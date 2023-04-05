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4 советских фильма, получившие премию Оскар

У американской академии кинематографических искусств и наук длинная история. Среди оскароносных фильмов попадаются разные работы.
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В феврале 1943 года на премии Оскар был представлен документальный фильм советского производства под названием «Moscow strikes back». В переводе звучащий, как "Москва наносит ответный удар". В Cоветском Cоюзе данный фильм шел в прокате с названием "Разгром немецких войск под Москвой". Забытый фильм, забытой эпохи.

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Фильм на полке

В советском кинематографе существует всего 4 фильмов, получивших Оскар. Причем, о двух из них мало кто слышал. Что очень странно. Мы гордимся своим прошлым, но стараемся его скрывать от потомков. Если вы не знаете, вот вам список фильмов, произведенных в Советском Союзе, что получили золотую статуэтку:

  • «Война и мир» (1965)
  • «Москва слезам не верит» (1979)
  • «Дерсу Узала» (1975)
  • «Разгром немецких войск под Москвой» (1942)
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Третий и четвертый фильмы известны только киноманам и искусствоведам. Их не крутили по телевизору и не говорили при каждом удобном случае. 

«Война и мир» (1965)

На момент выхода - самый дорогой фильм... Да и сегодня - это будет самый дорогой фильм из снятых на постсоветском пространстве. Премия «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке (1969). Премия «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке (1969). Главный приз Московского международного кинофестиваля 1965 года. 1-я серия («Андрей Болконский») — лидер проката в СССР в 1966 году (58 млн зрителей). 

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«Москва слезам не верит» (1979)

В 1985 году Рональд Рейган посмотрел не менее восьми раз фильм «Москва слезам не верит» перед первой встречей с Михаилом Горбачёвым, пытаясь постичь «загадочную русскую душу». Владимир Меньшов сказал в интервью, что «буквально для того, чтобы несколько повернулись мозги, и чтобы он понял, что такое Россия, помощники этот фильм, что называется, ему „впарили“. Это тоже очень, конечно, приятный момент».

«Дерсу Узала» (1975)

Самый примечательный и всеми забытый. Советский фильм, снятый японским режиссером Акира Куросава. Тем самым, что вдохновлял многих великих режиссеров того времени. Джордж Лукас и его Звездные войны. Серджио Леоне и его долларовая трилогия с Клинтом Иствудом. Великолепная семерка и десяток ремейков. Дружил с Мартином Скорсезе и Стивеном Спилбергом.

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История Уссурийского охотника и его участие в экспедиции по исследованию Дальнего Востока. Глубокий философский фильм о бытие и сущем.

«Разгром немецких войск под Москвой» (1942)

Документальный фильм снимался с ноября 1941 года в самый разгар Битвы за Москву. Лично Иосиф Сталин контролировал съемочный процесс. Операторы вместе с войсками Красной армии первыми входили в освобожденные города и снимали все как было на самом деле. Без декораций, постановок и подготовки. Вождь народов лично контролировал весь процесс создания. Закадровый текст он лично отредактировал и из «излишне агитационного, крикливого» сократил, сделал более сдержанным, пояснительным.

О получении международной премии "Оскар" Советский народ даже и не подозревал, а те, кто знал, не придавали этому значения. Сталинская премия была на порядок ценнее и значимее, чем международное признание.

Забавно, но факт

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В 70-е между СССР и США шла космическая гонка и многие называли ее "Звездные войны", что вдохновило Джорджа Лукаса на название серии фильмов. Но и это не единственное совпадение. Надеюсь, все помнят "Империя наносит ответный удар"? Он же "The Empire Strikes Back".... 

Попробуйте сравнить с оскароносным "Москва наносит ответный удар" «Moscow strikes back» и сказать - это просто совпадения.

Послесловие

Забавно, но факт: Когда у истинно верующих прошу назвать 10 заповедей, ни кто не может их вспомнить. Когда у киноманов спрашиваю про советские "Оскары" они также не готовы ответить на элементарный вопрос.

Мы живем в трудные времена. Говорят, что при Советском Союзе жилось плохо и мы многого не знали. Не надо возвращаться в прошлое, просто посмотрите фильмы о нем. Это поможет понять немножко лучше, чем и как жили люди в те времена.

Теперь ты знаешь чуточку больше




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