FPS. Зачем вам такой большой фреймрейт, если у вас монитор выдает только 60? Ограничение понижает потребление видеокарты, ее шум и нагрев. 

Сколько кадров выставлять? Тут индивидуально для каждого пользователя. У каждого свои игры, свои видеокарты, свои мониторы. У меня всегда выставлено 50. Мой глаз привык к этому значению. Если у вас ТОПовая видеокарта - то можно и выше. Для тех, у кого стоит "затычка", советую ставить 30 (для Доты/КСочки 60)

Дополнительные настройки

Это уже не для всех. Но настаиваю и рекомендую. Скачиваем MSI Afterburner с официального сайта. Устанавливаем. При установке убираем лишние галочки на "лишние" компоненты. Нам нужна одна единственная утилита без обвязок.

Запускаем утилиту и смотрим на один единственный параметр "Power Limit"

Устанавливаем его в значение -10 (минус 10). Либо 90% (вместо 100%) данный параметр на разных видеокартах и драйверах отображается по-разному. Нужно лимиты уменьшить на 10%. Себе уменьшаю больше - но тогда надо тестировать систему на стабильность и "в пару кликов" уже не вписывается. Снижение лимитов уменьшает потребление видеокарты. Уменьшает ее нагрев. Увеличивает частоту Turbo Boost. У видеокарт Geforce очень сильная привязка работы частот и температуры видеокарты.

В самом низу ставим галочку на автоматическую загрузку параметров при включении ПК.

В свое время долго не мог побить рекорд в 3D Mark и зайти на первое место. Никакой разгон не помогал. А нужно было всего лишь снизить температуру видеокарты. Без снятия гарантийной пломбы это было проблематично. Но, уменьшение Power Limit сбило температуру на 5 градусов и рекорд был побит. Кстати, у меня карта была с GDDR5 памятью, а в топе были только с GDDR6.

Послесловие

Простые действия, доступные каждому. Используйте раз в полгода либо при выходе игры, с которой есть проблемы в производительности.



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Это все серьезно написано? Особенно про понижение лимитов и 60 фпс в ксго.... Не делайте так пожалуйста!
Оптимизируем видеокарты NVIDIA GeForce в пару кликов для комфортной игры
Psinetik Psi
06:32
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Psinetik Psi
06:32
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